Німецький Rheinmetall до кінця серпня розпочне обслуговування танків в Україні

Німецька збройова компанія Rheinmetall планує розпочати обслуговування танків в Україні вже найближчими днями.

Про це в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung повідомив гендиректор компанії Армін Паппергер, передає "Європейська правда".

За його словами, в Німеччині почали навчання перші дванадцять працівників заводу, який працюватиме в України, й до них згодом приєднаються ще дванадцять.

"Ми почнемо обслуговування вже цього місяця", – сказав Паппергер.

Очільник концерну також підтвердив намір якнайшвидше розпочати виробництво танків в Україні.

"Це може статися швидко, там є достатньо добре обладнаних танкових заводів ще з радянських часів", – пояснив Паппергер. Він уточнив, що Rheinmetall хоче орендувати їх, а потім виробляти техніку за стандартами НАТО на одній або двох виробничих лініях.

Як відомо, Rheinmetall створює виробниче підприємство в Україні разом з українською державною компанією "Укроборонпром" і матиме в ньому мажоритарний пакет акцій.

Із виробничої лінії в Україні сходитимуть боєприпаси, бронемашини, а також основні бойові танки Panther. Згодом планується, що завод вироблятиме до 400 бойових танків на рік та ремонтуватиме бронемашини Fuchs.