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Україна запропонувала Румунії скористатися українськими підземними газосховищами, – Шмигаль

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шмигаль,румунія

Україна запрошує румунські компанії скористатися українськими підземними газовими сховищами, які є найбільшими на континенті.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з прем'єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку.

Також, за словами Шмигаля, сторони обговорили потенціал співпраці у питанні комерційного постачання електроенергії між державними компаніями України та Румунії.

"За обсягами двосторонньої торгівлі Румунія для України тепер займає третє місце серед країн Європи. [...] Запропонували Румунії реалізувати пілотний проєкт щодо спільного прикордонного та митного контролю на одному із пунктів пропуску. Такі спільні перевірки дозволять суттєво скоротити час проходження кордону", – додав Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що саном на середину серпня країни Євросоюзу заповнили свої газосховища на 88%.

Автор: Галина Ялівець
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