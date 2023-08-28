Мережі АЗС знову підняли ціни на бензин та дизпаливо
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За вихідні, з 25 до 28 серпня, середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 11 копійок і склала 52,83 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 4 копійки – до 54,97 грн/л, а дизельне пальне – на 10 копійок, до 52,41 грн/л.
Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".
На станціях державної "Укранфти" в середньому по країні на 80 копійок здорожчали стандартна "п’ятірка" і дизпальне – до 50,9 грн/л. Бензин А-95 з покращенними показниками якості в середньому додав 20 копійок, до 53,1 грн/л.
Мережі "БРСМ-Нафта", "Авантаж 7", VostokGaz, "Кворум" та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,1-2 грн/л.
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