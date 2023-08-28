Не можна прикривати несплату податків допомогою військовим, – Зеленський

Бізнес не повинен прикривати відмову у сплаті податків своєю допомогою Силам оборони країни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Наталії Мосейчук, передає Укрінформ.

"Ми повинні бути чесними, ми повинні сплачувати податки. І тоді, коли я сплачую податки, не обходжу, я вправі мати потужний голос і змінювати країну. Якщо навіть у сплачуванні податків я знаходжу баланс: щось плачу, щось не плачу, десь кажу, що я допомагав Збройним силам, тому не сплатив податки – це нечесно. Нечесно сьогодні прикривати будь-які кроки свої допомогою Збройним силам", – зазначив він.

Зеленський підкреслив, що допомога ЗСУ є волею і бажанням, адже Сили оборони захищають у тому числі й бізнес.