Грузія почала блокувати сірий експорт європейських автомобілів з Вірменії до Росії, – росЗМІ

Вірменські бізнесмени скаржаться на те, що грузинська митниця почала блокувати сірий експорт автомобілів європейських брендів з Вірменії до Росії.

Водночас грузинські бізнесмени продовжують заробляти на перепродажі іномарок до РФ, пише російський "Коммерсант".

Джерело видання у профільних бізнес-колах Грузії стверджує, що експорт та реекспорт автомобілів європейського виробництва з Грузії до Росії триває у звичайному режимі, а обмеження, можливо, поки неофіційно торкнулося лише реекспорту з Вірменії.

В Асоціації автоімпортерів Грузії заявили, що постанова служби доходів Міністерства фінансів про заборону на експорт і реекспорт європейських автомобілів до РФ набирає чинності з 26 вересня, а зараз "експорт цих машин триває у звичайному порядку".

Водночас джерело в асоціації не виключає, що на КПП "Казбегі-Верхній Ларс" на російсько-грузинському кордоні проблеми виникають, якщо автомобіль реекспортується не з Грузії, а з Вірменії. Хоча жодних офіційних документів, які виправдовують таку вибірковість, немає.

У пресслужбі Міністерства фінансів Грузії також заперечують, що існує якась "виборчість" щодо реекспорту автомобілів з Вірменії. У міністерстві запевнили, що заборона як для Грузії, так і для Вірменії набуде чинності наприкінці вересня, а зараз "якщо вірменські дилери не можуть провести машину через КПП, то напевно у зв'язку з тими обмеженнями, які діяли ще до розпорядження служби доходів про заборону експорту та реекспорту європейських автомобілів".

Читайте також: Найбільша авіакомпанія Грузії Georgian Airways відкриє для росіян транзитні рейси в Європу

Як повідомлялося, Грузія обмежила експорт та реекспорт американських автомобілів з Грузії до Росії з 1 серпня. Водночас експорт та реекспорт до Росії автомобілів, імпортованих з країн Євросоюзу, буде обмежений з 26 вересня, як це передбачено 11 пакетом санкцій ЄС.

Згідно із цим пакетом санкцій, затвердженим 23 червня, до Росії заборонено ввозити автомобілі з об'ємом двигуна понад 1900 кубічних сантиметрів (1,9 літра), а також усі електричні та гібридні автомобілі.

Міністр економіки Грузії Леван Давіташвілі раніше висловив сподівання, що реекспорт автомобілів до Росії не припиниться. За його словами, торгівля легковими автомобілями є важливим джерелом прибутку для Грузії.

Влада Грузії заявляє, що повністю дотримується міжнародних санкцій, але уряд не запроваджуватиме двосторонні санкції щодо Росії, оскільки це не на користь країни.