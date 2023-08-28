Зеленський запропонує прирівняти корупцію у воєнний час до державної зради
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Президент України Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді прирівняти корупцію у воєнний час до державної зради – відповідний законопроєкт буде направлено найближчим часом.
"Для мене особисто війна – №1. Чи повинен я знаходити більше часу на боротьбу з корупцією? Чи ми це робитимемо? Точно. Але в мене немає, як вам сказати, багато часу на те, щоб займатися деталями, тому що є дійсно дрібниці", – заявив Зеленський в інтерв'ю журналістці Наталі Мосейчук, передає Інтерфакс-Україна.
За його словами, "якщо хочеш побороти місцеву бруківку, то немає можливості боротися з бруківкою кожного міста".
"Є фундаментальні рішення, на них звертаю увагу. Наприклад, корупція. Я поставив завдання законодавству. Законодавцю України будуть запропоновані мої пропозиції щодо прирівнювання корупції до державної зради у воєнний час. А я ж розумію, що така зброя не може діяти постійно в суспільстві. Але на воєнний час, я думаю, це допоможе", – сказав він.
Як наголосив президент, "це буде дуже серйозний інструмент для того, щоби навіть не думали (брати гроші, – ред.)".
"Якщо є докази, людина має бути за ґратами. Думаю, що парламент це отримає в найближчий тиждень – і далі все на стороні парламенту. Чи дотримається цього законодавець, я не знаю, але я точно запропоную, бо ми розвиваємо демократичне суспільство. І дуже важливо не прокручувати гайки і не дивитися щоразу на той чи інший гострий випадок. Ми повинні вводити системні речі. Системні рішення. Саме так борються з корупцією", – заявив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
отой що барабани закуповував, тепер працює у себе замом. і звичайно, розстріляний.
Але залишається відкритим питання, чи будуть великі жертви українців винагороджені безпекою, процвітанням та свободою, яких вони прагнуть, коли бойові дії припиняться?
Pизик полягає в тому, що післявоєнна відбудова України загрузне в корупції. Країна бореться зі слабкими інституціями та жадібними чиновниками з 1991 року, досягаючи лише спазматичних і запізнілих успіхів.
Українці заплатили за це страшну ціну. З приблизно однакової відправної точки в 1990 році Польща до 2021-го стала майже втричі багатшою, ніж Україна. Естонія, ймовірно, найбільш ефективна країна, що вийшла з комуністичної катастрофи, приблизно в п'ять разів збільшила свій дохід на душу населення за той самий період.
Оскільки міжнародні донори й кредитори за політичними вказівками надаватимуть величезні кошти і робитимуть це швидко, можливості для відкатів і хабарництва будуть величезними.
Йдеться про колосальні суми: сотні мільярдів у вигляді грантів та кредитів на відновлення інфраструктури, промисловості та житла. "План Маршалла для України" стане найбільшим у світі проєктом з реконструкції на тлі великих очікувань у серйозно травмованій країні та за багатостороннього політичного втручання.
Часу обмаль, але рішення зрозумілі.
Це - прозорість завжди й всюди. Будувати знизу вгору. Необхідно зосередитись на інституціях, а не лише на фізичній інфраструктурі.
BBC
The Times.
Простий вихід -
А те,що ці справи з непідконтрольного НАБУ перейдуть у повністю підконтрольне СБУ ніхто й не задумується.Ну-ну.