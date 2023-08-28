Кабмін ініціював видалення хабарників з Реєстру корупціонерів
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Кабінет міністрів пропонує зміни до Єдиного реєстру осіб, які вчинили корупційні чи пов’язані з корупцією правопорушення. Вони дадуть можливість в деяких випадках не вносити в Реєстр особу, яка скоїла корупційне правопорушення. Крім того, буде можливість вносити дані про корупціонерів лише на певний термін, після завершення якого їх з реєстру будуть видаляти.
Про це йдеться у матеріалі БізнесЦензор "Врятувати "Слуг народу" та чиновників: Уряд ініціював видалення хабарників з Реєстру корупціонерів".
Так, 7 серпня уряд надав на розгляд Верховній Раді законопроєкт №9586 "Про внесення змін до статті 59 Закону України "Про запобігання корупції" щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".
У своєму проєкті він пропонує ввести строки зберігання відомостей про осіб, що скоїли корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення.
Так, відомості про фізичну особу, що притягалась до дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності мають видаляти з Реєстру через рік, як вона туди потрапила. Про осіб, що притягались до адміністративної відповідальності (і добровільно не сплатили штраф) – через три роки.
Якщо штраф сплатили, пропонується взагалі їх до Реєстру не вносити.
Якщо притягались до кримінальної відповідальності – до погашення судимості, але не менше ніж на 5 років. Після чого також інформацію про них з Реєстру видаляти.
Адміністратор реєстру корупціонерів, НАЗК, у своїй експертизі до законопроєкту уряду, ці нововведення не підтримує: "Запропоновані положення проєкту закону, викладені в неоднозначний спосіб, що ускладнює його застосування, оскільки у них не визначено дати, з якої розпочинається відлік строків зберігання відомостей у Єдиному державному Реєстрі", – йдеться у висновку антикорупційної експертизи проєкту НАЗК.
Будь ласка, зачекайте...
І шо отримали? Президенсько-царьську феодальну країну, де править цар, навіть не він а якись незрозуміли люди поряд з ним, премьер якись невідомий чувак якого ніхто не бачить і не чує, невідомо на кого працюючий, депутати грають фіктивну роль по наказу свого покровителя. Корупціонери в наглую вже хочуть, узаконити свой корупціонний Бізнес. це ж все наші гроші яки ми недоотримуємо, економіка недоотримує, а потім дивуємося чому держ підприємства всі ВСІ збуткові. Невже ми цього бажали? Хтось скаже - треба було правильно голосувати, але це не вирішить проблеми. Сама схема парламенту НЕРОБОЧА, кого ми не виберемо буде теж саме. Треба робити ДРУГИЙ Парламент, Справждній парламент де будуть лише справждні Громадяни Украіни а не призначенці царів та олігархів. Поки ми цього не зробимо толку не буде. ДРУГИЙ ПАРЛАМЕНТ потрібен як суд присяжних для корупціонерів
На пактиці у нас змінена форма переобираємої монархіі у суміш з феодалізмом. Прем'єр шмигаль?? невідомий чувак якого не видно та не чутно, що він робить та для кого невідомо, країной правлять васали цара невідомо відкуди з'явившись, маріонеточний парламент працючий на призначивших їх хозяїв
а клоунські байки про смертну кару або держраду - бісер для плебсу.
********* найкращого презедента Всесвіту, який нічого не знає про своїх злодіїв.
От і вирішили зіграти на випередження...
і кінця зеленого креативу не видно 😠
Підрахуй із льовочкиними, можуть такий проект підсилити…
Чому ми не в НАТО ?
P.S. Так запишите: Исключить из реестра.
Холодильник Розенлев. Финский, хороший.
Почетная грамота.
И бесплатная путевка - В Сибирь!
Від імені волонтерської спільноти України та громадянського суспільства, вимагаємо від влади пріоритезувати бюджетні видатки в бюджетах усіх рівнів, секвеструвати бюджети і по максимуму, терміново, спрямувати вивільнені із не критичних статей витрат кошти на потреби Сил оборони, тим самим забезпечивши механізм дієвого громадського контролю за їх використанням, що у результаті забезпечить ЗСУ та СОУ необхідними ТМЦ, засобами, летальною та не летальною номенклатурою.
Станом на сьогодні, півтора роки з моменту повномасштабного вторгнення, йде тотальна російсько-українська війна.
Довгострокова, затяжна війна на виснаження людського, економічного та військового потенціалів.
Разом з тим, по всій Україні, як із державного бюджету, так і з місцевих бюджетів, здійснюються видатки на не критичні потреби - закупівлю овочерізок, барабанів, реконструкцію доріг третєрядного значення в Карпатах, розв'язок в Києві, перекладання бруківки, ремонти стадіонів та вокзалів в 40 км від лінії фронту, благоустрій з фонтанами, закупівлю космічної вартості офісних крісел держкорпораціями, продовольства із цінами 17 грн за яйце та 50 грн за кілограм картоплі тощо - нараховуються тисячі випадків по всій Україні.....
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Катерина Ножевнікова, «Корпорація Монстрів».
Одеса
28.08.2023
Повністю прочитати Звернення можно тут.
Звернення відкрите до підписання волонтерськими фондами, громадськими організаціями, громадянами України за цим посиланням.
Наскільки пригадую, одна з попередніх влад теж декриміналізувала незаконне збагачення. Наприкінці своєї каденції.
Чи смію я сподіватися, що влада нинішня гостро відчула, що наразі час її каденції закінчується?
От вилупки!!!!
Ось і маємо що маємо.