У військкоматах почали нагадувати роботодавцям про обов’язок перевіряти військові квитки у чоловіків
Новини БізнесЦензор Влада Корпоративні відносини
Роботодавці можуть приймати на роботу призовників, військовозобов’язаних і резервістів тільки у разі їх перебування на військовому облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК, колишні військкомати).
Відтак, роботодавець зобов'язаний перевіряти наявність у чоловіків віком від 18 до 60 років військово-облікових документів – військових квитків або тимчасових посвідчень або ж посвідчень про приписку до призовних дільниць для призовників, попереджає Чернівецький обласний ТЦК та СП.
"Керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств, закладів освіти незалежно від форм власності повинні дотримуватись законодавчих норм щодо ведення військового обліку", – наголошується у повідомленні.
У ТЦК нагадали, що керівники несуть відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зокрема і щодо ведення військового обліку.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський минулого тижня заявив, що він отримав звернення від військових про посилення мобілізації. Водночас голова держави наголосив, що в цьому питанні дуже важливо розуміти, "хто і як це робить", тобто важливими є питання роботи військкоматів та ВЛК.
Будь ласка, зачекайте...
ще не всі мерседеси викупили?
Точно про українців - я проти корупції, хабарів і порушення законів, але кума не чіпайте.
Судячи по коментарях то "деяким" дуже не хочеться до військкомату?
Ви або вишиванку зніміть, або вже косоворотку одягніть, щоб не було сумнівів.
хто не дав тцк законних прав та повноважень????
зто теж саме не дав мусарам????
хто каже, незаконно що зараз воєнний стан після березня 2022??
хто незаконно ввів коменданську годину???
хто не призвав відставних військових, ментів, сбу, та й остальних силовиків до 60 років, бо їх є 1,5 млн
хто негласно не призиває блатних, грошовитих, та мажорів???
хто не змусив можновладців повернути в Україну своїх дітей та родичів призовного віку, які вільно себе почувають саме тому, що всього перечисленого реально нема, лиш на словах і вони по закону, нічого не порушують???
хто зовсім не реагує на корупцію та відверте розкрадання бюджету?????
І НЕВЖЕ ЦЕ ВСЕ РОБИТЬ КЛЯТИЙ БАРИГА?????
ТО ДЕ ТОДІ ПРЕЗИДЕНТ?????
чи я чогось не розумію?????
після воєнної кафедри звання нема
звання надаєтьсчя після призову, як що Ви займаєте офіцерську посаду
як що нема посади, будь добрим, служи як є, рядовим...
тисячі офіцерів зараз служать як прості солдати
і як ми з Вами кажемо, мільйони тих хто все життя був зі зброєю, зараз ************* на гражданці
бо влада за них ЗАБУЛА а самі не йдуть
все життя були здорові, отримували зарплати, премії, пільгаи а тепер пенсію в 45---50 років
але їх не призивають
бо це лохторат на вибори так як діти родичі друзі можновладців та блатна *******
то ж не дурня, бо саме після місячних курсів з контрактом мінімум рік.
по закінчення ВУЗ ніякого звання нема а військовий обов"язок є
і ще раз наголошую
тисячі офіцерів у відставці, воюють як рядові і навіть полковники
Скільки ж протримається промисловість?
З якой витягують все більше робітників. Бо начальство "на броні"
Тобто "тут" у нас війна, а тут у нас немає війни ((:
Так зване "тцк" - є не законним органом, "тцк" - створено не законом, а рішенням кабінету міністрів.👈
по сутим"тцк" - це незаконне воєнізоване формування👈
"тцк" - юридична особа публічного права, але закона про юридичні особи публічного права не існує.👈