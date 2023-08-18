Вартість активів зросла в 24 рази: Фонд держмайна за тиждень залучив 12 мільйонів від приватизації
Новини БізнесЦензор Фінанси
Фонд державного майна України за тиждень залучив до бюджету 12 млн грн інвестицій від приватизації.
"Наша команда провела 6 аукціонів, участь взяли 43 підприємці. У середньому за кожен актив змагалися 7,2 підприємця. А в результаті торгів фінальна вартість активів зросла у 24 рази", – сказано в повідомленні Фонду.
Стартова вартість усіх об'єктів складала лише 500 тис. грн – це майно давно не використовувалось державою та щороку генерувало збитки.
У повідомленні Фонду уточнюється, що 100% проданих об’єктів – це адміністративна нерухомість.
"Раніше це були, наприклад, офіси, які використовували різні органи влади. Тепер приватні підприємці зможуть використовувати ці активи для розвитку бізнесу, створювати нові робочі місця та сплачувати податки", – розповіли в Фонді.
Раніше повідомлялося, що Фонд державного майна України оцінив економічний ефект від приватизації в 2023 році в 3,4 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...