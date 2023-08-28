Громадські організації, які допомагають людям з інвалідністю, можуть отримати від держави до 500 тисяч

Громадські об’єднання, які надають соціальні послуги людям з інвалідністю, можуть отримати у 2023 році державну підтримку до 500 тис. грн

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Зазначається, що Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю прийматиме конкурсні проєкти до 7 вересня.

"Цьогоріч конкурс для громадських організацій, які представляють людей з інвалідністю, орієнтований на надання соціальних послуг. Ці послуги – виключно про доступ людини з інвалідністю та її родини до професійної допомоги в своїй громаді, забезпечення доступу до підтриманого проживання, догляду вдома, працевлаштування, адаптацію", – зазначила заступниця міністра соціальної політики Уляна Токарєва.

Участь у конкурсі можуть взяти громадські об’єднання, які не менше року провадять статутну діяльність, надають соціальні послуги за місцем проживання, сприяють зайнятості осіб з інвалідністю та їх залученню до місцевої спільноти.

Йдеться про такі послуги, як:

соціальний супровід сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах;

підтримане проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю;

домашній догляд;

денний догляд;

натуральна допомога (надання необхідних товарів та послуг для комфортного побуту);

соціальний супровід при працевлаштуванні та на робочому місці;

соціальна адаптація;

переклад жестовою мовою;

фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, з інтелектуальними, сенсорними, фізичними, моторними, психічними та поведінковими порушеннями.

Для участі в конкурсі потрібно подати відповідну заяву та опис проєкту через електронну систему проведення конкурсу (програмний модуль"Е-Конкурси" платформи ВзаємоДія). Під час реєстрації конкурсних пропозицій електронна система автоматично присвоїть учаснику унікальний код реєстрації у системі. Це – сигнал того, конкурсну пропозицію отримано.

В описі до проєкту важливо вказати, як забезпечуватиметься безпека учасників проєкту, а також як реалізовуватиметься проєкт в разі зміни безпекової ситуації в умовах воєнного стану.

На фізичну (вул. Фролівська 6/8, корпус 15А, м. Київ, 04070) та електронну ([email protected], сканкопії) адреси Фонду соціального захисту потрібно надіслати такі документи: оригінали кошторисів витрат, необхідні для виконання проєкту; копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копію установчих документів громадського об’єднання (статут/положення), копію витягу з Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.