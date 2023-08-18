Профільний комітет Ради підтримав посилення відповідальності за затримку зарплат

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував Верховній Раді прийняти за основу проєкт закону, який посилює відповідальність роботодавця за затримку заробітної плати.

"Члени Комітету рекомендували Верховній Раді України включити до порядку денного сесії та прийняти за основу проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення захисту вимог працівників щодо виплати заборгованості із заробітної плати, в тому числі у випадку неплатоспроможності роботодавця №9510", – сказано в повідомленні Комітету.

Автори законопроекту наголошують на тому, що своєчасне отримання заробітної плати за відпрацьовані дні в повному обсязі – конституційне право працівників. Однак ще до широкомасштабного вторгнення 129,5 тис. українців не отримали заробітну плату вчасно, а заборгованість перед ними сягнула 3,1 млрд грн.

Законопроєкт пропонує закріпити на законодавчому рівні норми, які:

забезпечують належний законодавчий захист права працівника на своєчасне отримання винагороди за працю;

гарантують працівнику отримання адекватної грошової компенсації збитків, понесених ним внаслідок порушення строків її виплати;

посилюють відповідальність роботодавця за затримку заробітної плати;

забезпечують створення гарантійної установи задля посилення захисту вимог працівників щодо виплати заборгованості із заробітної плати у випадку неплатоспроможності роботодавця.

"Більшість підприємств, які не виплачують своєчасно зарплату знаходяться в державному секторі. А тому відповідальна за таку невиплату держава. Так каже Європейський суд з прав людини. Маємо забезпечити верховенство права", – наголосила голова Комітету Галина Третьякова.