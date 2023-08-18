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Зеленський підписав закон про перетворення "Межигір’я" Януковича на пам’ятку садово-паркового мистецтва

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межигорье

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я".

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, відповідний законопроєкт №9354 повернуто з підписом голови держави 18 серпня.

Парламент ухвалив його у другому читанні 14 липня.

Закон передбачає створення на території Вишгородського району Київської області парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я" загальною площею 138,59 гектара за рахунок земель державної власності, що надаються йому в постійне користування.

Передбачається також утворення спеціальної адміністрації у сфері управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Межигір'я – колишня приватна резиденція президента-втікача Віктора Януковича у селі Нові Петрівці, що неподалік від Києва.

23 лютого 2014 року Верховна Рада ухвалила постанову про передачу резиденції у державну власність.

Автор: Михайло Орлюк
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поселіть туди дЄрмака, бо яйцепада в узурпації Вавивлади він вже перевершив.
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18.08.2023 21:31 Відповісти
Ще якась адміністрація. Під час війни коли державний апарат треба максимально скорочувати, він росте як на дрожжах.
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18.08.2023 22:12 Відповісти
 
 