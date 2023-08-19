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Німецький Rheinmetall до кінця серпня розпочне обслуговування танків в Україні

Новини БізнесЦензор Технології

rheinmetall

Німецька збройова компанія Rheinmetall планує розпочати обслуговування танків в Україні вже найближчими днями.

Про це в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung повідомив гендиректор компанії Армін Паппергер, передає "Європейська правда".

За його словами, в Німеччині почали навчання перші дванадцять працівників заводу, який працюватиме в України, й до них згодом приєднаються ще дванадцять.

"Ми почнемо обслуговування вже цього місяця", – сказав Паппергер.

Очільник концерну також підтвердив намір якнайшвидше розпочати виробництво танків в Україні.

"Це може статися швидко, там є достатньо добре обладнаних танкових заводів ще з радянських часів", – пояснив Паппергер. Він уточнив, що Rheinmetall хоче орендувати їх, а потім виробляти техніку за стандартами НАТО на одній або двох виробничих лініях.

Як відомо, Rheinmetall створює виробниче підприємство в Україні разом з українською державною компанією "Укроборонпром" і матиме в ньому мажоритарний пакет акцій.

Із виробничої лінії в Україні сходитимуть боєприпаси, бронемашини, а також основні бойові танки Panther. Згодом планується, що завод вироблятиме до 400 бойових танків на рік та ремонтуватиме бронемашини Fuchs.

Автор: Юлiя Недашківська
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Panther? Це круто!
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19.08.2023 17:16 Відповісти
Главное провести выставку в драмтеатре соответствующего города......
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19.08.2023 22:48 Відповісти
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20.08.2023 12:53 Відповісти
 
 