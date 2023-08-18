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пенсіонери (402) пенсія (623) Польща (2029) Укрпошта (703)

"Укрпошта" пояснила, як отримати українську пенсію біженцям за кордоном

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злоті,злотий

Державна "Укрпошта" розпочинає переказувати пенсії та соціальні виплати українським біженцям за кордоном.

Як повідомляє пресслужба поштового оператора, на першому етапі проєкт охоплює українських пенсіонерів у Польщі, але згодом розшириться й на інші країни.

"Відтепер в українців, які внаслідок російської агресії знайшли прихисток за межами України й раніше отримували пенсії та соціальні виплати в "Укрпошті", є можливість забирати кошти за місцем тимчасового перебування. Їх буде надіслано міжнародним поштовим переказом", – пояснили в "Укрпошті".

Для отримання коштів за кордоном потрібно:

подати заяву щодо виплати нарахованої пенсії та соціальної допомоги. Це можна зробити онлайн, зазначити всі необхідні дані, або ж заповнити у паперовому вигляді, заздалегідь завантаживши за посиланням, вкласти у конверт з приміткою "пенсія переказом" й надіслати на адресу: АТ "Укрпошта", вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001, Україна (JSC "Ukrposhta", str. Khreshchatyk, 22, Kyiv, 01001, Ukraine).

забрати міжнародний поштовий переказ за адресою тимчасового перебування за межами України, пред’явивши документ, що посвідчує особу.

В "Укрпошті" уточнили, що міжнародний поштовий переказ буде доставлено отримувачу у місяці, наступному за місяцем, в якому була надіслана заява. Виплата здійснюватиметься у національній валюті країни перебування (у Польщі – в злотих).

Детальні інструкції для отримання пенсій за кордоном оприлюднені на сайті "Укрпошти".

Читайте також: Нацбанк дозволив "Укрпошті" надсилати пенсії українським біженцям за кордон

Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів схвалив експериментальний проєкт щодо здійснення виплат через міжнародний поштовий переказ "Укрпошти" пенсій та грошової допомоги одержувачам, які тимчасово перебувають за межами України, а раніше отримували кошти в Україні поштою та не мали поточних рахунків в уповноважених банках. Такі послуги для громадян України за кордоном будуть безоплатними.

Автор: Михайло Орлюк
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Які пільги у Польщі? Ти ідіот?
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18.08.2023 18:34 Відповісти
Чого кидаетесь?....Жити в ляхов вже льгота)))Там половина на шару....сидять .Шо не так чи шо?З областей далеко шо в тилу......
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18.08.2023 19:32 Відповісти
А почему нельзя переводить пенсию на карту, в крайнем случае один раз выслать карту по почте, если её нет. Или смысл в том, чтобы проверить жив ли пенсионер?
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18.08.2023 18:50 Відповісти
 
 