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"Нафтогаз" передасть ВМС два буксирних судна

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нафтогаз

Компанія "Укртранснафта" (частина Групи Нафтогаз) передасть до флоту Військово-морських сил ЗСУ два буксири-швартувальники.

Відповідне рішення ухвалило правління НАК "Нафтогаз України", інформує пресслужба компанії.

До початку повномасштабного вторгнення маневрені буксири "Львів" та "Укртранснафта" задіювали під час швартування танкерів із нафтою на морському нафтовому терміналі "Піденний".

Зазначається, що обидва судна не постраждали після початку повномасштабного вторгнення РФ, перебувають на плаву та укомплектовані необхідним обладнанням.

Зокрема, їх можна використовувати для введення великогабаритних суден у порт і виведення з нього, для швартування та відшвартування суден, для здійснення кантування суден, буксирування портових барж та інших плавучих об'єктів.

Автор: Юлiя Недашківська
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