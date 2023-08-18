Зеленський підписав закон про перетворення "Межигір’я" Януковича на пам’ятку садово-паркового мистецтва
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Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я".
Як повідомляється на сайті Верховної Ради, відповідний законопроєкт №9354 повернуто з підписом голови держави 18 серпня.
Парламент ухвалив його у другому читанні 14 липня.
Закон передбачає створення на території Вишгородського району Київської області парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я" загальною площею 138,59 гектара за рахунок земель державної власності, що надаються йому в постійне користування.
Передбачається також утворення спеціальної адміністрації у сфері управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.
Межигір'я – колишня приватна резиденція президента-втікача Віктора Януковича у селі Нові Петрівці, що неподалік від Києва.
23 лютого 2014 року Верховна Рада ухвалила постанову про передачу резиденції у державну власність.
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Вавивлади він вже перевершив.