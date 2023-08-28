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Зеленський запропонує прирівняти корупцію у воєнний час до державної зради

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володимир,зеленський

Президент України Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді прирівняти корупцію у воєнний час до державної зради – відповідний законопроєкт буде направлено найближчим часом.

"Для мене особисто війна – №1. Чи повинен я знаходити більше часу на боротьбу з корупцією? Чи ми це робитимемо? Точно. Але в мене немає, як вам сказати, багато часу на те, щоб займатися деталями, тому що є дійсно дрібниці", – заявив Зеленський в інтерв'ю журналістці Наталі Мосейчук, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, "якщо хочеш побороти місцеву бруківку, то немає можливості боротися з бруківкою кожного міста".

"Є фундаментальні рішення, на них звертаю увагу. Наприклад, корупція. Я поставив завдання законодавству. Законодавцю України будуть запропоновані мої пропозиції щодо прирівнювання корупції до державної зради у воєнний час. А я ж розумію, що така зброя не може діяти постійно в суспільстві. Але на воєнний час, я думаю, це допоможе", – сказав він.

Як наголосив президент, "це буде дуже серйозний інструмент для того, щоби навіть не думали (брати гроші, – ред.)".

"Якщо є докази, людина має бути за ґратами. Думаю, що парламент це отримає в найближчий тиждень – і далі все на стороні парламенту. Чи дотримається цього законодавець, я не знаю, але я точно запропоную, бо ми розвиваємо демократичне суспільство. І дуже важливо не прокручувати гайки і не дивитися щоразу на той чи інший гострий випадок. Ми повинні вводити системні речі. Системні рішення. Саме так борються з корупцією", – заявив Зеленський.

Автор: Галина Ялівець
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Боже, який накал, яка експрессія!
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27.08.2023 21:08 Відповісти
На наступний день після цього закону країна лишиться і без президента і без його офісу і без "слуг" у ВР і без кабміну і головне, все на законних підставах
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27.08.2023 22:17 Відповісти
Логічно. Тобто покарання таке ж ніяке як за державну зраду. Ну ви ж бачили ці резонансні публічні відкриті процеси над тими хто давав накази вищого рівня -роззброював армію, відводив від Києва, Маріуполя, Херсона війська, зривав військові операції. Всі розстріляні .
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27.08.2023 22:18 Відповісти
розстріляні по декілька разів.
отой що барабани закуповував, тепер працює у себе замом. і звичайно, розстріляний.
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28.08.2023 09:21 Відповісти
Що б не сталося на полі бою у найближчі тижні й місяці, очевидно, що Росія не впоралася зі своїми головними військовими цілями: обезголовити Україну та змусити її стати геополітичним рабом.

Але залишається відкритим питання, чи будуть великі жертви українців винагороджені безпекою, процвітанням та свободою, яких вони прагнуть, коли бойові дії припиняться?

Pизик полягає в тому, що післявоєнна відбудова України загрузне в корупції. Країна бореться зі слабкими інституціями та жадібними чиновниками з 1991 року, досягаючи лише спазматичних і запізнілих успіхів.

Українці заплатили за це страшну ціну. З приблизно однакової відправної точки в 1990 році Польща до 2021-го стала майже втричі багатшою, ніж Україна. Естонія, ймовірно, найбільш ефективна країна, що вийшла з комуністичної катастрофи, приблизно в п'ять разів збільшила свій дохід на душу населення за той самий період.

Оскільки міжнародні донори й кредитори за політичними вказівками надаватимуть величезні кошти і робитимуть це швидко, можливості для відкатів і хабарництва будуть величезними.

Йдеться про колосальні суми: сотні мільярдів у вигляді грантів та кредитів на відновлення інфраструктури, промисловості та житла. "План Маршалла для України" стане найбільшим у світі проєктом з реконструкції на тлі великих очікувань у серйозно травмованій країні та за багатостороннього політичного втручання.
Часу обмаль, але рішення зрозумілі.
Це - прозорість завжди й всюди. Будувати знизу вгору. Необхідно зосередитись на інституціях, а не лише на фізичній інфраструктурі.

BBC
The Times.
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28.08.2023 00:42 Відповісти
Воєнний час?) воєнний стан же, а не час.
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28.08.2023 01:26 Відповісти
Що робити з Зе корупцієй ?
Простий вихід -
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28.08.2023 02:22 Відповісти
Як круто звучить.Охлос у захваті.

А те,що ці справи з непідконтрольного НАБУ перейдуть у повністю підконтрольне СБУ ніхто й не задумується.Ну-ну.
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28.08.2023 09:58 Відповісти
В тому і річ! Корупція буде миттєво поборона. Усім підозри, потім роками слідство, потім вийде термін відповідальності і буде як завжди.
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28.08.2023 10:34 Відповісти
 
 