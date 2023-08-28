Двоє членів наглядової ради "Центренерго" звільнилися одразу після призначення
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Незалежні члени наглядової ради ПАТ "Центренерго" Євген Горкунов та Андрій Ткаченко написали заяви про звільнення за власним бажанням через чотири дні після призначення.
Згідно із повідомленням компанії у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, їх повноваження припинено з 27 серпня, передає Інтерфакс-Україна.
Усього на посаді вони перебували 17 днів – з 10 серпня, а заяви про звільнення написали 14 серпня, у день призначення нового керівника товариства.
Наразі на їхнє місце ніхто не обраний.
Як повідомлялося, новий склад наглядової ради "Центренерго" був затверджений рішенням загальних зборів акціонерів компанії від 7 серпня.
У якості незалежних членів до наглядової ради державної компанії увійшли Євген Горкунов, Володимир Величко та Андрій Ткаченко. У якості представників держави свої місця у наглядовій раді "Центренерго" зберегли керівник кабінету керівника Офісу президента Андрій Гота та голова комісії з припинення АТ "Завод "Електроважмаш" Віктор Бусько.
Згодом наглядова рада ухвалила рішення про зміну керівника компанії. За пропозицією Фонду державного майна, новим генеральним директором "Центренерго" з 15 серпня призначили екскерівника ПрАТ "Харківенергозбут" Андрія Чуркіна.
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