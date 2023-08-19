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ЄС може запровадити санкції проти Польщі в разі продовження ембарго на українське зерно, – ЗМІ

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зерно

Переважна більшість держав-членів Європейського Союзу не підтримує продовження після 15 вересня ембарго на імпорт зерна з України, і в разі односторонніх кроків Польщі деякі країни можуть вдатись до контрзаходів.

Як повідомляє польська радіостанція RMF FM, Європейська комісія вважає, що одностороннє продовження Польщею ембарго на українське зерно є порушенням європейського права. За це Польщі можуть загрожувати штрафні санкції, але їх застосування передбачає тривалу процедуру, передає Європейська правда.

За даними співрозмовників радіостанції, у Варшаві є побоювання щодо торговельних контрзаходів, які можуть запровадити окремі країни ЄС. Йдеться зокрема про Німеччину, але загалом проти продовження виступають до 20 країн.

Також Польща допускає, що інші держави Східної Європи можуть відмовитись від підтримки ембарго після 15 вересня.

Неофіційно RMF FM дізналось, що, найімовірніше, проти рішення Єврокомісії не буде йти Румунія, але таке ж рішення можуть ухвалити й інші – Болгарія, Чехія, Словаччина й Угорщина.

Як відомо, Варшава заявляє, що у разі непродовження обмежень на рівні ЄС запровадить односторонню заборону, та сподівається знайти союзників у цьому питанні.

Водночас Україна тверда у своїх вимогах про те, що ЄС має скасувати односторонні обмеження для українського експорту, і вважає, що Брюссель має домовитися з Польщею.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+6
Це якраз той момент, коли на хитровиєпану сраку поляка (чи мадяра), завжди знайдеться хитровиєпаний хєр ЄС. Бо Європейське співтовариство - це верховенство права, а не політичного бєспрєдєлу однієї країни. Тим більше, що без дотацій із Брюсселю, а також європейського ринку, польське сільське господарство взагалі не зможе існувати у тому вигляді в якому воно є. Так що тримаємо кулаки за санкції аби в настуний раз польська влада не займалася бєспрєдєлом.
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19.08.2023 20:07
+5
Может, когда Украины стоит на грани смерти, как независмая держав - Польше стоит пойти на определенные жертвы? Ты или дурачек или тролль, раз не понимаешь элементарного. Вот представь ситуацию, кацапы напали на Польшу и американцы отказались отправить на защиту свои войска (избиратели не поймут таких жертв), тогда Поляки заскулят как раненные гиены...(так называли Польшу во времена втоой мировой). Падальшиком Польша и осталась.
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19.08.2023 22:09
+4
Друже, схоже ти " рамсы попутал". "бєспрєдєлом" займається не дружня нам Польща, а інша держава. Може ти цього щє не відчув ? А братня до нас Польща займається захистом своєї економіки. А ці питання з нашими сусідами завжди можно узгодити на перемовинах.
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19.08.2023 20:50
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Це якраз той момент, коли на хитровиєпану сраку поляка (чи мадяра), завжди знайдеться хитровиєпаний хєр ЄС. Бо Європейське співтовариство - це верховенство права, а не політичного бєспрєдєлу однієї країни. Тим більше, що без дотацій із Брюсселю, а також європейського ринку, польське сільське господарство взагалі не зможе існувати у тому вигляді в якому воно є. Так що тримаємо кулаки за санкції аби в настуний раз польська влада не займалася бєспрєдєлом.
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19.08.2023 20:07 Відповісти
Друже, схоже ти " рамсы попутал". "бєспрєдєлом" займається не дружня нам Польща, а інша держава. Може ти цього щє не відчув ? А братня до нас Польща займається захистом своєї економіки. А ці питання з нашими сусідами завжди можно узгодити на перемовинах.
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19.08.2023 20:50 Відповісти
Может, когда Украины стоит на грани смерти, как независмая держав - Польше стоит пойти на определенные жертвы? Ты или дурачек или тролль, раз не понимаешь элементарного. Вот представь ситуацию, кацапы напали на Польшу и американцы отказались отправить на защиту свои войска (избиратели не поймут таких жертв), тогда Поляки заскулят как раненные гиены...(так называли Польшу во времена втоой мировой). Падальшиком Польша и осталась.
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19.08.2023 22:09 Відповісти
Ты или дурачек или тролль... Прокукурікала щойно вилуплена істота із звихненою клавою.
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19.08.2023 23:32 Відповісти
Це ти тупорилий дурачок. Є договір про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС. Україна відкрила свій ринок для європейських товарів, а чому польща бикує і не хоче виконувати цей договір?
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20.08.2023 08:08 Відповісти
і навіщо ти скинув свою БІМБУ не по призначенню, тепер перепрошуй.
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20.08.2023 09:32 Відповісти
Польща як каже? Вона каже, ми допомогаємо Україні, чим можемо, але інтереси наших фермерів на першому місті і інтереси Польші на першому місті. Тому Україна теж каже, що для нас теж інтереси нашіх українських фермерів на першому місті. Вже нехай Брюссель вирішує. хто правий. По-друге, якщо всі наші сусіди: Румунія, Словаччина, навіть Угорщина відмінять заборону на українську агропродукцію, а Польша ні- це хиба по братньому?
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20.08.2023 03:11 Відповісти
Польський уряд захищає інтереси польських фермерів. Український уряд захищає інтереси українських земельних магнатів-латифундистів, гроші від продажу зерна осідає в офшорах, а Україні достаються тільки понівечені дороги і отруєна природа. Сьогодні не відомо скільки грошей осіло в бюджеті України від так званого українського зерна.
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20.08.2023 08:16 Відповісти
мільйони українських сільських жителів, які здають свої паї аграріям і за це отримують по 10+тис грн на рік - латифундисти? Ахахаха)) ти дебіл чи ти дурак?!
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20.08.2023 08:35 Відповісти
він - троль
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20.08.2023 17:48 Відповісти
иван гонта e2e9660b

Ти типовий дебіл-малорос одурачений пропагандою. В України немає братніх народів. Забудь про цей кацапський наратив про братерство. Є дружні країни(Британія, Нідерланди, США, Канада, країни Балтії, Німеччина, Скандинавські країни тощо), є країни ситуативні друзі - польща одна з них. польська влада ніколи не буде нічого робити собі у збиток. Україна відкрила свій ринок у минулому році, і експорт польських товарів в Україну виріс за рік на рекордні 65%. Тобто були знищені українські підприємці які не вижили під натиском піторських ракет і дотаційної польської агропродукції.
А що робить твоя "братня польща"? Вона повністю закриває свій ринок від конкуренції з українськими виробниками агропродукції, всупереч договору про вільну торгівлю Україна-ЄС плюс створює антиукраїнську агро коаліцію з іншими країнами.
Чомусь такі корисні ідіоти як ти, не пропонують закрити український ринок від дотаційних польських товарів у відповідь на полький недружний крок, вони пропонують добити українських підприємців і позбавити тисячі українців роботи.
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20.08.2023 08:33 Відповісти
а потім та ж таки Польща отримує собі зиск від наших же громадян, котрі вимушені будуть імігрувати з України в тому числі в ту ж таки Польщу.
Польща ще минулого року заявила, що українці, яких Польща прийняла, вже сплатили податків більше, ніж отримали дотацій. Українці відкрили в Польщі тисячі й тисячі нових підприємств, наповнили польський ринок кваліфікованою робочою силою, молоддю, загалом, людьми, які прагнуть і найлегше інтергуються, власне, до польського суспільства.
Ну а сентенції від польських урядовців, ніби "про захист польського виробника" - відверте блюзнірство і цинічна передвиборча гра. Бо й на українському зерні, до того, багато хто "грів руки" саме у тій же таки Польщі.
І загалом, як стосується до "захисту польського агровиробника" заборона на еспорт, наприклад, українського соняшника?
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20.08.2023 18:19 Відповісти
Думаю,що уряд Польщі і не проти зняти таке ембарго. Але ж він балансує між своїми виборцями і допомогою Україні. А в них скоро вибори в парламент. Поляки верещали,коли інфляція трапилась,коли біженців понаїхало. Їм весь час роз'яснюють,що біженці,як раз і згладять інфляцію за рахунок вливань своїх доходів і податків в економіку Польщі. Тепер почнуть верещати,що хліб чужий завозять. Подивимось,як викрутитися їх уряд.
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20.08.2023 12:50 Відповісти
Польща думає про свій ринок збуту
Тому Польща свідомо перекриває експорт української продукції щоб Україна не торгувала і українці не мали роботи і їхали до Польщі працювати
Польща збагатилась за рахунок дешевої робочої сили тому зараз бояться що в Україні після війни почнеться стрімке відновлення через що можуть втратити робочу силу з України
Але Україна ніколи не встановлювала ембарго Польщі іншим країна окрім Росії
Тому висновок єдиний що такими діями які є неузгодженими і кожний розділяє свою думку самостійно може призвести до ослаблення ЄС на що кацапи зрадіють
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20.08.2023 13:49 Відповісти
Начи суть конфлікту така - Українська продукція, зокрема, зерно, соняшник, яйця, м'ясо птиці, цукор, яблука та яблучний сік, ягоди, борошно, мед та макарони у безпрецедентних кількостях почала осідати на прилавках у цих країнах, що призвело до різкого падіння цін та сильно вдарило по "фермерам" у згаданих країнах.

Скоріш за все це не так, я в житті не поврю що наши продукти можуть настільки конкурувати на польському ринку, а ось на Європейському ринку - може. В тієї ж Германії свого часу, на початку війни - олія взагалі була за ціною золота і хто ж зірвав джек-пот? Тому ЄС правильно хоче - повернути та стабілізувати ціни в середині ЄС, зменшити тиск з боку найбільших виробників та вивести ринки на довоєнний стан або близький до того.

Дешева російська силітра, газ та нафта + відсутність конкуренції з боку України, да це ж просто мрія усіх "фермерів" східної європи на то і був розрахунок *****.

Фермери в лапках бо я в житті не повірю що пересічного польського чи румунського фермера непокоє конкуренція з боку Украіни, ціни на паливо, добрива та податки з боку держави - так
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20.08.2023 17:49 Відповісти
Коли Україна перекриє мільярдну контрабанду в Україну польських продуктів ?!
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20.08.2023 21:06 Відповісти
Чесно кажучі все це - сварки з Польщею, зернові угоди з РФ, і вся ця херня незрозуміла, це просто імпотенція чинної влади. Поряд є чудова країна - Молдова. Це бідна країна, на неї теж тисне Росія, постійно. Вона залежна від від нашої та Придністровської електроенергії. Ми що, не можемо допомогти їй побудувати 100км рельсів, щоб оте наше критично важливо зерно безперешкодно їздило в Румунію де велика кількість портів, і звідти по всьому світу? А нащо ми тоді взагалі живемо на світі, якщо не можемо 100км рельсів зробити? З Молдовою домовитись нескладно, вона зацікавлена в копійчині з транзита.

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21.08.2023 02:09 Відповісти
 
 