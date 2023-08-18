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Запоріжжя (502) Запорізька область (151) НАЗК (450)

Справа про розкрадання гуманітарки: НАЗК виявило у голови міськради Запоріжжя Куртєва незаконні 9 мільйонів

Новини БізнесЦензор Влада Корупція

анатолій,куртєв

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами моніторингу способу життя секретаря Запорізької міськради і виконувача обов’язків міського голови Анатолія Куртєва, виявило ознаки незаконного збагачення на загальну суму понад 9 млн грн.

Як повідомляє пресслужба НАЗК, йдеться про гроші, виявлені під час обшуку в орендованому Куртєвим помешканні.

Так, в серпні минулого року під час обшуку помешкання, яке Куртєв орендував спільно зі своїм помічником, детективи НАБУ виявили та вилучили майже 600 тис. грн, $230 тис. та 650 євро. Обшук здійснювався у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, до якого ймовірно причетний секретар міськради.

"Хоча Куртєв у відповідь на запит Національного агентства заявив, що нічого не знає про вилучені кошти та квартиру, НАЗК у тому числі за матеріалами НАБУ встановило, що він таки користувався житлом разом зі своїм помічником, а вилучені кошти не відповідають доходам, отриманими ними в законний спосіб", – зазначається у повідомленні.

При цьому у декларації за 2020 рік Куртєв вказав, що грошових активів не має, а відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків свідчать, що його доходи за 2021 та 2022 роки не дозволяли накопичити вилучену суму.

У НАЗК наголошують, що факт користування ним вказаною квартирою був підтверджений свідками та інформацією з камер відеоспостереження.

Читайте також: НАБУ провело обшуки у міськраді Запоріжжя у справі про розкрадання гуманітарки (оновлено)

"Помічник секретаря міськради, який також проживав в цій квартирі, повідомив, що вилучені під час обшуку кошти, належать йому та його батькам. Однак НАЗК з’ясувало, що ані він, ані його батьки таких коштів в законний спосіб отримати не могли", – йдеться у повідомленні.

Таким чином, НАЗК стверджує, що Куртєв набув необґрунтовані активи у 9 млн 31 тис. грн, що перевищує його законні доходи.

За результатами моніторингу способу життя НАЗК затвердило обґрунтований висновок стосовно секретаря Запорізької міськради у зв’язку з виявленням ознак корупційного кримінального правопорушення – незаконного збагачення, відповідальність за яке передбачено ст. 368-5 Кримінального кодексу України та надіслало його до НАБУ для здійснення досудового розслідування.

Як повідомлялося, у серпні 2022 року НАБУ провело обшуки у міськраді Запоріжжя у справі про можливе незаконне привласнення гуманітарної допомоги топ-посадовцями. Серед іншого, мова обшуки відбулися у міськраді, обласній військовій адміністрації, складських приміщеннях та за адресами проживання причетних до злочину осіб. При цьому під час обшуків у посадовців Запорізької міської ради виявили велику кількість готівки.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+35
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18.08.2023 18:34
+32
И? Когда его назначат послом?
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18.08.2023 19:26
+29
Сьогодні дізнався що Куртєв , в/о мера Запоріжжя , до призначення працював директором запорізького МОРГу .Охрініть які кадри у зелених !
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18.08.2023 22:58
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"Мародер!" - казали вони...
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18.08.2023 18:08 Відповісти
Сьогодні дізнався що Куртєв , в/о мера Запоріжжя , до призначення працював директором запорізького МОРГу .Охрініть які кадри у зелених !
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18.08.2023 22:58 Відповісти
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18.08.2023 18:34 Відповісти
Какие честные новые лица!
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19.08.2023 10:10 Відповісти
и заметьте все поголовно зелененькі !!!
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20.08.2023 06:36 Відповісти
А до чого тут "зелененько"?!
Усі, повторюю, усі служили багатьом царькам. Тому: не "зелененькі" такі, а усі МИ З ВАМИ такі.
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20.08.2023 07:25 Відповісти
Ні, не "всі ми з вами такі" , це відмазка для призначенців Єрмака, який зробив з себе дубль президента. Мої всі - на фронті, а не на розкраданні гуманітарки.
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20.08.2023 13:36 Відповісти
хіба так виглядають крадії?
не може бути!
такі білі та пухнасті мордята
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19.08.2023 16:45 Відповісти
чьо трэм мат в адресу лайна зелебобиного га?
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19.08.2023 22:15 Відповісти
И? Когда его назначат послом?
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18.08.2023 19:26 Відповісти
а коли покаже остальні бабоси
бо ж ці лиш те що було на карманні розходи
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20.08.2023 18:25 Відповісти
куртєв - кацап, жив з помічником, і скажіть, що кацапи не нарот тридварас.
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18.08.2023 19:46 Відповісти
Є один тік-ток генерал який також ******** кацапських сожитєлєй.
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19.08.2023 04:27 Відповісти
там же головним чином за голову ВЦА як корупціонера мова йшла!
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18.08.2023 20:08 Відповісти
«Чудово» ((((
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18.08.2023 21:16 Відповісти
Якась уйня про бомжа.
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18.08.2023 22:17 Відповісти
Ну хіба особо на фото праворуч внизу не "дитя полєй, свободи с бубєнцамі, мечта поетов всех времен". То то. Було пороблено.
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18.08.2023 22:30 Відповісти
Цыганка как и Куртнев
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18.08.2023 23:10 Відповісти
Табор ушел в небо,прихватив состав гуманитарки. Последним уходил чавелла Куртнев,тряся бубенцами.
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21.08.2023 07:12 Відповісти
Не подскажите , а кто его на должность назначил ?
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18.08.2023 23:13 Відповісти
тссс... це секретна інфа
про воєнний стан чув?
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19.08.2023 16:48 Відповісти
Тот, кто и Баканова, Наумова (в бегах), Резникова и главу Национального банка Кирилла Шевченко (в бегах) и т.д.
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20.08.2023 01:23 Відповісти
Порошенко? Нє?
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20.08.2023 08:57 Відповісти
Єрмак , а точніше його братела підшукує таких спритних нелюдів 😠
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21.08.2023 06:06 Відповісти
Довічне ув'язнення з повною конфіскацією. Сволота.
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18.08.2023 23:39 Відповісти
Усі запорожці пам'ятають як в мережах АТБ та Сільпо зникли продукти, та згодом з'явились польські.
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19.08.2023 01:43 Відповісти
А що в результаті? Конфіскація статків? Довічне? Страта? Підвищення на посаді? Нагородження орденом? Чи направлення послом? А що відносно того посадовця що призначив у стратегічно важливе місто такого покидька? Думай те!
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19.08.2023 04:01 Відповісти
2 мільйони на дрони а далі вже послом, або й в Україні знайдуть якусь посаду. Головне щоб ******* навішала нової маячні на вуха про боротьбу з корупційією ,своєму стаду у вечірньому гундосику.
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19.08.2023 04:30 Відповісти
так куртєв куртєвим ,а його поплічниця некрасова, свалила в швецію і витрачає намародерені статки за кордоном ...
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19.08.2023 07:57 Відповісти
Наступний мародер та зелена гнида!
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19.08.2023 09:33 Відповісти
Ріторичне питання , а кому така Держава нужна . Мені на приклад ні Я чекав до 2000 що щось змінеться , а все стає тільки погано . Вот я і запитую що хлопці на фронті захищают . Як що щось меняти , то зараз самий час . А не чикати після війни . Коли зелень повтікала з Київа 25 го Лютого , треба було назад їх не впускати
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19.08.2023 11:38 Відповісти
Вот я і запитую що хлопці на фронті захищают? Яша, они защищают свою землю (а может быть нашей земли уже и не осталось) и тех кто по тем или иным причинам не могут покинуть Украину! И, я уверен, что Вы это прекрасно понимаете. Каждый день какой-то новый скандал, который позволяет забыть предыдуший скандал. Так вот и живем изо дня
в день. Лично я, к сожалению, никакой перспективы в будущем не вижу. Безнаказанность порождает вседозволенность.
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19.08.2023 14:43 Відповісти
яша и толя идите туда -- на..й до кобздона , там таких в первий ряд содють
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20.08.2023 06:42 Відповісти
Юра, ты не поверишь, приятно читать человека из глубинного народа! Я так понимаю, пить, курить и говорить, ты начал одновременно? А, букварь в первом классе скурил?
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20.08.2023 08:26 Відповісти
толя , я оценил то что ты понял о чем речь --- передавай большой привет ,,большому,, другу ***** тюрку всех тюрков эрдогану --- слухай а що ти там робиш , сколько заплатил за справку ?????
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20.08.2023 12:31 Відповісти
Юрик, ты извини, я так по - дружески, если до тебя дойдёт (хотя есть сомнения), я нахожусь в Турции на АБСОЛЮТНО ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ. Более того могу пересекать границу Украины бесплатно. Так сказать - заслужил. А тебе, Юрик, советую - учись общатся на форумах (надеюсь ты ещё не совсем конченый).
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20.08.2023 16:21 Відповісти
Толік ті Яков, йдіть куди Вас Юрій направив та не зупиняйтесь. Корупціонери сволота івоші ще ті, та Ви ще гірші гниди.
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21.08.2023 08:53 Відповісти
я же с тобой совершенно согласен --- один раз заплатил за группу ,,инвалидности,, и потом ездиш бесплатно , это как проезной в автобусе, помниш , но ездиш пока за сраку не возьмут голову мсэка который ту справку выдал --- У НАС УЖЕ ПО САМЫМ СКРОМНЫМ ПОДСЧЕТАМ 25 000 НА АБСОЛЮТНО ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ ********* --- а это толя пять бригад полноценных , правда не совсем с полноценным личным составом , я надеюсь толя что ты еще не совсем конченный и прекрасно понимаеш о чем идет речь
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21.08.2023 11:30 Відповісти
"Що хлопці на фронті захищають " - це з путінської методички чи з путінвізора ? Батькивщину захищають, СВОЇХ рідних і близьких. А могли би мої хлопці і в Італії в мене відсидітися, документи мали.
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20.08.2023 13:41 Відповісти
Уважаемая Мила!"Що хлопці на фронті захищають " - это просто цитата, на которую я попытался ответить. И, если Вы внимательно читали, то я пишу абсолютно тоже самое, что пишите и Вы.
С Уважением Анатолий.
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20.08.2023 16:30 Відповісти
Пропоную усі такі гроші відразу спрямовувати на закупівлю дронів, а вже потім розбиратися. Якщо чесно надбані, після війни повернуть.
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19.08.2023 11:40 Відповісти
Чому мене це не дивує? Тому що наверху крадуть так, що нікому і не снилось. Чому цей зелений во має бути іншим? Запоріжці вибрали, а тепер обурюються? А дії зелепутіна і його команди "єта другоє"?
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19.08.2023 12:13 Відповісти
Это мразь, при котором сдали россиянам большую часть Запорожской области. Которая украла 400 вагонов с гуманитаркой. Которая ничем не помогла людям, оставшимся без жилья после обстрелов жилых домов. Украла участок земли и построила там дома, не имея документов на землю и строительство. У которого при обыске нашли огромные суммы денег и незарегистрированного оружия. В общем статей хватит на 10 пожизненных заключений. Но он не только на свободе, но и руководит крупным городом недалеко от фронта.

И все это естественно не без прикрытия сверху и не без участия...
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19.08.2023 15:41 Відповісти
Хтось може пояснити звідкіля цифра про 400 вагонів? В тексті про це ні слова. А всі чати та форуми тільки про ці 400 вагонів і говорять, особливо москалі. Це підтверджено документами чи ІПСО
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21.08.2023 08:57 Відповісти
?
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21.08.2023 08:58 Відповісти
Погуглить религия не позволяет. Это заявление агентов НАБУ
https://shorturl.at/kqv78
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21.08.2023 11:07 Відповісти
за законами військового часу до стіни без всякого жалю......бо це бидло не спинити
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19.08.2023 18:21 Відповісти
Так містяни вибирали в свій час Буряка, а зелені довели його до інфаркту,що він зробив зауваження Куртєву про незадекларовані доходи !
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19.08.2023 20:50 Відповісти
пфє... То мама подарила на янгола, на 16 липня!
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19.08.2023 22:47 Відповісти
Кто такой этот Куртев ? С января 2014 года по май 2016 года - заведующий «Леваневского» кладбища СКП «Запорожская ритуальная служба». С мая 2016 года по апрель 2021 года - исполняющий обязанности начальника, начальник КУ «Запорожское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» Запорожского областного совета. Настоящий "слуга народа"! Чему теперь удивляться ? После 21 апреля 2019 года , когда обдолбаные сериальчиками-квартальчиками дуралеи проголосовали за приговор самим себе ( как ЭТОТ честно предупреждал их на стадионе ) уже ничему не удивляюсь . Даже вторжению ОРДЫ ... просто вторжение ОРДЫ - это составная часть приговора , за который с радостным поросячим визгом проголосовало 73%.
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20.08.2023 00:11 Відповісти
Jest taki polski film "Kariera Nikosia Dyzmy". Pracował na cmentarzu, został premierem.
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20.08.2023 12:59 Відповісти
ми його оберемо президентом. Він перевищить 73бар"єр.
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20.08.2023 11:10 Відповісти
A co tak długo??
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20.08.2023 13:00 Відповісти
9 млн ??
щось дуже скромно , там більше було
і що він їх поверне і заплатить штраф ?
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20.08.2023 14:55 Відповісти
Оказывается он еще гомик и наркоман: Виконувач обовʼязків мера Запоріжжя Анатолій Куртєв проживав у квартирі разом зі своїм помічником.

Про це йдеться в повідомленні НАЗК, передають Українськi Новини.

В НАЗК заявили, Куртєв орендував помешкання спільно зі своїм помічником.

У відповідь на запит НАЗК Куртєв заявив, що нічого не знає квартиру.

Разом з тим НАЗК у тому числі за матеріалами НАБУ встановило, що Куртєв таки користувався житлом разом зі своїм помічником.

Як повідомляли Українські Новини, секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв виконує обов'язки мера міста замість Володимира Буряка, який подав у відставку.

Під час обшуків вдома у виконувача обов'язків мера Запоріжжя Анатолія Куртєва, НАБУ, СБУ та САП знайшли та вилучили 240 тис доларів та кокаїн. Під час обшуків Куртєв відмовився пройти токсикологічну експертизу на можливий вміст в організмі наркотичних речовин.
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20.08.2023 19:09 Відповісти
В країні війна: або най здадуть за десять днів вкрадене-віджате, або -- впіймали й повісили!!! Закони НЕГАЙНО тре'змінювати! Талану!
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20.08.2023 23:55 Відповісти
запровадити перевірку на детекторі - 7.62 ,інакше справу не зрушити
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21.08.2023 00:42 Відповісти
 
 