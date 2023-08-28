Ціни на газ у Європі знову перевищили $400 за тисячу кубометрів

Біржові ціни на газ у Європі 28 серпня зростають на 4%, до $405 за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані лондонської біржі ICE.

Вересневі (найближчі) ф'ючерси за індексом TTF (найбільшого в Європі хаба, розташованого в Нідерландах) відкрили торги на рівні $393,7 тис. куб. м (+1,4%). А станом на 9:09 за Києвом їхня вартість становила $404,8 (+4,2%).

Динаміка котирувань наводиться від розрахункової ціни попереднього торговельного дня – $388,4/тис. куб. м (+1,4%).

Європа продовжує закачування газу до сховищ. Поточний рівень запасів досяг 92,31% - це на 13 процентних пунктів вище за середній показник на ті ж дати за останні п'ять років, свідчать дані Gas Infrastructure Europe.