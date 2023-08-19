Угорщина знову тимчасово скасувала рейси до України, – "Укрзалізниця"

Угорська залізниця на 19 серпня скасувала поїзди №6284 з Дебрецена до Мукачева, №33 з Мукачева до Будапешта і №6285 з Захоні до Чопа. Поїзди не курсуватимуть через "великий пасажиропотік та тривалий прикордонний контроль".

Як повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", це вже не перший подібний випадок цього місяця.

"Нам прикро за пасажирів, які очікують на ці рейси у Мукачево, Чопі та на території Угорщини, і хоч цей маршрут обслуговує саме угорський MAV START, ми зі сторони Укрзалізниці приносимо вибачення", – додали в компанії.

Зазначається, що українська компанія вимагатиме у угорських колег налагодити рух для українських пасажирів.

"Пройшовши весну 2022-го, ми не звикли до скасування рейсів через велику кількість пасажирів і цінуємо репутацію залізниці в цілому як прогнозованого та найбільш надійного транспорту, тож використовуватимемо всі офіційні канали з вимогою до угорських колег налагодити безперебійний рух для наших пасажирів", – підкреслили в "УЗ".