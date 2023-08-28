Санкції працюють: Росія намагається перенести виробництво свого найновішого літака в ОАЕ

Російська "Об’єднана авіабудівна корпорація" намагається продати свою арештовану через санкції частку у спільній з італійською Leonardo компанії SuperJet International (SJI).

Покупцем може стати еміратська інвесткомпанія MarkAB Capital, їх це дозволить почати збирання російського літака Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в ОАЕ, пише "Коммерсант".

Зараз SJI веде переговори з Європейським агентством авіаційної безпеки (EASA) про можливість отримання європейського сертифікату на літак SSJ 100. На початку лютого 2012 року EASA вже видало сертифікат на Sukhoi Superjet 100 російській компанії "Яковєв", але після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну його дію призупинили.

Паралельно SJI намагається переконати владу Італії зняти арешт з акцій російської "ОАК".

SJI створили у 2007 році структури ОАК та холдингу Leonardo (тоді група носила назву Finmeccanicа) для кастомізації SSJ 100 перед постачанням закордонним авіакомпаніям. Акції ОАК разом із чотирма літаками SSJ у Венеції влада Італії арештувала влітку 2022 року. Італійські ЗМІ писали, що ОАК належить 90% акцій спільної компанії вартістю $160 млн.

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У лютому 2023 року SJI оголосила про наміри Markab Capital з ОАЕ придбати пакет акцій ОАК в 49%. 41% перейшли б до італійської Studio Guidotti International.

У червні у SJI повідомили, що інвестиційний офіс Абу-Дабі (ADIO, Abu Dhabi Investment Office) схвалив проект будівництва в Ель-Айні лінії складання регіональних літаків, не уточнюючи марку повітряних суден.

Завод в Ель-Айні може бути побудований вже в 2025 році, а до 2026 року в ОАЕ та Італії буде налагоджено ланцюжок постачання необхідних комплектуючих, заявили в SJI.

Як повідомлялося, зараз у парку російських авіаперевізників є близько 150 літаків SSJ-100. До кінця 2030 року їх в експлуатації може залишитися лише 28 через закінчення ресурсу російсько-французького двигуна SaM-146.

При цьому російські авіакомпанії стикаються з нестачею імпортних запчастин для Sukhoi Superjet 100 та скаржаться на проблеми з їх аналогами російського виробництва.