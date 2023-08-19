Великі мережі АЗС продовжили підвищувати ціни на пальне

За тиждень, 11-18 серпня, середня ціна по країні бензину марки А-95 підвищилася на 0,42 копійки і склала 52,36 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 49 копійок – до 54,41 грн/л, а дизельне пальне – на 0,59 копійок, до 51,88 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема консолідована мережа АЗС групи "Приват" (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 1 грн. Бензин марки А-95 здорожчав до 51 грн/л, А-95-преміум – до 51,5 грн/л, бензин А-92 – до 50 грн/л, дизельне пальне – до 51 грн/л.

На станціях державної мережі "Укрнафта" за тиждень на 1 грн зросла вартість бензину А-95+ – до 51,9 грн/л і ДП – до 49,9 грн/л.

Зростання роздрібних цін на 1,4-1,59 грн зафіксовано на АЗС мережі Shell: бензин А-95 – до 53,99 грн/л, бензин А-95+ – до 56,89 грн/л, ДП – до 53,99 грн/л. Пальне у мережі SOCAR здорожчало на 1 грн/л: бензин марки А-95 – до 55,99 грн/л, А-95-преміум – до 57,99 грн/л, дизпаливо – до 55,99 грн/л.

Мережі "БРСМ-Нафта", KLO, U.GO, "Автотранс", BVS, "Авантаж 7", AMIC та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,2-2,4 грн/л.