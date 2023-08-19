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Росія, Туреччина та Катар готують нову "зернову угоду", – ЗМІ

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ердоган,путін

Росія, Туреччина і Катар готують нову тристоронню "зернову угоду" для постачання російського зерна до бідних країн, зокрема до Африки.

Про це пише Bild, яка має у своєму розпорядженні службове листування між МЗС і посольствами Туреччини і Росії з 21 липня по 8 серпня.

Із листів випливає, що Москва заздалегідь попередила Анкару про вихід із "зернової угоди". Зараз Росія, Туреччина і Катар працюють над новою тристоронньою угодою, яка має прийти на зміну попередній. Пропонується постачати російське зерно до бідних країн, переважно в Африці. Туреччина виступить як організатор, Катар як спонсор поставок.

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан просить Росію відновити при цьому колишню "зернову угоду", щоби зерно постачалося і з України. Анкара також пропонує діяти під егідою ООН.

За інформацією Bild, нова угода може бути укладена вже цими вихідними в Будапешті. Для цього туди вже вилетів голова Татарстану Рустам Мініханов. Туди ж прибуде і Реджеп Таїп Ердоган.

Як повідоомлялося, 17 липня МЗС РФ офіційно повідомило, що без участі Росії Чорноморська зернова ініціатива припиняє своє функціонування з 18 липня.

Зі свого боку міністр закорднних справ України Дмитро Кулеба сказав, що в ООН, Туреччини й України достатньо ресурсів для забезпечення функціонування "чорноморського зернового коридору" без Росії за наявності політичної волі.

Через зупинку "зернового коридору" експорт української аграрної продукції в липні впав на третину.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+5
Тут були великі любителі соснути ***** в Ердогана-"рятівника". Щось уже не чути...
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19.08.2023 14:11
+1
а ви що від нього очікували?))) не вже супроводу українського зерна...?)))
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19.08.2023 12:36
+1
Де гефешт, там і пЄрдоґан. А він точно турок? Бо за повадками схожий на трохи іншу, більш специфічну національність.
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19.08.2023 19:45
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от вам і султан
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19.08.2023 11:56 Відповісти
а ви що від нього очікували?))) не вже супроводу українського зерна...?)))
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19.08.2023 12:36 Відповісти
явно не аналогічної угоди з руснею, поводів для радості не бачу, чому тобі так весело?
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19.08.2023 14:31 Відповісти
Тут були великі любителі соснути ***** в Ердогана-"рятівника". Щось уже не чути...
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19.08.2023 14:11 Відповісти
Не здивуюсь, коли в небі над Україною зіткнуться два Байрактари: один - рашистський, який летітиме скидати бомби на Запоріжжя, інший - контрольований ЗСУ, що летітиме із розвідмісією на ЗАЕС.
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19.08.2023 19:47 Відповісти
Де гефешт, там і пЄрдоґан. А він точно турок? Бо за повадками схожий на трохи іншу, більш специфічну національність.
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19.08.2023 19:45 Відповісти
Там вони не відрізняються...
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20.08.2023 15:16 Відповісти
Ердоган, прикріпи кнопку на долонь, коли тиснутимеш руку... Цей жарт як-раз рівня *********!
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19.08.2023 19:50 Відповісти
Ердоган, це ще той Лукашенко.)))))))))))
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19.08.2023 21:07 Відповісти
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19.08.2023 22:00 Відповісти
Ну, то й ми, так само, щє з часів Кравчука / Кучми хотіли " й "рибку з,їзти, й на шось сісти". А тепер "маємо те , що маємо". Будемо відбиватися тепер усім загалом. Слава нашій Україні й нашім Героям !
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19.08.2023 22:13 Відповісти
 
 