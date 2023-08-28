Росіян попередили про подорожчання хліба через санкції та вихід Путіна із "зернової угоди"
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Російські хлібозаводи попередили про підвищення ціни на продукцію через санкції, вихід з "зернової угоди" та подорожчання собівартості сировини.
За словами директора російської Національної спілки хлібопечення Рустама Айдієва, очікується, що відпускні ціни на хліб зростуть на 7-10% до кінця поточного року, передає The Moscow Times.
Ціни на хліб в РФ вже зростали навесні 2022 року через "непрогнозоване стрибкоподібне зростання всіх складових витрат". Про нове подорожчання восени 2023 раніше писав телеграм-канал Baza, посилаючись на джерела серед виробників.
На ситуацію вплинув вихід Росії із "зернової угоди", що спричинило збільшення цін на борошно і зерно, а також санкції, що викликали зростання вартості обслуговування імпортного обладнання, говорили джерела. Через падіння курсу рубля стрибнула вартість імпортних компонентів, включаючи солод.
Підвищення собівартості виробництва також стало результатом низки факторів, включаючи збільшення витрат на основну сировину (борошно), логістику та оплату праці робітників, зазначає Айдієв.
Будь ласка, зачекайте...
-Ні ,тепер ви будете меньше їсти...
Чи будуть вони меньше воювати?
Вони будуть меньше їсти хліба.
А потім зрозуміють що правий « холодильник», а не « телевізор».
За часів СРСР, було так само, - підтримували всіх убогих, списували борги, а в ласний народ останній хер без солі доїдав...
Слава богу, що на нас санкції не накладено, і з угоди ми не виходили!
Чи не слава богу?
. ось так і живуть два злиденні народи
Але і у них є свої бариги, яким тільки привід дай зайву копійчину збити.
"Негры" голодали
......
Каороче, сво идёт по плану 😂👍
Войнович, так, то взагалі клята література, я так сміялася, коли читала про Чонкіна))
Не знаю, як скопіювати посилання на відео) Якщо розберуся, залишу тут його)
так вони кажуть: булка хлєба і булка батона.
це піzдець.
Я також була в тому місті - в Пітері. Гарне, нічого не можу сказати, не доводилось з місцевими сваритися)
Коли людина безкультурна...
В кожного свої згадки, свої відношення до побаченого та свої смаки.
Я не бачу винними міста росії в тому, що росіянці витворяють з моєю країною, міста не винні. Винні люди, які там живуть, а їх, нажаль, забагато. Й нехай вони краще подохнуть там, де й народилися, а ще краще було б не народжуватися взагалі. Тим більше, що потреби в тому й немає. Я їх так само ненавиджу, як і Ви, може, навіть, й більше, ніж Ви))
Я б пітер забрала до складу України, нехай би був в нас вихід до Балтійського моря)) А також ще одне вікно в Европу))
а от були часи.....
дохнуть, падли. що є, дуже добре.