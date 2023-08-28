Польща та країни Балтії погодили умови для повного закриття кордону з Білоруссю

Польща, Латвія, Литва та Естонія погодилися закрити кордон з Білоруссю у разі виникнення "критичного інциденту".

Як пише Polsat News , про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський після зустрічі зі своїми колегами з країн Балтії, передає Європейська правда.

За його словами, влада чотирьох країн очікує можливих інцидентів, в тому числі і збройного характеру, через присутність найманців групи "Вагнера" у Білорусі.

"Якщо станеться критичний інцидент, незалежно від того, на якому кордоні це буде, ми застосуємо негайні заходи у відповідь. Всі прикордонні переходи, які наразі відкриті – як пасажирські, так і вантажні – будуть закриті", – наголосив Камінський.

Він зазначив, що смерть ватажків групи "Вагнера" Євгенія Пригожина і Дмітрія Уткіна "не змінює фактичної ситуації в Білорусі".

Міністр підкреслив, що "група "Вагнера" повинна покинути регіон, де ми живемо", тому що "цього вимагає міжнародна безпека".

За словами очільника МВС, наразі не зрозуміло, хто несе відповідальність за діяльність "вагнерівців".

Польща і країни Балтії занепокоєні ситуацією на кордоні після того, як минулого місяця на запрошення самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка до країни прибули сотні найманців ПВК "Вагнер". Крім того, активізувалися спроби перетину кордону нелегальними мігрантами за сприяння білоруських силовиків.

Як повідомлялося, уряд Литви ухвалив рішення про тимчасове закриття з 18 серпня двох із шести прикордонних пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю, а саме – "Шумскас" і "Тверячюс".

Раніше голова комітету Сейму Литви з питань національної безпеки і оборони Лаурінас Кащюнас заявив, що в Литві вважають закриття кордону з Білоруссю лише "питанням часу".