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АЗС (1488) бензин (1020) ціни (2963) дизпаливо (1227)

Мережі АЗС знову підняли ціни на бензин та дизпаливо

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бензин,заправка,азс

За вихідні, з 25 до 28 серпня, середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 11 копійок і склала 52,83 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 4 копійки – до 54,97 грн/л, а дизельне пальне – на 10 копійок, до 52,41 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На станціях державної "Укранфти" в середньому по країні на 80 копійок здорожчали стандартна "п’ятірка" і дизпальне – до 50,9 грн/л. Бензин А-95 з покращенними показниками якості в середньому додав 20 копійок, до 53,1 грн/л.

Мережі "БРСМ-Нафта", "Авантаж 7", VostokGaz, "Кворум" та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,1-2 грн/л.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+16
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28.08.2023 13:13
+8
Интересно, а чего еще ожидала власть, вернув все налоги и акцизы на ГСМ с 1 июля? Что цена не вырастит? Сделали "подарок" фермерам аккурат под уборку
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28.08.2023 14:05
+7
ГІДНОСТІ...
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28.08.2023 13:33
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28.08.2023 13:13 Відповісти
ГІДНОСТІ...
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28.08.2023 13:33 Відповісти
зубожіння...
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28.08.2023 13:55 Відповісти
Интересно, а чего еще ожидала власть, вернув все налоги и акцизы на ГСМ с 1 июля? Что цена не вырастит? Сделали "подарок" фермерам аккурат под уборку
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28.08.2023 14:05 Відповісти
"Подарок" усім українцям.
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28.08.2023 14:38 Відповісти
Все заплановано, йде контрольований саботаж.
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28.08.2023 15:33 Відповісти
Встань Володя, подивись, до чого ми дожились
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28.08.2023 14:46 Відповісти
Да справ він на нас
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28.08.2023 15:57 Відповісти
ОККО бенз.95Евро 55 грн
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28.08.2023 15:52 Відповісти
Зелені виродки!!!!
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28.08.2023 16:02 Відповісти
Нагадай козі смерть-вона біга,пердь та пердь... Так и заправки..Ну ладно акцизы,теперь что??Доллар подорожал??А ничего что он уже был по 41 и Вы как то продавали...Теперь что,опять по новой отыгрываем старую шарманку??******* уже,довбані крахобори
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28.08.2023 16:47 Відповісти
Знищення українців продовжується.
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28.08.2023 21:06 Відповісти
Так, цінами нарід давлять, на АЗС вже й не вигідно заправлятись. Якщо є хоч невеликий свій автопарк чи служба таксі, краще пальне для автопарку https://fuel-eurocommerce.com/ оптом замовити. Так виходить досить економити. Для багатьох - це гарний вихід із ситуації.
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14.09.2023 20:04 Відповісти
 
 