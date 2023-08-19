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Угорщина знову тимчасово скасувала рейси до України, – "Укрзалізниця"

Новини БізнесЦензор Транспорт

укрзалізниця

Угорська залізниця на 19 серпня скасувала поїзди №6284 з Дебрецена до Мукачева, №33 з Мукачева до Будапешта і №6285 з Захоні до Чопа. Поїзди не курсуватимуть через "великий пасажиропотік та тривалий прикордонний контроль".

Як повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", це вже не перший подібний випадок цього місяця.

"Нам прикро за пасажирів, які очікують на ці рейси у Мукачево, Чопі та на території Угорщини, і хоч цей маршрут обслуговує саме угорський MAV START, ми зі сторони Укрзалізниці приносимо вибачення", – додали в компанії.

Зазначається, що українська компанія вимагатиме у угорських колег налагодити рух для українських пасажирів.

"Пройшовши весну 2022-го, ми не звикли до скасування рейсів через велику кількість пасажирів і цінуємо репутацію залізниці в цілому як прогнозованого та найбільш надійного транспорту, тож використовуватимемо всі офіційні канали з вимогою до угорських колег налагодити безперебійний рух для наших пасажирів", – підкреслили в "УЗ".

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+5
А чому мабуть готувалась захопити? Потрібно щоб всім було зрозуміло, що всі дороги в прикордонні на території Угорщини в бік України 22-26 лютого були забиті військовою угорською технікою. Багато було понтонів. Готувалися до швидкого нападу на Закарпаття. Но щось пішло не так. Це треба памʼятати. Якого сусіда маємо. Угро+фіни вони і є угро-фіни. Тисяча років пройшло як цей нарід перебрався до Закарпаття із-за Урала,але суть цього племені не змінилася.
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20.08.2023 04:12
+4
А Україна не хоче взимку почати ремонтні роботи на газопроводі і нефтопроводі , що качає газ і нафту з рашки до мадьяр?
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20.08.2023 18:32
+3
Московіти з Угорщини, продовжують гадити Україні, на очах в усього Світу! Мабуть, в Орбана, готувалися захопити трошки територій в Україні, після параду убивць з московії на Хрещатику, а воно он, як неловко вийшло…

Агентура орків з газпрьому, керує владою в Угорщині!!
Слава Україні!
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20.08.2023 00:15
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Цензор вже не той.Щось сталося.Новин мало,оновлюється рідко.Поменьшало коментарів.Цензура?
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19.08.2023 15:02 Відповісти
війна, біженці, постійні прильоти... Ні, не чув про Україну?
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20.08.2023 19:04 Відповісти
Два роки тому запізнився на поїзд через кордон Чоп-Захонь. Прийшлось під'їжджати від міста до кордону. Так як там немає пішого переходу, був вимушений проситися пасажиром за великі гроші у одну з перших машин у черзі (привіт мадярській жадібності). Щоб ви розуміли весь процес переходу кордону зайняв десь години 2. Я не знаю, яким це треба бути довпойопом аби пертися через той чортовий кордон за відсутності жд сполучення.
Пс. Жд переїзд займає з перевіркою документів у всіх пасажирів десь хвилин 20-25. Із Захоні їдуть прямі інтерсіті на Будапешт
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19.08.2023 17:56 Відповісти
Московіти з Угорщини, продовжують гадити Україні, на очах в усього Світу! Мабуть, в Орбана, готувалися захопити трошки територій в Україні, після параду убивць з московії на Хрещатику, а воно он, як неловко вийшло…

Агентура орків з газпрьому, керує владою в Угорщині!!
Слава Україні!
показати весь коментар
20.08.2023 00:15 Відповісти
А чому мабуть готувалась захопити? Потрібно щоб всім було зрозуміло, що всі дороги в прикордонні на території Угорщини в бік України 22-26 лютого були забиті військовою угорською технікою. Багато було понтонів. Готувалися до швидкого нападу на Закарпаття. Но щось пішло не так. Це треба памʼятати. Якого сусіда маємо. Угро+фіни вони і є угро-фіни. Тисяча років пройшло як цей нарід перебрався до Закарпаття із-за Урала,але суть цього племені не змінилася.
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20.08.2023 04:12 Відповісти
країна НАТО, готувалась нас захопити? Ти голівоньку перегрів чи від народження обдарований?
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20.08.2023 19:10 Відповісти
Ты читал историю в школе? В частности, как Сталин обосновал захват части Польши заботой об этнических украинцах и белорусах? Тут бы тоже фигурировало что-то о спасении мадяр.
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20.08.2023 20:55 Відповісти
і як ти вважаєш коли я її закінчив? Щодо порівняння хріну із бананом, промовчу.
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20.08.2023 21:11 Відповісти
От чесно, якась тупа відповідь.
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21.08.2023 11:48 Відповісти
враження, що ти нащадок ножа та розчепірки, настільки загострений? Та й до тебе не звертався взагалі, щоб щось розжовувати. Дякуй, що підбираю слова, оскільки ти давній форумчанин.
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21.08.2023 11:54 Відповісти
А може пора нам закрити кордон із адептами московитів? Нагадую, що лише 3% виборців Орбана вважають, що війна в Україні це вина роzії, там Орбан фантастично засрав мізки виборцям. Вони все рівно знайдуть чим нас шантажувати і все рівно будуть голосувати проти нас завжди у всіх європейських інституціях, причина знайдеться, придумають, наприклад, розпяття "угромовного мальчіка" в Берегове або щось подібне.
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20.08.2023 13:54 Відповісти
А Україна не хоче взимку почати ремонтні роботи на газопроводі і нефтопроводі , що качає газ і нафту з рашки до мадьяр?
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20.08.2023 18:32 Відповісти
не зможемо, бо підставимо Чехів із Словаками.
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20.08.2023 19:11 Відповісти
Тоді хай словаки ставлять на ремонт.
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20.08.2023 20:55 Відповісти
 
 