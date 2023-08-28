БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1012 відвідувачів онлайн
Новини Корпоративні відносини
8 278 8
Росія (11588) власність (41) бенефіціар (41) OpenDataBot (64)

Понад 400 українських компаній видалили російських власників, попри заборону закону, – Опендатабот

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

росія,санкції

Від початку повномасштабної війни 401 українська компанія з російським слідом здійснила зміни та видалила власників та бенефіціарів з РФ, попри наявні законодавчі обмеження.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Загалом станом на 23 лютого 2022 року аналітики виявили російський слід у 20 881 компанії, зареєстрованої в Україні.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було введено мораторій на здійснення реєстраційних дій щодо компаній, власниками яких є громадяни РФ. Це обмеження було введено задля того, щоб забезпечити захист національних інтересів за майбутніми позовами України у зв’язку з військовою агресією РФ.

Наразі лише окремі категорії громадян РФ мають право здійснювати зміни у компаніях, в яких вони є власниками, зокрема, ті, що законно проживають на території України та ті, що мають у своїй власності частку у статутному капіталі компанії до 10%.

Топ-10 компаній за виторгом, які прибрали зв’язки з РФ після початку повномасштабної війни:

  • ТОВ "Фрі-сістем";
  • ТОВ "Андрушівський маслосирзавод";
  • ТОВ "ТС Трейд";
  • ТОВ "Артлайн Інтеграція";
  • ТОВ "Ханзе Агрі Україна";
  • ТОВ "Віст Групу";
  • ТОВ "Гербор-Холдинг";
  • ТОВ "АКС-Одеса";
  • ТОВ "Гайсинський молокозавод";
  • ТОВ "ЧЗА".

Водночас законодавством не визначено жодних обмежень щодо громадян РФ, які змінили громадянство на будь-яку іншу країну, яка не вважається країною-агресором відповідно до законодавства України.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Короче ніху- не змінилось у рашистів власників декілька громадянств тому бізнес працює
показати весь коментар
28.08.2023 10:03 Відповісти
Щодо всіх власники активів на території України, власність яких зареєстрована на громадян РФ, незалежно від інших громадянств цих власників, починаючи з дати введення військового стану повинні бути законодавчо встановлені особливі умови використання вказаних активів, аж до конфіскації на користь держави Україна.
показати весь коментар
28.08.2023 10:16 Відповісти
Агресивною війною проти України громадяни РФ поставили себе поза законом. Закон в Україні більше не захищає країну- агресора та власність її громадян.
показати весь коментар
28.08.2023 10:04 Відповісти
Немає впевненості в законі,але дєрьмак і ко захищає.
показати весь коментар
28.08.2023 10:22 Відповісти
поясніть мені, як можна здійснити якусь законну дію, коли закон це обмежує?
це повинни бути внесені зміни в реєстр.
нотаріусом чи державним регулятором.
для прикладу: в києві ви не зможете купити пляшку пива до 11:00. не тому, що продавець чесний а тому що каса заблокована на продаж алкоголю.
показати весь коментар
28.08.2023 11:00 Відповісти
тому що на папері заборонено, а технічно не заблоковано
показати весь коментар
28.08.2023 12:06 Відповісти
привід повернути підприємства в громади
або в жержаву
показати весь коментар
28.08.2023 12:40 Відповісти
>>Водночас законодавством не визначено жодних обмежень щодо громадян РФ, які змінили >>громадянство на будь-яку іншу країну, яка не вважається країною-агресором відповідно до >>законодавства України.
змінили = отримали нове і відмовились від старого? таких немає
чи просто отримали нове - так вони всі такі
показати весь коментар
28.08.2023 13:16 Відповісти
 
 