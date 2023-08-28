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На вихідних вимикалися лінії електропередачі у трьох областях, – Міненерго

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електроенергія

Упродовж вихідних кілька разів вимикалися повітряні лінії НЕК "Укренерго". Зокрема, на Сумщині, Львівщині та Закарпатті.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Через пошкодження виведено в ремонт повітряну лінію 330 кВ у Сумській області, яка перебувала у резерві. Вимикалися також лінії 330 кВ та 400 кВ у Львівській та Закарпатській області", – йдеться у повідомленні.

Також через пошкодження на території Молдови короткостроково відключалася міждержавна повітряна лінія 110 кВ у Вінницькій області. Через це знеструмлювалися понад 11 тисяч споживачів у Могилів-Подільському районі.

Крім того, триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. На Донеччині пошкодження обстрілом газопроводу призвело до тимчасового обмеження генерації електроенергії, зазначили в Міненерго.

До того ж на Чернігівщині через ворожий обстріл було знеструмлено 10 населених пунктів. У Харківській області обстрілами пошкоджено газопровід, через це припинено газопостачання частині абонентів. Тривають відновлювальні роботи.

Залишається також знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Херсонській, Харківській областях.

Автор: Юлiя Недашківська
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