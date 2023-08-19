"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на новий поїзд до польського Хелма

"Укрзалізниця" запускає новий міжнародний поїзд № 119/120 Київ – Хелм. Із сьогоднішнього дня відкривається продаж квитків.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Відправлення з Києва о 06:28, з Рiвного – об 11:27, з Ковеля – о 13:31, прибуття до Хелма – о 17:27.

"Жодного підйому на кордоні серед ночі і легка пересадка на польський інтерсіті IC21100 до Варшави (18:12-21:02)", – уточнили в "Укрзалізниці".

Зворотно відправлення з Хелма очікується о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05-Хелм 08:42), прибуття до Києва о 22:45.

Перший рейс запланований на 3 вересня.