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квитки (300) військовий обов'язок (7) військовослужбовці (230) військкомат (38)

У військкоматах почали нагадувати роботодавцям про обов’язок перевіряти військові квитки у чоловіків

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військовий,квиток

Роботодавці можуть приймати на роботу призовників, військовозобов’язаних і резервістів тільки у разі їх перебування на військовому облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК, колишні військкомати).

Відтак, роботодавець зобов'язаний перевіряти наявність у чоловіків віком від 18 до 60 років військово-облікових документів – військових квитків або тимчасових посвідчень або ж посвідчень про приписку до призовних дільниць для призовників, попереджає Чернівецький обласний ТЦК та СП.

"Керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств, закладів освіти незалежно від форм власності повинні дотримуватись законодавчих норм щодо ведення військового обліку", – наголошується у повідомленні.

У ТЦК нагадали, що керівники несуть відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зокрема і щодо ведення військового обліку.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський минулого тижня заявив, що він отримав звернення від військових про посилення мобілізації. Водночас голова держави наголосив, що в цьому питанні дуже важливо розуміти, "хто і як це робить", тобто важливими є питання роботи військкоматів та ВЛК. 

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+11
а що так, ще не всі воєнкоми купили хатинки в іспаніях?
ще не всі мерседеси викупили?
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28.08.2023 14:11
+10
а в чому справа????
хто не дав тцк законних прав та повноважень????
зто теж саме не дав мусарам????
хто каже, незаконно що зараз воєнний стан після березня 2022??
хто незаконно ввів коменданську годину???
хто не призвав відставних військових, ментів, сбу, та й остальних силовиків до 60 років, бо їх є 1,5 млн
хто негласно не призиває блатних, грошовитих, та мажорів???
хто не змусив можновладців повернути в Україну своїх дітей та родичів призовного віку, які вільно себе почувають саме тому, що всього перечисленого реально нема, лиш на словах і вони по закону, нічого не порушують???
хто зовсім не реагує на корупцію та відверте розкрадання бюджету?????
І НЕВЖЕ ЦЕ ВСЕ РОБИТЬ КЛЯТИЙ БАРИГА?????
ТО ДЕ ТОДІ ПРЕЗИДЕНТ?????
чи я чогось не розумію?????
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28.08.2023 14:38
+9
Так по твоєму гнівному коментарі не зрозуміло - ти у вишиванці в окопі чи в косоворотці на дивані?
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28.08.2023 15:35
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как єто "стали" - развет так не было???
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28.08.2023 13:48 Відповісти
а що так, ще не всі воєнкоми купили хатинки в іспаніях?
ще не всі мерседеси викупили?
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28.08.2023 14:11 Відповісти
Читаю коменти і диву даюсь!
Точно про українців - я проти корупції, хабарів і порушення законів, але кума не чіпайте.
Судячи по коментарях то "деяким" дуже не хочеться до військкомату?
Ви або вишиванку зніміть, або вже косоворотку одягніть, щоб не було сумнівів.
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28.08.2023 14:30 Відповісти
Так по твоєму гнівному коментарі не зрозуміло - ти у вишиванці в окопі чи в косоворотці на дивані?
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28.08.2023 15:35 Відповісти
Скоріш за все з "бронею", на дивані.
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28.08.2023 15:46 Відповісти
він все правильно сказав! Багато "патріотів", а як до діла - то ми сі всрали
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28.08.2023 21:10 Відповісти
А відповідь на питання де? Він у вишиванці чи в косоворотці? А твій чоловік,брат, син ,батько - воює чи "ми сі всрали"? А може й ти просто під жіночим ім'ям сидиш у вишиванці на дивані?
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28.08.2023 21:28 Відповісти
раніше у працівників апк була броня. Була броня у працівників комунального господарства. А тепер для розправи з конкурентом - лєпота. Натравив тцк разом із мінпраці, знайшов купу неоформлених працівників, і конкуренту гаплик. те, що завтра чи післязавтра прийдуть і до нього - стратегією нам займатися ніколи.
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28.08.2023 14:36 Відповісти
а в чому справа????
хто не дав тцк законних прав та повноважень????
зто теж саме не дав мусарам????
хто каже, незаконно що зараз воєнний стан після березня 2022??
хто незаконно ввів коменданську годину???
хто не призвав відставних військових, ментів, сбу, та й остальних силовиків до 60 років, бо їх є 1,5 млн
хто негласно не призиває блатних, грошовитих, та мажорів???
хто не змусив можновладців повернути в Україну своїх дітей та родичів призовного віку, які вільно себе почувають саме тому, що всього перечисленого реально нема, лиш на словах і вони по закону, нічого не порушують???
хто зовсім не реагує на корупцію та відверте розкрадання бюджету?????
І НЕВЖЕ ЦЕ ВСЕ РОБИТЬ КЛЯТИЙ БАРИГА?????
ТО ДЕ ТОДІ ПРЕЗИДЕНТ?????
чи я чогось не розумію?????
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28.08.2023 14:38 Відповісти
Ще можна додати тих хто мав військову кафедру, вони всі мають офіцерське звання "НА ПАПЕРІ" але..., з-за цього їх не можна брати простим солдатом! А їх теж мільйони !
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28.08.2023 16:57 Відповісти
бачу що у мене є однодумці і це добре
після воєнної кафедри звання нема
звання надаєтьсчя після призову, як що Ви займаєте офіцерську посаду
як що нема посади, будь добрим, служи як є, рядовим...
тисячі офіцерів зараз служать як прості солдати
і як ми з Вами кажемо, мільйони тих хто все життя був зі зброєю, зараз ************* на гражданці
бо влада за них ЗАБУЛА а самі не йдуть
все життя були здорові, отримували зарплати, премії, пільгаи а тепер пенсію в 45---50 років
але їх не призивають
бо це лохторат на вибори так як діти родичі друзі можновладців та блатна *******
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28.08.2023 17:12 Відповісти
Текст довгий , розбиратися з ним не маю бажання , але - " після воєнної кафедри званння немає " - дурня , автоматично присвоювали лейтенанта після місячних зборів , які раніше проводили після четвертого курсу навчання у інституті , що тепер діється з тією військовою кафедрою , коли її платною зробили - х.з .
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29.08.2023 09:46 Відповісти
не лейтенанта а молодшого лейтенанта
то ж не дурня, бо саме після місячних курсів з контрактом мінімум рік.
по закінчення ВУЗ ніякого звання нема а військовий обов"язок є
і ще раз наголошую
тисячі офіцерів у відставці, воюють як рядові і навіть полковники
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29.08.2023 10:02 Відповісти
Іще раз для великих знавців - тому хто в інституті проходив військову кафедру присвоювали звання лейтенанта ( а не молодшого ) із першим таким записом у військовому квитку ! Про який ти річний контракт мелеш , якщо людина потім іще рік в інституті навчалася , а військовий квиток отримувала разом з дипломом одному тобі відомо . Про військову кафедру сьогодення вже написав , якщо ти про це розповідаєш - твої проблеми.
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29.08.2023 10:18 Відповісти
Шкода, що це посилення, згідно змі, не в Києві, а в Харкові лише.
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28.08.2023 15:44 Відповісти
Всегда даже по тел.когда звонишь по поводу работы впервую очередь военник спрашивают потом за опыт,)это в киеве,так что нефиг тут жителям условного мегаполиса шапитовки гнать на столицу.
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28.08.2023 16:10 Відповісти
В Киеве нет такой мобилизации как в других городах-сателлитах. Скажи, хоть раз тцк на Хрещатике раздавали флаеры?)
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28.08.2023 16:21 Відповісти
нуну сосите твари
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28.08.2023 16:30 Відповісти
А що ж там в держпідприємствах? Здорові чоловіки чомусь не в армії.
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28.08.2023 18:31 Відповісти
Вже працювать скоро не буде кому.... Бо лише йде мова про відмітку у ТЦК... І кандидат розчиняється у повітрі. Або йде туди і вже не повертається.... І я не про маленькі підприємства. Про тих хто займається критичною інфраструктурою також.
Скільки ж протримається промисловість?
З якой витягують все більше робітників. Бо начальство "на броні"
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28.08.2023 19:22 Відповісти
І що ви пропонуєте? Не проводити мобілізацію чи мобілізовувати вибірково, незважаючи на те, що закон один для всіх
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28.08.2023 20:13 Відповісти
ну экономику на военные рельсы никто не перевёл,но предприятия используют в качестве капкана для набора потенциальных смертников.
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29.08.2023 08:01 Відповісти
син пороха де?
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28.08.2023 20:00 Відповісти
Там, де кошевий і арістович
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28.08.2023 20:46 Відповісти
А де брат, син,чоловік або батько хоч одної мерзоти зі "слуги урода"?
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29.08.2023 03:35 Відповісти
Якщо в Україні офіційно є війна, то покажіть закон за підписом президента про "стан війни", або дайте відповідь на запитання чи є в Україні статус "учасник війни", "інвалід війни", або є торгівля з країною - агресором (газ, сира нафта прокачується) ??
Тобто "тут" у нас війна, а тут у нас немає війни ((:
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29.08.2023 09:00 Відповісти
Воєнкоматів в Україні не існує з 2007 року👈
Так зване "тцк" - є не законним органом, "тцк" - створено не законом, а рішенням кабінету міністрів.👈
по сутим"тцк" - це незаконне воєнізоване формування👈
"тцк" - юридична особа публічного права, але закона про юридичні особи публічного права не існує.👈
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29.08.2023 10:55 Відповісти
 
 