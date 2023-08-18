Справа про розкрадання гуманітарки: НАЗК виявило у голови міськради Запоріжжя Куртєва незаконні 9 мільйонів
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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами моніторингу способу життя секретаря Запорізької міськради і виконувача обов’язків міського голови Анатолія Куртєва, виявило ознаки незаконного збагачення на загальну суму понад 9 млн грн.
Як повідомляє пресслужба НАЗК, йдеться про гроші, виявлені під час обшуку в орендованому Куртєвим помешканні.
Так, в серпні минулого року під час обшуку помешкання, яке Куртєв орендував спільно зі своїм помічником, детективи НАБУ виявили та вилучили майже 600 тис. грн, $230 тис. та 650 євро. Обшук здійснювався у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, до якого ймовірно причетний секретар міськради.
"Хоча Куртєв у відповідь на запит Національного агентства заявив, що нічого не знає про вилучені кошти та квартиру, НАЗК у тому числі за матеріалами НАБУ встановило, що він таки користувався житлом разом зі своїм помічником, а вилучені кошти не відповідають доходам, отриманими ними в законний спосіб", – зазначається у повідомленні.
При цьому у декларації за 2020 рік Куртєв вказав, що грошових активів не має, а відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків свідчать, що його доходи за 2021 та 2022 роки не дозволяли накопичити вилучену суму.
У НАЗК наголошують, що факт користування ним вказаною квартирою був підтверджений свідками та інформацією з камер відеоспостереження.
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"Помічник секретаря міськради, який також проживав в цій квартирі, повідомив, що вилучені під час обшуку кошти, належать йому та його батькам. Однак НАЗК з’ясувало, що ані він, ані його батьки таких коштів в законний спосіб отримати не могли", – йдеться у повідомленні.
Таким чином, НАЗК стверджує, що Куртєв набув необґрунтовані активи у 9 млн 31 тис. грн, що перевищує його законні доходи.
За результатами моніторингу способу життя НАЗК затвердило обґрунтований висновок стосовно секретаря Запорізької міськради у зв’язку з виявленням ознак корупційного кримінального правопорушення – незаконного збагачення, відповідальність за яке передбачено ст. 368-5 Кримінального кодексу України та надіслало його до НАБУ для здійснення досудового розслідування.
Як повідомлялося, у серпні 2022 року НАБУ провело обшуки у міськраді Запоріжжя у справі про можливе незаконне привласнення гуманітарної допомоги топ-посадовцями. Серед іншого, мова обшуки відбулися у міськраді, обласній військовій адміністрації, складських приміщеннях та за адресами проживання причетних до злочину осіб. При цьому під час обшуків у посадовців Запорізької міської ради виявили велику кількість готівки.
Будь ласка, зачекайте...
Усі, повторюю, усі служили багатьом царькам. Тому: не "зелененькі" такі, а усі МИ З ВАМИ такі.
не може бути!
такі білі та пухнасті мордята
бо ж ці лиш те що було на карманні розходи
про воєнний стан чув?
в день. Лично я, к сожалению, никакой перспективы в будущем не вижу. Безнаказанность порождает вседозволенность.
С Уважением Анатолий.
И все это естественно не без прикрытия сверху и не без участия...
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щось дуже скромно , там більше було
і що він їх поверне і заплатить штраф ?
Про це йдеться в повідомленні НАЗК, передають Українськi Новини.
В НАЗК заявили, Куртєв орендував помешкання спільно зі своїм помічником.
У відповідь на запит НАЗК Куртєв заявив, що нічого не знає квартиру.
Разом з тим НАЗК у тому числі за матеріалами НАБУ встановило, що Куртєв таки користувався житлом разом зі своїм помічником.
Як повідомляли Українські Новини, секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв виконує обов'язки мера міста замість Володимира Буряка, який подав у відставку.
Під час обшуків вдома у виконувача обов'язків мера Запоріжжя Анатолія Куртєва, НАБУ, СБУ та САП знайшли та вилучили 240 тис доларів та кокаїн. Під час обшуків Куртєв відмовився пройти токсикологічну експертизу на можливий вміст в організмі наркотичних речовин.