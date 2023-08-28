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Зеленський запропонував створити єдиний орган для перевірок бізнесу

Новини БізнесЦензор Влада

володимир,зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що держава та бізнес мають піти назустріч одне одному, та пропонує створити єдиний орган, який займеться перевірками.

"Вони (бізнес, – ред.) не повинні давати хабарі. Це факт. Бізнес ніхто не знищить, ми точно захистимо бізнес", – сказав він у інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми побудували зараз платформу, і раз на тиждень, раз на два тижні мої економічні радники з ними зустрічаються та знімають питання", – сказав він.

При цьому він визнав, що це "несистемне рішення".

"Вони не бажають жодних перевірок. Вони сказали, що почали приходити до них, бо держава повернулася до перевірок. Але це баланс. Для мене як для президента. Баланс під час війни дуже складно тримати. Який баланс? Міжнародний валютний фонд, Європейська Комісія. [...] Якщо ми не повертаємо податкову систему, яка в нас існувала до початку війни, якщо ми не повертаємо перевірки, ми матимемо питання в процесі переговорів про майбутнє членство в ЄС", – сказав він.

Зеленський, за його словами, запропонував бізнесу "провести зміни в законодавстві, що лише один орган має право перевіряти".

"Я знайду такий баланс між європейським законодавством та їх запитом – перевіряти – і вами, щоб до вас усі не ходили", – сказав Зеленський.

"Наш бізнес має запропонувати, що буде за орган, яка ця людина й таке інше", - сказав він.

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+8
треба створити орган перевірок, для перевірки перевірячих. головний єрмак.
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28.08.2023 09:18
+8
чергова сцянина в очі зєлєному лохторату
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28.08.2023 09:42
+8
пішов поригаю
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28.08.2023 10:27
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кринж. Я предлагаю институт проверок,только как он будет выглядеть пусть решают те,кого он будет проверять. Мука белая наверное в айкос попала.
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28.08.2023 09:08 Відповісти
треба створити орган перевірок, для перевірки перевірячих. головний єрмак.
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28.08.2023 09:18 Відповісти
чергова сцянина в очі зєлєному лохторату
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28.08.2023 09:42 Відповісти
ні, все по тексту (пропонує створити єдиний оргАн Джерело: https://biz.censor.net/n3439911), просто наголос на другому складі, бо він же не лох, а лідор нації та пісюаніно переріс багаторічним балдибілдерством.
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28.08.2023 12:32 Відповісти
Повинна бути конкуренція а не монополія
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28.08.2023 10:19 Відповісти
Это все элементарно. Тут дело не в конкуренции. Хотят создать орган, полностьюзависимый от власти, чтобы защитить весь свой левый бизнес и бизнес своих холуев. И иметь возможность бесконтрольно наезжать на бизнес несогласных.
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28.08.2023 13:00 Відповісти
пішов поригаю
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28.08.2023 10:27 Відповісти
Не "зєлєнський запропонував", а "д'Єрьмак рєшіл".
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28.08.2023 10:46 Відповісти
Ще один орган? Немає куди пристроїти друзів знайомих Єрмака? Вибачте, але ми їх не прогодуємо!
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28.08.2023 10:48 Відповісти
Черговий зеленський звіздьож. В Україні не вистачає перевіряючих органів??? НАБУ, САП, НАЗК, рахункова палата, генпрокуратура, дбр, беб, сбу, мвс, кру, податкова, пожежна, санітарна інспекції...
А тепер давайте створимо перевіряючий орган на кожну з цих структур, ВСІ туди наймемося на роботу і ніхто нігуя більше робити не буде...
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28.08.2023 11:00 Відповісти
Невже БЕБ планують перейменувати в Будинок Економічних Бізнеснянь? Це, такі да, потужна реформа. Бо тепер по марафону можна буде казати не "наєзд на бізнес", а "візит бізнеснянів", начеб то дрібничка, а як гарно звучить ...
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28.08.2023 11:04 Відповісти
непрофесійна та навіть дурнувата ідея, .згрібання під один зонтик різновекторних напрямків приведе до колапсу системи державного контролю на фоні наповнення кадрового забезпечення цього всеконтролюючого монстрика аби ким так як таких всезнаючих контролерів не існує ніде в світі ну крім у нас як виявилось .такий собі черговий кошмар- орган для бізнесу з безмежним полем для корупції. такий досвід уже є-держпродспоживслужба
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28.08.2023 11:18 Відповісти
Вибори! Вибори!

ЗРОБИМО УКРАЇНУ РАЗОМ !

Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.

Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.

Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».

Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.

Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.

Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.

Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.

Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.

Де дороги є, а дурнів - немає.

Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.

Україна, в яку повертаються.

Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.

Україна, з якої не поїдуть наші діти.

А тепер про те, як це зробити.

Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.

Народовладдя через референдуми

Одразу хочу запевнити - іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього.

Торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану. Буду чесним і відданим Україні та передам її в руки нового покоління політиків.

Хочу нагадати, що саме воля народу, висловлена на референдумі 1 грудня 1991 року, - народила Україну як державу. З того часу в нас не було референдумів, на яких народ вирішував би щось.

Мій перший законопроект: «Про народовладдя». У ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки Народ України буде формувати основні завдання для влади через референдуми та інші форми прямої демократії. У ******** Україні це повинно відбуватися із максимальним використанням новітніх технологій.

Людина - вища цінність!

Держава для Людини, а не Людина для держави. Повага до людської гідності повинна стати основним принципом у діяльності держави.

Реформи мають позитивно відображатися на кожній Людині, а не на десятьох сім'ях.

Моя мета побудувати державу, яка надає своїм громадянам якісний сервіс. Для цього потрібно максимально скоротити кількість функцій держави.
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28.08.2023 11:47 Відповісти
Для цього потрібно максимально скоротити кількість функцій держави. .. громадян держави та її території.
Віслюк Зегевара Щоневтік дЄрьмаківський.
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28.08.2023 12:38 Відповісти
Давненько на очі попалась замітка про те, як до американського бізнесмена прийшла перевірка через 86 років з часу заснування фірми, Карл, через 86 років!
Та і то, не прийшла, а його запросили для надання деяких пояснень. І це не виключення, а норма. Якщо ти платиш сумлінно податки, немає ніяких порушень, то до тебе не виникає ніяких питань.
Другими словами в США фіскальні органи "заточені" допомагати бізнесу, а не карати та дерти "три шкури" або, як висловився прінопам'ятний "добродій" гетьманцев , -

"ЦЕ МИСТЕЦТВО ОБЩИПУВАТИ ГУСАКА ТАК, ЩОБ ВІН НЕ КРИЧАВ" - ГЕТМАНЦЕВ ПРО ОПОДАТКУВАННЯ БІЗНЕСУ .

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28.08.2023 12:16 Відповісти
Какой Гетьманский ?! Паниковский! ЗЕ! Сначала создай бизнес в стране, а потом будешь его проверять. И подари гуся Паниковскому - будет уроду счастье.
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28.08.2023 13:17 Відповісти
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28.08.2023 12:57 Відповісти
ОП уже есть. Что еще?
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28.08.2023 13:05 Відповісти
ПЫСЫ: журналістці ? не слишком ли сильно сказано по отношении к этой ...(дальше пусть работает ваша фантазия).
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28.08.2023 13:06 Відповісти
Экономические советники это по всей видимости Татаров и Шаурма ))))
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28.08.2023 14:00 Відповісти
Креативний підхід від ідеологів "креативної економіки"
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28.08.2023 14:10 Відповісти
Все по ФСБ методичке - бизнес во вскм виноват...
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28.08.2023 14:22 Відповісти
Це буде той орган, яким він на пісюніно грає, очевидно.
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28.08.2023 15:36 Відповісти
 
 