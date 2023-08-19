ЄС може запровадити санкції проти Польщі в разі продовження ембарго на українське зерно, – ЗМІ
Новини БізнесЦензор Влада Аграрний ринок
Переважна більшість держав-членів Європейського Союзу не підтримує продовження після 15 вересня ембарго на імпорт зерна з України, і в разі односторонніх кроків Польщі деякі країни можуть вдатись до контрзаходів.
Як повідомляє польська радіостанція RMF FM, Європейська комісія вважає, що одностороннє продовження Польщею ембарго на українське зерно є порушенням європейського права. За це Польщі можуть загрожувати штрафні санкції, але їх застосування передбачає тривалу процедуру, передає Європейська правда.
За даними співрозмовників радіостанції, у Варшаві є побоювання щодо торговельних контрзаходів, які можуть запровадити окремі країни ЄС. Йдеться зокрема про Німеччину, але загалом проти продовження виступають до 20 країн.
Також Польща допускає, що інші держави Східної Європи можуть відмовитись від підтримки ембарго після 15 вересня.
Неофіційно RMF FM дізналось, що, найімовірніше, проти рішення Єврокомісії не буде йти Румунія, але таке ж рішення можуть ухвалити й інші – Болгарія, Чехія, Словаччина й Угорщина.
Як відомо, Варшава заявляє, що у разі непродовження обмежень на рівні ЄС запровадить односторонню заборону, та сподівається знайти союзників у цьому питанні.
Водночас Україна тверда у своїх вимогах про те, що ЄС має скасувати односторонні обмеження для українського експорту, і вважає, що Брюссель має домовитися з Польщею.
Будь ласка, зачекайте...
Ти типовий дебіл-малорос одурачений пропагандою. В України немає братніх народів. Забудь про цей кацапський наратив про братерство. Є дружні країни(Британія, Нідерланди, США, Канада, країни Балтії, Німеччина, Скандинавські країни тощо), є країни ситуативні друзі - польща одна з них. польська влада ніколи не буде нічого робити собі у збиток. Україна відкрила свій ринок у минулому році, і експорт польських товарів в Україну виріс за рік на рекордні 65%. Тобто були знищені українські підприємці які не вижили під натиском піторських ракет і дотаційної польської агропродукції.
А що робить твоя "братня польща"? Вона повністю закриває свій ринок від конкуренції з українськими виробниками агропродукції, всупереч договору про вільну торгівлю Україна-ЄС плюс створює антиукраїнську агро коаліцію з іншими країнами.
Чомусь такі корисні ідіоти як ти, не пропонують закрити український ринок від дотаційних польських товарів у відповідь на полький недружний крок, вони пропонують добити українських підприємців і позбавити тисячі українців роботи.
Польща ще минулого року заявила, що українці, яких Польща прийняла, вже сплатили податків більше, ніж отримали дотацій. Українці відкрили в Польщі тисячі й тисячі нових підприємств, наповнили польський ринок кваліфікованою робочою силою, молоддю, загалом, людьми, які прагнуть і найлегше інтергуються, власне, до польського суспільства.
Ну а сентенції від польських урядовців, ніби "про захист польського виробника" - відверте блюзнірство і цинічна передвиборча гра. Бо й на українському зерні, до того, багато хто "грів руки" саме у тій же таки Польщі.
І загалом, як стосується до "захисту польського агровиробника" заборона на еспорт, наприклад, українського соняшника?
Тому Польща свідомо перекриває експорт української продукції щоб Україна не торгувала і українці не мали роботи і їхали до Польщі працювати
Польща збагатилась за рахунок дешевої робочої сили тому зараз бояться що в Україні після війни почнеться стрімке відновлення через що можуть втратити робочу силу з України
Але Україна ніколи не встановлювала ембарго Польщі іншим країна окрім Росії
Тому висновок єдиний що такими діями які є неузгодженими і кожний розділяє свою думку самостійно може призвести до ослаблення ЄС на що кацапи зрадіють
Скоріш за все це не так, я в житті не поврю що наши продукти можуть настільки конкурувати на польському ринку, а ось на Європейському ринку - може. В тієї ж Германії свого часу, на початку війни - олія взагалі була за ціною золота і хто ж зірвав джек-пот? Тому ЄС правильно хоче - повернути та стабілізувати ціни в середині ЄС, зменшити тиск з боку найбільших виробників та вивести ринки на довоєнний стан або близький до того.
Дешева російська силітра, газ та нафта + відсутність конкуренції з боку України, да це ж просто мрія усіх "фермерів" східної європи на то і був розрахунок *****.
Фермери в лапках бо я в житті не повірю що пересічного польського чи румунського фермера непокоє конкуренція з боку Украіни, ціни на паливо, добрива та податки з боку держави - так