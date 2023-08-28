Засновник російського "Яндекса" Волож розкритикував вторгнення РФ в Україну, щоб позбутися санкцій, – FT

Співзасновник російського "Яндекса" Аркадій Волож, який на початку серпня вперше за півтора роки розкритикував російське повномасштабне вторгнення в Україну, одразу ж після цього попросив ЄС скасувати запроваджені проти нього санкції.

Юристи Воложа подали прохання до ЄС про скасування санкцій вже за кілька днів після його заяви, пише Financial Times із посиланням на власні джерела.

За даними видання, чиновники ЄС розглянуть запит Воложа у вересні.

Водночас європейські дипломати стверджують, що жодна країна ЄС поки не порушувала питання санкцій щодо Воложа на формальних зустрічах у рамках ЄС.

Санкції ЄС продовжуються кожні півроку, і Волож сподівається переконати ЄС не продовжувати дію запроваджених щодо нього обмежень після того, як їхня дія закінчиться 15 вересня, повідомили джерела, близькі до російського підприємця.

Санкції ЄС можуть бути зняті за рішенням суду або якщо країни-члени погодяться, що є "переконливі докази" того, що особа чи організація "більше не відповідає критеріям включення до списку", заявив представник Єврокомісії.

Поки що єдиний приклад зняття санкцій за позицію проти російської війни в Україні – це скасування обмежень Великої Британії щодо засновника "Тінькофф банку" Олега Тінькова.

За даними FT, кілька російських підсанкційних бізнесменів також готові висловитися проти російського вторгнення, якщо такої заяви буде достатньо для скасування запроваджених щодо них санкцій.

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Як повідомлялося, у cерпні засновник російського ІТ-гіганта "Яндекса" Аркадій Волож вперше прокоментував повномасштабне російське вторгнення в Україну у лютому 2022 року, розкритикувавши дії влади РФ. Раніше ЗМІ звернули увагу на те, що Волож викреслив Росію з біографії на своєму сайті. Зараз там вказано, що Волож – "ізраїльський технологічний підприємець, що народився у Казахстані".

Волож зазначив, що він мав "багато причин", через які він не висловлювався про дії Росії в Україні. Про які причини йдеться, Волож не уточнив. Однак може йтися про процес розділу бізнесу "Яндекса", частину якого нібито мав зберегти Волож.

Вже після його заяви стало відомо, що нідерландська Yandex N.V., холдингова компанія "Яндекса", на початку 2024 року планує перезапустити свій міжнародний бізнес під новим брендом. Реструктуризація "Яндекса" передбачає поділ бізнесів на російський та міжнародний: російський бізнес планується передати в "управління менеджменту", тоді як Yandex N.V. Формально позбудеться прив'язки до власників бізнесу у Росії.

Наприкінці 2022 року Волож попрощався зі співробітниками російської компанії. За даними джерел Bloomberg та Reuters, після виходу з російської компанії він планує займатися розвитком нібито незалежної від влади РФ міжнародної компанії, якій передадуть кілька технологій та бізнесів "Яндекса". У тому числі про це з Володимиром Путіним домовлявся колишній голова Рахункової палати РФ Олексій Кудрін, який на початку грудня минулого року перейшов на роботу в "Яндекс".

Аркадій Волож заснував компанію "Яндекс" разом із Іллею Сегаловічем у 2000 році. Сегалович помер у 2013 році. У 2022 році Волож потрапив під санкції Євросоюзу за просування російської пропаганди та цензуру контенту в інтернеті на вимогу Кремля.

Відразу після цього бізнесмен офіційно залишив усі посади в "Яндексі". У березні 2022 року Волож втратив статус доларового мільярдера.