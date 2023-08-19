Нацбанк знизив чистий продаж валюти за тиждень до $406 мільйонів

Чистий продаж доларів Національним банком з 14 до 18 серпня знизився до $405,8 млн з $468,6 млн тижнем раніше.

За даними регулятора, купівля ним валюти залишилася на рівні близько $1 млн, тоді як продаж зменшився з $469,4 млн до $406,7 млн, передає Інтерфакс-Україна.



На готівковому ринку долар упродовж тижня дорожчав, у п'ятницю пробивши вперше з кінця квітня рівень 38 грн/$1. Загалом за тиждень він зріс у ціні на 60 копійок –приблизно до 38,05 грн/$1.



Загалом із початку цього року Нацбанк придбав на ринку $194,2 млн, тоді як продав $15,6 млрд.

Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в липні трохи підріс – до $1,94 млрд з $1,84 млрд у червні і $1,93 млрд у травні. Однак міжнародна фінансова підтримка становила минулого місяця близько $4,4 млрд. У результаті міжнародні резерви, що виросли в червні на 4,5% – до нового історичного максимуму $39 млрд, за підсумками липня перевищать цей рекорд і, за оцінками експертів, досягнуть $41 млрд.