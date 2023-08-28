У Раді зареєстрували законопроєкт про податок на надприбутки для банків

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 9656 про тимчасове оподаткування надприбутків банків.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Тексту документу та пояснювальної записки наразі немає.

Як зазначав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram, законопроєктом пропонується оподаткувати чистий процентний дохід банків за ставкою 5% (додатково до сплати податку на прибуток підприємств).

"У разі запровадження запропонованої законопроектом моделі додаткові надходження до бюджету за 2023 рік могли б розрахунково становити близько 10 млрд грн", – пояснив він.

Гроші пропонують спрямувати до загального фонду бюджету та скерувати на оборону країни.

Передбачається, що податок на надприбуток діятиме протягом 2024-2026 років.

Як додав Гетманцев, подібний підхід (windfall tax) вже запроваджено в Іспанії, Чехії, Литві, Угорщині.

"Тому варто придивитися уважніше до досвіду цих європейських країн, що дозволить досягти балансу між забезпеченням стійкості фінансової системи України та оборонними потребами бюджету", – зазначив він.

Як відомо, за першу половину 2023 року процентні доходи банків сягнули 141 млрд грн, у тому числі за рахунок операцій з державними цінними паперами – 73,5 млрд грн.

Чисті процентні доходи за цей же період склали 93,6 млрд грн. Проти першої половини 2021 року вони зросли на 75%.