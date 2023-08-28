Не можна прикривати несплату податків допомогою військовим, – Зеленський
Новини БізнесЦензор Влада
Бізнес не повинен прикривати відмову у сплаті податків своєю допомогою Силам оборони країни.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Наталії Мосейчук, передає Укрінформ.
"Ми повинні бути чесними, ми повинні сплачувати податки. І тоді, коли я сплачую податки, не обходжу, я вправі мати потужний голос і змінювати країну. Якщо навіть у сплачуванні податків я знаходжу баланс: щось плачу, щось не плачу, десь кажу, що я допомагав Збройним силам, тому не сплатив податки – це нечесно. Нечесно сьогодні прикривати будь-які кроки свої допомогою Збройним силам", – зазначив він.
Зеленський підкреслив, що допомога ЗСУ є волею і бажанням, адже Сили оборони захищають у тому числі й бізнес.
Топ коментарі
+28 Игорь bb1a4e2d
показати весь коментар28.08.2023 10:18
+26 Константин 941a3274
показати весь коментар28.08.2023 10:31
+21 Serhiy Tokolov
показати весь коментар28.08.2023 10:34
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
https://bykvu.com/ua/bukvy/kvartal-95-za-ostanni-9-rokiv-splativ-tilki-2-3-svogo-dohodu-v-derzhbjudzhet-dani-slidstva-info/
то ж свої крадуть...
це ти їх повідкривав, щоб в Україні більше податків сплатити?
Чи не так?
Або от ще дуже цікавий момент. Є банківська карта, на яку приходить біла зарплатня, з якої вже сплачено податок. Цією карткою купуються білі послуги, за які вдруге здирається НДС. То якого біса я ще сплачую податок за виведення кешбеку, який нараховується банком з цих послуг? Двічі ащіпать гуся вже не достаньо, да, суки? Коли вже повиздохнуть ваші мамки, які очєнь любят скорасть, бажано разом з вами, от в чому питання!
Докерувався Вова(((
А вообще в чью сторону полетел этот камень я думаю всем понятно ))))
"Ми можемо збільшити армію у два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - поскаржився Володимир Зеленський.
Чи чесно платить податки президентський бізнес? І чи хтось з податківців ризикне його чесно перевірити?
Зеленський завимагав платити податки, інакше це нечесно під час війни. Справедливе твердження.
Але є питання - чи платив податки під час війни бізнес самого Зеленського?
Наприклад, з 2014 по 2019 рік фірми президентського подружжя заплатили менше податків, ніж вартість автомобіля першої леді.
Але нам вдалося дістати таблицю, з якої видно скільки і яка фірма Зеленських платила податку на прибуток. Зокрема, в 95 Кварталі стоять красномовні нулі.
Водночас, є фірми, де Зеленські є бенефіціарами через юридичні особи. Там справа трохи краще.
Проте, і в них було далеко не все чесно і розмір податків був менше 3% від зароблених 108 мільйонів $. Це менше, ніж платять ФОП.
До того ж Квартал 95 має компанії в офшорах і його учасники, включно із Зеленськими отримували на офшорні фірми 41 мільйон доларів від Коломойського.
Тому, постає питання, чи чесно платить податки президентський бізнес? І чи хтось з податківців ризикне його чесно перевірити?
А якщо так, то без того, щоб почати з себе, заклики про чесну сплату податків виглядають дуже нечесно. Особливо, якщо взяти до уваги останні скандали з корупцією на бюджетних коштах і марнотратством на прожекти замість нормального фінансування ЗСУ.
Джерело: zakrytazona
Я платити небуду ..бо зєліка я не вибирав !?... Народ...ви шо там...всі недороблені ???