Трипільська ТЕС облаштована фізичним захистом від обстрілів на 100%, – "Центренерго"

"Центренерго" на 100% виконало роботи з облаштування засобами фізичного захисту Трипільської ТЕС та на 70% – Зміївської.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Зараз тривають планові ремонтні роботи на Зміївській та Трипільській ТЕС та продовжуються відновлювальні роботи, спрямовані на ліквідацію наслідків влучань по промисловим майданчикам під час ракетних обстрілів з боку РФ", – заявив генеральний директор ПАТ "Центренерго" Андрій Чуркін.

Як пояснили в "Центренерго", фізичний захист критично важливих елементів об'єктів ТЕС від падіння уламків ракет, непрямих атак БПЛА та інших ушкоджень, виконується шляхом влаштування штучних захисних споруд навколо них. Так, на Трипільській ТЕС виконано вже 100% робіт з облаштування та 70% на Зміївський ТЕС.

Також повідомляється, що компанія активно займається накопиченням вугілля на складах теплоелектростанцій – до жовтня в планах вийти на заплановані Міністерством енергетики України показники. Ключовим постачальником вугілля для "Центренерго" залишається ДП "Укрвугілля".

Паралельно з цим постачання газу, як альтернативного виду палива, до кінця опалювального сезону компанії гарантує ТОВ "ГК "Нафтогаз Трейдинг". Також "Центренерго" має намір відновити використання мазуту вітчизняного виробництва для зменшення собівартості 1 кВт.

"Центренерго" налічує 23 блоки (18 – пилокутні та п'ять – газомазутні) на Зміївській, Трипільській та Вуглегірській ТЕС, остання з яких під час повномасштабного вторгнення потрапила в окупацію.