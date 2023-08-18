"Укрпошта" пояснила, як отримати українську пенсію біженцям за кордоном

Державна "Укрпошта" розпочинає переказувати пенсії та соціальні виплати українським біженцям за кордоном.

Як повідомляє пресслужба поштового оператора, на першому етапі проєкт охоплює українських пенсіонерів у Польщі, але згодом розшириться й на інші країни.

"Відтепер в українців, які внаслідок російської агресії знайшли прихисток за межами України й раніше отримували пенсії та соціальні виплати в "Укрпошті", є можливість забирати кошти за місцем тимчасового перебування. Їх буде надіслано міжнародним поштовим переказом", – пояснили в "Укрпошті".

Для отримання коштів за кордоном потрібно:

подати заяву щодо виплати нарахованої пенсії та соціальної допомоги. Це можна зробити онлайн, зазначити всі необхідні дані, або ж заповнити у паперовому вигляді, заздалегідь завантаживши за посиланням, вкласти у конверт з приміткою "пенсія переказом" й надіслати на адресу: АТ "Укрпошта", вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001, Україна (JSC "Ukrposhta", str. Khreshchatyk, 22, Kyiv, 01001, Ukraine).

забрати міжнародний поштовий переказ за адресою тимчасового перебування за межами України, пред’явивши документ, що посвідчує особу.

В "Укрпошті" уточнили, що міжнародний поштовий переказ буде доставлено отримувачу у місяці, наступному за місяцем, в якому була надіслана заява. Виплата здійснюватиметься у національній валюті країни перебування (у Польщі – в злотих).

Детальні інструкції для отримання пенсій за кордоном оприлюднені на сайті "Укрпошти".

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Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів схвалив експериментальний проєкт щодо здійснення виплат через міжнародний поштовий переказ "Укрпошти" пенсій та грошової допомоги одержувачам, які тимчасово перебувають за межами України, а раніше отримували кошти в Україні поштою та не мали поточних рахунків в уповноважених банках. Такі послуги для громадян України за кордоном будуть безоплатними.