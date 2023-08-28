БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1012 відвідувачів онлайн
Новини Влада
5 558 46
Зеленський (2227) податки (1977)

Не можна прикривати несплату податків допомогою військовим, – Зеленський

Новини БізнесЦензор Влада

зеленський

Бізнес не повинен прикривати відмову у сплаті податків своєю допомогою Силам оборони країни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Наталії Мосейчук, передає Укрінформ.

"Ми повинні бути чесними, ми повинні сплачувати податки. І тоді, коли я сплачую податки, не обходжу, я вправі мати потужний голос і змінювати країну. Якщо навіть у сплачуванні податків я знаходжу баланс: щось плачу, щось не плачу, десь кажу, що я допомагав Збройним силам, тому не сплатив податки – це нечесно. Нечесно сьогодні прикривати будь-які кроки свої допомогою Збройним силам", – зазначив він.

Зеленський підкреслив, що допомога ЗСУ є волею і бажанням, адже Сили оборони захищають у тому числі й бізнес.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+28
а воровать и мародерничать вы закончите??люди не платят мелочь в налогах пытаясь выживать а вы твари воруете миллионами и давите на жалость???
показати весь коментар
28.08.2023 10:18
+26
офшорний клоун прокинувся!
це ти їх повідкривав, щоб в Україні більше податків сплатити?
показати весь коментар
28.08.2023 10:31
+21
Зате тотальне розкрадання бюджетних коштів та іноземної фіндопомоги під прикриттям бойових дій, до яких не маєте жодного стосунку, Єнта проста ваше фсьо!
Чи не так?
показати весь коментар
28.08.2023 10:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а воровать и мародерничать вы закончите??люди не платят мелочь в налогах пытаясь выживать а вы твари воруете миллионами и давите на жалость???
показати весь коментар
28.08.2023 10:18 Відповісти
Так он и налоги со своих фирм практически не платил и до большой войны и до президентства. Почти все его фирмы были официально убыточные.
показати весь коментар
28.08.2023 14:40 Відповісти
Спочатку нехай розповість зе лохторату , як сам сплачував податки .
https://bykvu.com/ua/bukvy/kvartal-95-za-ostanni-9-rokiv-splativ-tilki-2-3-svogo-dohodu-v-derzhbjudzhet-dani-slidstva-info/
показати весь коментар
28.08.2023 15:32 Відповісти
ну звісно красти можна
то ж свої крадуть...
показати весь коментар
28.08.2023 16:50 Відповісти
20% пдв за повітря норм тема.
показати весь коментар
28.08.2023 10:20 Відповісти
офшорний клоун прокинувся!
це ти їх повідкривав, щоб в Україні більше податків сплатити?
показати весь коментар
28.08.2023 10:31 Відповісти
Ну у нього вже давно слова окремо, реальні справи - окремо. Сумління спалене
показати весь коментар
28.08.2023 10:49 Відповісти
Сумління там ніколи не було, для нього місця не вистачило - все запаковане цинізмом і наглістю.
показати весь коментар
28.08.2023 10:58 Відповісти
Зате тотальне розкрадання бюджетних коштів та іноземної фіндопомоги під прикриттям бойових дій, до яких не маєте жодного стосунку, Єнта проста ваше фсьо!
Чи не так?
показати весь коментар
28.08.2023 10:34 Відповісти
Яке марення ! Хіба були таки що відмовлялися платит податки під приводом що вони донатять ?
показати весь коментар
28.08.2023 10:46 Відповісти
Він шо б**** дражниться ?!
показати весь коментар
28.08.2023 10:43 Відповісти
Пісяє у вічі. Як завжди.
показати весь коментар
28.08.2023 10:46 Відповісти
а тебе шестёрка и твоим можно?
показати весь коментар
28.08.2023 10:46 Відповісти
Цнй нахабний Шашликович краще би тихо досидів свій термін.
показати весь коментар
28.08.2023 10:46 Відповісти
Десь у вязниці....
показати весь коментар
28.08.2023 13:44 Відповісти
А раздавать налоговые льготы торговым сетям можно?
показати весь коментар
28.08.2023 10:48 Відповісти
А шо, Рєзнікову вже нема чого красти?
показати весь коментар
28.08.2023 11:02 Відповісти
якщо бізнес і громадяни допомагають воїнам то їх треба заохочувати і мотивувати інших. Зниження податкового тиску мотивує це аксіома.
показати весь коментар
28.08.2023 11:11 Відповісти
Бо Зеліна банда тоді не купить зимові куртки в трійче дорожче?
показати весь коментар
28.08.2023 11:13 Відповісти
А нічого шо ти так само податки платиш, як і в армії служило? Чмо зелене.
показати весь коментар
28.08.2023 11:27 Відповісти
А його батьки що купили "хатинку" в Ізлаїлі за 8 млн дол. сплатили хоч копійку з цієї суми до бюджету? Звідки гроші в "чесних" пенсіонерів?
показати весь коментар
28.08.2023 11:32 Відповісти
Ви нє понімаєтє, ето другоє.
показати весь коментар
28.08.2023 11:34 Відповісти
Це про волотерські фонди? Люди дають тудт гроші, з яких уже сплачено всі податки. "Обілечувати" волотерів - це ницість вищого гатунку.
показати весь коментар
28.08.2023 11:28 Відповісти
Платіть більше податків, щоб ми з Єрмаком їх розікрали?! Ні нешановний, краще податки платити цільовим призначенням, на ЗСУ!
показати весь коментар
28.08.2023 11:28 Відповісти
Я думаю, это он проснулся из-за начавшегося в сети кипиша в связи с требованием оплаты сбора в ПФ при регистрации машин скорой помощи для фронта
показати весь коментар
28.08.2023 13:25 Відповісти
Це сказало МРАЗь яка розплодила корупцію найбільшу за всю історію країни
показати весь коментар
28.08.2023 11:29 Відповісти
Питання оподаткування в Україні взагалі максимально гостре. З якого біса волонтер має ще раз платити податок з грошей, з яких вже сплачено податок?
Або от ще дуже цікавий момент. Є банківська карта, на яку приходить біла зарплатня, з якої вже сплачено податок. Цією карткою купуються білі послуги, за які вдруге здирається НДС. То якого біса я ще сплачую податок за виведення кешбеку, який нараховується банком з цих послуг? Двічі ащіпать гуся вже не достаньо, да, суки? Коли вже повиздохнуть ваші мамки, які очєнь любят скорасть, бажано разом з вами, от в чому питання!
показати весь коментар
28.08.2023 11:37 Відповісти
Цинично.
показати весь коментар
28.08.2023 11:52 Відповісти
Абсолютно з Вами згоден! Цинізм за межею добра і зла!!!
показати весь коментар
28.08.2023 12:22 Відповісти
Йди ***** чмо тупориле! А красти в МО у ЗСУ, коли гине цвіт нації, можна?
показати весь коментар
28.08.2023 12:22 Відповісти
А вкрасти з бюджету, потім за угодою відкупитися «пожертвою» у фонд, і на волю можна? Тоді від податків тим паче - бо всі податки йдуть на ЗСУ.
Докерувався Вова(((
показати весь коментар
28.08.2023 12:50 Відповісти
Та так все...на податках " оптимізував" на млрд. .. Допоміг на млн. І він ахєрєнний валантьор...і то поголовно. Без вийнятків
показати весь коментар
28.08.2023 13:39 Відповісти
показати весь коментар
28.08.2023 13:42 Відповісти
Не можна прикривати несплату податків допомогою військовим сказал человек который не платит налоги и не помогает армии ))))

А вообще в чью сторону полетел этот камень я думаю всем понятно ))))
показати весь коментар
28.08.2023 13:58 Відповісти
Из Путинской методички: формировать у люмпена обаз бизнесмена исключительно, как врага и вора.
показати весь коментар
28.08.2023 14:11 Відповісти
В першу чергу податки звичайно тоді їх отримають свої люди через різні закупівлі з фірмами прокладками як у Туреччині..Це ж давно відома проблема)
"Ми можемо збільшити армію у два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - поскаржився Володимир Зеленський.
показати весь коментар
28.08.2023 14:23 Відповісти
Вимога платити податки: а чи платить їх президентський бізнес?







Чи чесно платить податки президентський бізнес? І чи хтось з податківців ризикне його чесно перевірити?

Зеленський завимагав платити податки, інакше це нечесно під час війни. Справедливе твердження.

Але є питання - чи платив податки під час війни бізнес самого Зеленського?

Наприклад, з 2014 по 2019 рік фірми президентського подружжя заплатили менше податків, ніж вартість автомобіля першої леді.

Але нам вдалося дістати таблицю, з якої видно скільки і яка фірма Зеленських платила податку на прибуток. Зокрема, в 95 Кварталі стоять красномовні нулі.



Водночас, є фірми, де Зеленські є бенефіціарами через юридичні особи. Там справа трохи краще.

Проте, і в них було далеко не все чесно і розмір податків був менше 3% від зароблених 108 мільйонів $. Це менше, ніж платять ФОП.

До того ж Квартал 95 має компанії в офшорах і його учасники, включно із Зеленськими отримували на офшорні фірми 41 мільйон доларів від Коломойського.

Тому, постає питання, чи чесно платить податки президентський бізнес? І чи хтось з податківців ризикне його чесно перевірити?

А якщо так, то без того, щоб почати з себе, заклики про чесну сплату податків виглядають дуже нечесно. Особливо, якщо взяти до уваги останні скандали з корупцією на бюджетних коштах і марнотратством на прожекти замість нормального фінансування ЗСУ.

Джерело: zakrytazona
показати весь коментар
28.08.2023 14:31 Відповісти
А коментарі сила...я платити небуду, бо і так ********)))... Я платити небуду...бо тамтой не заплатив !?))).

Я платити небуду ..бо зєліка я не вибирав !?... Народ...ви шо там...всі недороблені ???
показати весь коментар
28.08.2023 14:54 Відповісти
Зубожілі люди, яким нічим платити за їжу і коммуналку більш охоче погоджуються на 100к в арміі.
показати весь коментар
28.08.2023 15:31 Відповісти
30 лет разворовывания бюджета властями повлияли на менталитет украинцев
показати весь коментар
28.08.2023 15:39 Відповісти
Твої друзі і подільники, пане Зеля, навіть не прикривають. Вони просто тупо крадуть, св'ято віруючи, що ніхто цього не бачить, а в разі чого Зеля з Татаровим прикриють...
показати весь коментар
28.08.2023 15:13 Відповісти
Не можна прикривати корупцію "боротьбою з корупцією".
показати весь коментар
28.08.2023 15:43 Відповісти
Ще не весь асфальт уклали!!!
показати весь коментар
28.08.2023 15:58 Відповісти
Та заткнувся б уже...
показати весь коментар
28.08.2023 16:51 Відповісти
И в тоже самое время мама Мальвины ,то есть теща буратино приобрела домик в Египте за 7 млн зеленых. И как пишут буратинко стал соседом Анджелины Джоли .Может это фейк? И куда смотрит главОПы на такое палево...
показати весь коментар
28.08.2023 19:16 Відповісти
 
 