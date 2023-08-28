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Росія (11588) хліб (58) ціни (2963)

Росіян попередили про подорожчання хліба через санкції та вихід Путіна із "зернової угоди"

Новини БізнесЦензор Аграрний ринок

хліб,пшеничний

Російські хлібозаводи попередили про підвищення ціни на продукцію через санкції, вихід з "зернової угоди" та подорожчання собівартості сировини.

За словами директора російської Національної спілки хлібопечення Рустама Айдієва, очікується, що відпускні ціни на хліб зростуть на 7-10% до кінця поточного року, передає The Moscow Times.

Ціни на хліб в РФ вже зростали навесні 2022 року через "непрогнозоване стрибкоподібне зростання всіх складових витрат". Про нове подорожчання восени 2023 раніше писав телеграм-канал Baza, посилаючись на джерела серед виробників.

На ситуацію вплинув вихід Росії із "зернової угоди", що спричинило збільшення цін на борошно і зерно, а також санкції, що викликали зростання вартості обслуговування імпортного обладнання, говорили джерела. Через падіння курсу рубля стрибнула вартість імпортних компонентів, включаючи солод.

Підвищення собівартості виробництва також стало результатом низки факторів, включаючи збільшення витрат на основну сировину (борошно), логістику та оплату праці робітників, зазначає Айдієв.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+17
-Тепер путін буде меньше воювать?
-Ні ,тепер ви будете меньше їсти...
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28.08.2023 14:16
+10
Так ви ж неграм хотіли безплатно загнати
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28.08.2023 14:17
+10
Так то ж негри, а не мокшанські раби 😂👍
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28.08.2023 14:19
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-Тепер путін буде меньше воювать?
-Ні ,тепер ви будете меньше їсти...
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28.08.2023 14:16 Відповісти
Це добра новина

Чи будуть вони меньше воювати?

Вони будуть меньше їсти хліба.

А потім зрозуміють що правий « холодильник», а не « телевізор».
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28.08.2023 15:54 Відповісти
а винними будуть піндоси і какли.... але нам просто пох.й
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28.08.2023 16:07 Відповісти
Так ви ж неграм хотіли безплатно загнати
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28.08.2023 14:17 Відповісти
Так то ж негри, а не мокшанські раби 😂👍
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28.08.2023 14:19 Відповісти
Так дійсно, а шо ж трапилось? Африка - безкоштовно, а своїм - буй....Оце так економіка, це щось новеньке
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28.08.2023 14:28 Відповісти
Як завжди...
За часів СРСР, було так само, - підтримували всіх убогих, списували борги, а в ласний народ останній хер без солі доїдав...
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29.08.2023 19:46 Відповісти
Росіян попередили про подорожчання хліба через санкції та вихід Путіна із "зернової угоди"

Слава богу, що на нас санкції не накладено, і з угоди ми не виходили!
Чи не слава богу?
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28.08.2023 14:18 Відповісти
Наши воины санкционокорень путлера на пятаки постоянно рубают. Не успевает отрасти...
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28.08.2023 14:23 Відповісти
у них дорощає бо вийшли. а у нас здорощає бо не вийшли
. ось так і живуть два злиденні народи
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28.08.2023 15:54 Відповісти
Вихід з "зернової угоди" означає більше зерна на внутрішньому ринку росії. Так само як санкції призводять до виникнення надлишку газу, який не купує Європа.
Але і у них є свої бариги, яким тільки привід дай зайву копійчину збити.
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28.08.2023 14:18 Відповісти
Деды воевали
"Негры" голодали
......
Каороче, сво идёт по плану 😂👍
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28.08.2023 14:18 Відповісти
Росісянцям здорожчання хліба не страшне. А от якщо горілка дуже подорожчає, тоді чекай лиха! А хліб то таке. Замість закусювати, можна занюхати немитою головою товарісча. )))
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28.08.2023 14:20 Відповісти
Так водку ж из зерна вроде делают. Получается и водка подорожает
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28.08.2023 14:25 Відповісти
Да-да, "Пшеничную", яку тільки боярє пьють 😂
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28.08.2023 14:28 Відповісти
Будуть робити скрєпно - з гівна. За Войновичем.
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28.08.2023 14:30 Відповісти
А О. Бендер скільки рецептів самогона знав?)) Навіть табуретівка була в тому списку))
Войнович, так, то взагалі клята література, я так сміялася, коли читала про Чонкіна))
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28.08.2023 14:33 Відповісти
Вони не горілку пьють, а "алкосодержащие жидкости"
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28.08.2023 14:27 Відповісти
Тут в Саратові одна тітонька відповідної зовнішності пішла до парфумерної крамниці й спробувала на смак парфум прямо на очах продавчині))) Та аж з рук почала виривати флакон)) А та облизалася й пішла геть))

Не знаю, як скопіювати посилання на відео) Якщо розберуся, залишу тут його)
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28.08.2023 14:37 Відповісти
https://t.me/anton_hardin_official/22448
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28.08.2023 14:43 Відповісти
маланці всюди однакові: більше зерна вивозять - ціни ростуть, менше зерна вивозять - ціни також ростуть... лишень обгрунтування процесів дещо вар'юється...
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28.08.2023 14:20 Відповісти
довелось бути, у дитинстві, у культурной сталіце лєнінградє.
так вони кажуть: булка хлєба і булка батона.
це піzдець.
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28.08.2023 14:21 Відповісти
Магазини там мають БУЛОЧНАЯ назву. Й що з того? Хоча про батон вони, здається, казали просто батон й булка хліба. Цукор в них - пісок, а гречка - греча або ядриця)) В Угорщині ту гречку тільки в ветеринарних можна придбати, як корм для птахів, бо її люди не споживають)
Я також була в тому місті - в Пітері. Гарне, нічого не можу сказати, не доводилось з місцевими сваритися)
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28.08.2023 14:30 Відповісти


Коли людина безкультурна...
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28.08.2023 14:38 Відповісти
прешься Ви неправильно перекладачем перевели)) Там м'який знак - зайвий у перекладі на мову))
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28.08.2023 14:39 Відповісти
Нічого поганого не бачу ні в кого, хто подорожував колись, а от хто зараз, під час війни те робюить, то вже інша історія. Коли Ви й я бували в пітері, тобто, ленінграді, ні Ви, ні я ЩЕ не знали, що нас очікує попереду. Хіба не так? Невже Вас залишив байдужим ленінград? Що поганого в тому, що місто в тій дурнуватій країні дійсно гарне? Тим більше, що його будували не росіянці! Ви б хоча б поцікавилися, хто,що й до чого. До речі, Угорщина також є гарною країною, й дарма там орбан живе))
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28.08.2023 14:48 Відповісти
Навіть уявити не можу, що б зробила я, побачивши когось з тих, про кого Ви говорите))
В кожного свої згадки, свої відношення до побаченого та свої смаки.
Я не бачу винними міста росії в тому, що росіянці витворяють з моєю країною, міста не винні. Винні люди, які там живуть, а їх, нажаль, забагато. Й нехай вони краще подохнуть там, де й народилися, а ще краще було б не народжуватися взагалі. Тим більше, що потреби в тому й немає. Я їх так само ненавиджу, як і Ви, може, навіть, й більше, ніж Ви))

Я б пітер забрала до складу України, нехай би був в нас вихід до Балтійського моря)) А також ще одне вікно в Европу))
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28.08.2023 15:34 Відповісти
Повбивав би...
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28.08.2023 15:01 Відповісти
Жду сообщения про хлеб из репы для рабссиян. Будут жить круче загнивающей эуропы...
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28.08.2023 14:21 Відповісти
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28.08.2023 14:24 Відповісти
Жрите
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28.08.2023 14:26 Відповісти
Аби ''стєкломой'' не подорожчав.
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28.08.2023 14:33 Відповісти
стєкломой вже не той. не того смаку.
а от були часи.....
дохнуть, падли. що є, дуже добре.
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28.08.2023 14:37 Відповісти
Я тільки не зрозумів, а яким чином "вихід з зернової угоди" впливає на ціну хліба? Це ж вони для України створили проблеми, а самі як торгували зерном (своїм та краденим українським), так і торгують. У них ще й додатковий бонус, у вигляді підвищенних світових цін на збіжжя. Чи я щось пропустив?
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28.08.2023 14:48 Відповісти
вам сонце не треба- расія нам світить, вам хліба не треба- роботу давай...
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28.08.2023 15:02 Відповісти
В Україні без попередження піднімають ціни.
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28.08.2023 15:13 Відповісти
g2, g2 всюду однакова. Вихід з угоди мав би означати більше зерна на внутрішньому ринку, але g2 краще спалить урожай, ніж продаватиме його дешевше. Наші абсолютно такі самі, можливо це навіть одні й ті самі особи, тому не бачу приводу дуже зловтішатися. Та й хто там на мразії так розкошує, щоб хліб їсти?
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28.08.2023 15:23 Відповісти
Ну а в нас? Годуємо половину світу, а своїх громадян не можемо забезпечити соціальним хлібом! Ніяк ненажеруться наші аграрні олігархи, їм все мало!
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28.08.2023 15:47 Відповісти
Їдять вони мало,в основному заливають в горлянку пойло - стекломой,бояру,спірт який доступний у аптеках,Тай підножного корма для алєнєй Ягеля в них достатньо
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28.08.2023 16:04 Відповісти
 
 