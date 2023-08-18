Справа про розкрадання гуманітарки: НАЗК виявило у голови міськради Запоріжжя Куртєва незаконні 9 мільйонів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами моніторингу способу життя секретаря Запорізької міськради і виконувача обов’язків міського голови Анатолія Куртєва, виявило ознаки незаконного збагачення на загальну суму понад 9 млн грн.

Як повідомляє пресслужба НАЗК, йдеться про гроші, виявлені під час обшуку в орендованому Куртєвим помешканні.

Так, в серпні минулого року під час обшуку помешкання, яке Куртєв орендував спільно зі своїм помічником, детективи НАБУ виявили та вилучили майже 600 тис. грн, $230 тис. та 650 євро. Обшук здійснювався у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, до якого ймовірно причетний секретар міськради.

"Хоча Куртєв у відповідь на запит Національного агентства заявив, що нічого не знає про вилучені кошти та квартиру, НАЗК у тому числі за матеріалами НАБУ встановило, що він таки користувався житлом разом зі своїм помічником, а вилучені кошти не відповідають доходам, отриманими ними в законний спосіб", – зазначається у повідомленні.

При цьому у декларації за 2020 рік Куртєв вказав, що грошових активів не має, а відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків свідчать, що його доходи за 2021 та 2022 роки не дозволяли накопичити вилучену суму.

У НАЗК наголошують, що факт користування ним вказаною квартирою був підтверджений свідками та інформацією з камер відеоспостереження.

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"Помічник секретаря міськради, який також проживав в цій квартирі, повідомив, що вилучені під час обшуку кошти, належать йому та його батькам. Однак НАЗК з’ясувало, що ані він, ані його батьки таких коштів в законний спосіб отримати не могли", – йдеться у повідомленні.

Таким чином, НАЗК стверджує, що Куртєв набув необґрунтовані активи у 9 млн 31 тис. грн, що перевищує його законні доходи.

За результатами моніторингу способу життя НАЗК затвердило обґрунтований висновок стосовно секретаря Запорізької міськради у зв’язку з виявленням ознак корупційного кримінального правопорушення – незаконного збагачення, відповідальність за яке передбачено ст. 368-5 Кримінального кодексу України та надіслало його до НАБУ для здійснення досудового розслідування.

Як повідомлялося, у серпні 2022 року НАБУ провело обшуки у міськраді Запоріжжя у справі про можливе незаконне привласнення гуманітарної допомоги топ-посадовцями. Серед іншого, мова обшуки відбулися у міськраді, обласній військовій адміністрації, складських приміщеннях та за адресами проживання причетних до злочину осіб. При цьому під час обшуків у посадовців Запорізької міської ради виявили велику кількість готівки.