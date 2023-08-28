У військкоматах почали нагадувати роботодавцям про обов’язок перевіряти військові квитки у чоловіків

Роботодавці можуть приймати на роботу призовників, військовозобов’язаних і резервістів тільки у разі їх перебування на військовому облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК, колишні військкомати).

Відтак, роботодавець зобов'язаний перевіряти наявність у чоловіків віком від 18 до 60 років військово-облікових документів – військових квитків або тимчасових посвідчень або ж посвідчень про приписку до призовних дільниць для призовників, попереджає Чернівецький обласний ТЦК та СП.

"Керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств, закладів освіти незалежно від форм власності повинні дотримуватись законодавчих норм щодо ведення військового обліку", – наголошується у повідомленні.

У ТЦК нагадали, що керівники несуть відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зокрема і щодо ведення військового обліку.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський минулого тижня заявив, що він отримав звернення від військових про посилення мобілізації. Водночас голова держави наголосив, що в цьому питанні дуже важливо розуміти, "хто і як це робить", тобто важливими є питання роботи військкоматів та ВЛК.