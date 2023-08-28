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Кабмін (7231) корупція (398) реєстр (466) НАЗК (448)

Кабмін ініціював видалення хабарників з Реєстру корупціонерів

Новини БізнесЦензор Влада

хабар,корупція,гроші

Кабінет міністрів пропонує зміни до Єдиного реєстру осіб, які вчинили корупційні чи пов’язані з корупцією правопорушення. Вони дадуть можливість в деяких випадках не вносити в Реєстр особу, яка скоїла корупційне правопорушення. Крім того, буде можливість вносити дані про корупціонерів лише на певний термін, після завершення якого їх з реєстру будуть видаляти.

Про це йдеться у матеріалі БізнесЦензор "Врятувати "Слуг народу" та чиновників: Уряд ініціював видалення хабарників з Реєстру корупціонерів".

Так, 7 серпня уряд надав на розгляд Верховній Раді законопроєкт №9586 "Про внесення змін до статті 59 Закону України "Про запобігання корупції" щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".

У своєму проєкті він пропонує ввести строки зберігання відомостей про осіб, що скоїли корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення.

Так, відомості про фізичну особу, що притягалась до дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності мають видаляти з Реєстру через рік, як вона туди потрапила. Про осіб, що притягались до адміністративної відповідальності (і добровільно не сплатили штраф) – через три роки.

Якщо штраф сплатили, пропонується взагалі їх до Реєстру не вносити.

Якщо притягались до кримінальної відповідальності – до погашення судимості, але не менше ніж на 5 років. Після чого також інформацію про них з Реєстру видаляти.

Адміністратор реєстру корупціонерів, НАЗК, у своїй експертизі до законопроєкту уряду, ці нововведення не підтримує: "Запропоновані положення проєкту закону, викладені в неоднозначний спосіб, що ускладнює його застосування, оскільки у них не визначено дати, з якої розпочинається відлік строків зберігання відомостей у Єдиному державному Реєстрі", – йдеться у висновку антикорупційної експертизи проєкту НАЗК.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+42
корупція врятувала корупціонерів ...біссс
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28.08.2023 15:17
+37
Зеленський вміє пердіти в калюжу.
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28.08.2023 15:18
+28
лол. все зусилля направлені на захист зєкорупціонерів. так переможемо
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28.08.2023 15:20
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корупція врятувала корупціонерів ...біссс
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28.08.2023 15:17 Відповісти
бажали Парламентську республіку де носіїм влади згідно КУ буде народ України через уповноваженних представників - депутатів, а керувати державою буде міністерство на чолі з призначеним міністром.

І шо отримали? Президенсько-царьську феодальну країну, де править цар, навіть не він а якись незрозуміли люди поряд з ним, премьер якись невідомий чувак якого ніхто не бачить і не чує, невідомо на кого працюючий, депутати грають фіктивну роль по наказу свого покровителя. Корупціонери в наглую вже хочуть, узаконити свой корупціонний Бізнес. це ж все наші гроші яки ми недоотримуємо, економіка недоотримує, а потім дивуємося чому держ підприємства всі ВСІ збуткові. Невже ми цього бажали? Хтось скаже - треба було правильно голосувати, але це не вирішить проблеми. Сама схема парламенту НЕРОБОЧА, кого ми не виберемо буде теж саме. Треба робити ДРУГИЙ Парламент, Справждній парламент де будуть лише справждні Громадяни Украіни а не призначенці царів та олігархів. Поки ми цього не зробимо толку не буде. ДРУГИЙ ПАРЛАМЕНТ потрібен як суд присяжних для корупціонерів
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29.08.2023 06:22 Відповісти
Зеленський вміє пердіти в калюжу.
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28.08.2023 15:18 Відповісти
Ось вам і вся ціна обіцянок прирівняти корупцію до держзради!
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28.08.2023 15:41 Відповісти
А ви що, хотіли, щоб нам перестали нести? А задля чого ми із Зе прийшли до влади?
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28.08.2023 20:43 Відповісти
Країной править не президент а Прем'єр міністр призначений громадянами країни через обраних депутатів, президент номінальна фігура. Але це в теоріі.

На пактиці у нас змінена форма переобираємої монархіі у суміш з феодалізмом. Прем'єр шмигаль?? невідомий чувак якого не видно та не чутно, що він робить та для кого невідомо, країной правлять васали цара невідомо відкуди з'явившись, маріонеточний парламент працючий на призначивших їх хозяїв
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29.08.2023 06:41 Відповісти
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28.08.2023 15:47 Відповісти
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28.08.2023 16:07 Відповісти
Великий досвід в нього є.
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28.08.2023 15:48 Відповісти
лол. все зусилля направлені на захист зєкорупціонерів. так переможемо
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28.08.2023 15:20 Відповісти
От потвори ,не сміти цього робити,за корупцію взагалі потрібно смертна кара !
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28.08.2023 15:21 Відповісти
потрібна невідворотність покарання.
а клоунські байки про смертну кару або держраду - бісер для плебсу.
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28.08.2023 15:25 Відповісти
Це для того щоб залякати до смерті та взяти хабар !
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28.08.2023 16:22 Відповісти
Пожизненно надо в том списке держать и не давать власти таким людям.
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28.08.2023 15:21 Відповісти
а нашо їх тоді туди заносити? комусь роботу небихлежачого зберігти? заносиш-виносиш - і не паришся
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28.08.2023 15:27 Відповісти
Тому що більшість хабарників члени зеленої мафії.
********* найкращого презедента Всесвіту, який нічого не знає про своїх злодіїв.
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28.08.2023 15:35 Відповісти
Ну, трехчетвертные, здобули? Ржите теперь. Более вам ничего и не остаётся.
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28.08.2023 15:39 Відповісти
Урядовці знають, що там, в реєстрі, їх місце.
От і вирішили зіграти на випередження...
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28.08.2023 15:40 Відповісти
Одним словом , бардак в краіні в діі
і кінця зеленого креативу не видно 😠
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28.08.2023 15:42 Відповісти
Вау, потужна зе-поправка!!!
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28.08.2023 15:54 Відповісти
дійшло до мене, це анонсоване потужне рішення, яке допоможе нашим хлопцям на лінії зіткнення
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28.08.2023 15:56 Відповісти
Відчувається ментальний вплив, на отих в очочках з 7 поверху будинку Уряду, портнова+татарова!!
Підрахуй із льовочкиними, можуть такий проект підсилити…
Чому ми не в НАТО ?
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28.08.2023 16:11 Відповісти
Дивно, що вони ще вагаються...вибіркове правосуддя було і є!
P.S. Так запишите: Исключить из реестра.
Холодильник Розенлев. Финский, хороший.
Почетная грамота.
И бесплатная путевка - В Сибирь!
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28.08.2023 16:11 Відповісти
Діти лейтенанта Шмідта всерйоз питають -за що ми платимо свій шекель ?
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28.08.2023 16:33 Відповісти
ну звичайно, а кого ж тоді можна буде призначати на "хлєбні должностя", на деяких особах вже ніде ставити печатку..., а тут спіймали когось, внесли до реєстру, потім винесли й все..., він/вона вже більше не порушник, він/вона вже білий та пухнастий...., як легко можна стати чесною людиною...
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28.08.2023 16:37 Відповісти
тупая свора с ментальностью наперсточника(((не буде толку без патріотичного снайпера
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28.08.2023 16:39 Відповісти
Якщо корупціонера повісити спочатку, то потім не потрібно буде ні вносити в реєстр , ні виносити з реєстру вперед ногами.
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28.08.2023 16:49 Відповісти
Зеленые думают с них не спросят. Придет время и мы вернемся с войны, и они ответят за все свои законопроекты.
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28.08.2023 17:39 Відповісти
Відкрите звернення.



Від імені волонтерської спільноти України та громадянського суспільства, вимагаємо від влади пріоритезувати бюджетні видатки в бюджетах усіх рівнів, секвеструвати бюджети і по максимуму, терміново, спрямувати вивільнені із не критичних статей витрат кошти на потреби Сил оборони, тим самим забезпечивши механізм дієвого громадського контролю за їх використанням, що у результаті забезпечить ЗСУ та СОУ необхідними ТМЦ, засобами, летальною та не летальною номенклатурою.

Станом на сьогодні, півтора роки з моменту повномасштабного вторгнення, йде тотальна російсько-українська війна.

Довгострокова, затяжна війна на виснаження людського, економічного та військового потенціалів.

Разом з тим, по всій Україні, як із державного бюджету, так і з місцевих бюджетів, здійснюються видатки на не критичні потреби - закупівлю овочерізок, барабанів, реконструкцію доріг третєрядного значення в Карпатах, розв'язок в Києві, перекладання бруківки, ремонти стадіонів та вокзалів в 40 км від лінії фронту, благоустрій з фонтанами, закупівлю космічної вартості офісних крісел держкорпораціями, продовольства із цінами 17 грн за яйце та 50 грн за кілограм картоплі тощо - нараховуються тисячі випадків по всій Україні.....

......

Катерина Ножевнікова, «Корпорація Монстрів».

Одеса

28.08.2023

Повністю прочитати Звернення можно тут.

Звернення відкрите до підписання волонтерськими фондами, громадськими організаціями, громадянами України за цим посиланням.
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28.08.2023 17:44 Відповісти
Це що? Виходить тепер на корупціонера можна перездати, як на права?
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28.08.2023 17:48 Відповісти
чого ще чекати від уряду мародерів?!
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28.08.2023 18:10 Відповісти
"Кабінет міністрів" рекомендує...А можна конкретніше про того "кабінета міністрів"?Його призвіще,ім"я,по батькові,адресу,посаду?..Повірте,як тільки то стане відомо тут же ніяких подібних "пропозицій" не буде...
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28.08.2023 18:10 Відповісти
Графу національність в документообігу відмінено постановою кабміну. Той кабмін уже шляк трафив, а постанова діє. Діти сатани з українськими прізвищами теж діють. Коли у на отару нападають вовки то тільки прозьби про Божу допомогу недостатньо, а треба брати доброго дрюка і бити вовків, а це саме вони в овечих щкірах.
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28.08.2023 21:27 Відповісти
Так це ж уже було! (с)
Наскільки пригадую, одна з попередніх влад теж декриміналізувала незаконне збагачення. Наприкінці своєї каденції.
Чи смію я сподіватися, що влада нинішня гостро відчула, що наразі час її каденції закінчується?
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28.08.2023 18:35 Відповісти
Крадійкувате зелебидло схвильоване, бо кількість посад послів скінченна, тому упоротий кабмін хоче запустити засвічений секондхенд зі злодіїв по колу.
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28.08.2023 19:20 Відповісти
Цікаво було б почитати обгрунтування цієї "ініціативи"
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28.08.2023 19:38 Відповісти
Їх зупинить тільки тихе клацання затвору.
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28.08.2023 21:18 Відповісти
Ще трохи і за вбивство зроблять якийсь відкуп...
От вилупки!!!!
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28.08.2023 21:30 Відповісти
Корупціонери пишуть закони як боротися з корупцією.
Ось і маємо що маємо.
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28.08.2023 21:49 Відповісти
Все же для себя , любимых )))
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28.08.2023 22:41 Відповісти
Смердить лайном. Небезпечна новація в стилі: "Нам все списали и еще спишут".
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29.08.2023 00:04 Відповісти
Московсько-єврейська мафія, яка керує після 1991 року так організувала роботу ЗМІ, що українцям відомі ОДНІ ЗЛОДЮГИ: чим більше вкрав - тим відоміший! Якщо буде РЕАЛЬНИЙ список корупціонерів - вибори під загрозою! Українці можуть вибрати порядну людину! А для московсько-єврейської банди це смерть!
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29.08.2023 07:53 Відповісти
Країна безповоротно втрачена. Політичні єліти відсутні, одні ідіоти в чинах. Думаю до погромів залишилося максимум до року. А потім грабуй награбоване...історія циклічна. Вся історія України, загарбники, внутрішні загарбники, погроми-анархія, втрата державності, підйом, національно-визвольна війна, по кругу.
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29.08.2023 08:52 Відповісти
зелені гниди своїх не кидають.
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29.08.2023 09:13 Відповісти
Ви уявляєте скільки хабарників сидить у КабМіні і "Слугах народу" на чолі зі Шмигалем , якщо вони пропонують Закон , щоб ХАБАОНИКІВ НЕ ВНОСИТИ ДО СПИСКУ КОРУПЦІОНЕРІВ ? ? ? Пхдць.
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29.08.2023 09:56 Відповісти
 
 