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Вимога МВФ: Зеленський підписав закон про обмеження змін до держбюджету

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призначення,зеленський,підпис,підписав

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення передбачуваності бюджетної політики та посилення боргової стійкості".

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, відповідний законопроєкт №9346-1д повернуто з підписом голови держави 18 серпня.

Парламент ухвалив його у другому читанні 27 липня.

Серед іншого, він передбачає:

  • відновлення передбачених статтею 52 Бюджетного кодексу умов внесення змін до закону про державний бюджет, залишивши лише необмежене право на перегляд видатків сектору безпеки і оборони в умовах воєнного стану;
  • необхідність позитивного висновку Мінфіну для внесення змін до закону про державний бюджет;
  • відновлення з 1 січня 2024 року середньострокового бюджетного планування (ухвалення Бюджетної декларації);
  • відновлення у 2023 році розробки Стратегії управління державним боргом,
  • передбачено, що у 2023-2028 роках граничний обсяг державних гарантій, які надаються за рішеннями Кабінету міністрів, не може перевищувати 3% планових доходів загального фонду державного бюджету, а граничний обсяг державних гарантій, які надаються на підставі міжнародних договорів, визначатиметься законом про державний бюджет.

Цей закон є одним із структурних маяків нової програми співпраці України з МВФ.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+11
Найбільший цинізм в тому ,що гундосий виродок зголосився бути учасником найбільшої афери каламойського проти людяності : знищення цілої країни України і грати цю паскудну роль головнокомандувача і присипляти живих людей на смерть всіма способами аферизму і придумувати найбрудніші,масові розправи з людьми.В Україні є фашизм і це каламойський ,єрмак,татаров,подоляк,,ахмєтов ,пінчук,кучма,фірташ...і іже з ними
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18.08.2023 19:29
+9
Ужос!
А як же слова президента Голобородька: "МВФ, іди в д@@у"?
Чи Зеленський та Голобородько різні ПреЗЕденти?
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18.08.2023 18:00
+7
І Констітуція і дердбюджет стали ганчірками для підтирання для нинішньої влади !
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18.08.2023 18:17
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Правильно. Навіщо кожен раз шукати голоси в Раді, платити за зелену кнопочку? Прописати зразу: "Все на дерибан. Відправити Єрмаку". І не паритись.
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18.08.2023 17:40 Відповісти
Ужос!
А як же слова президента Голобородька: "МВФ, іди в д@@у"?
Чи Зеленський та Голобородько різні ПреЗЕденти?
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18.08.2023 18:00 Відповісти
На що натякаєте, царя підмінили
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18.08.2023 22:21 Відповісти
меньше можна, больше - нельзя.значить розміри хабарів збільшаться, сіроткі же кушать хатят )
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18.08.2023 18:07 Відповісти
І Констітуція і дердбюджет стали ганчірками для підтирання для нинішньої влади !
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18.08.2023 18:17 Відповісти
Конституция? А шо то такое? Не, не чулы
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18.08.2023 19:29 Відповісти
Конституція України . Стаття 17.
Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Так всього народу , чи тільки "чоловічого" народу ?
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18.08.2023 22:37 Відповісти
Ну, судя по всему, зеленскому наср**ть и на цилиснисть, и на суверинитет, и на бэзпэку не говоря уже про экономику. А шо до Конституции, так он вряд ли знает як она выглядит. А смотря на его правление и дела, то чхать он хотел на всё шо в Конституции написано
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18.08.2023 22:54 Відповісти
Найбільший цинізм в тому ,що гундосий виродок зголосився бути учасником найбільшої афери каламойського проти людяності : знищення цілої країни України і грати цю паскудну роль головнокомандувача і присипляти живих людей на смерть всіма способами аферизму і придумувати найбрудніші,масові розправи з людьми.В Україні є фашизм і це каламойський ,єрмак,татаров,подоляк,,ахмєтов ,пінчук,кучма,фірташ...і іже з ними
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18.08.2023 19:29 Відповісти
Сколько перепало ему с зелёной энергии на захваченных русскими территориях?
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19.08.2023 10:36 Відповісти
Записав відео з суфлером, посміхаючись (це важливо) потиснув комусь там руку, щось там підписав - робочий день "президента" України.
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19.08.2023 10:41 Відповісти
Произвел слив военных планов врагу. Ну тоесть провел заседание Ставки.
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19.08.2023 12:34 Відповісти
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20.08.2023 08:12 Відповісти
ПОСОЛ УКРАЇНИ В США МАРКАРОВА ВІДКРИЛА В ВАШИНГТОНІ РЕСТОРАН РУТА. А ХТОСЬ КАЖЕ ЩО ВОНА В АМЕРИЦІ НІЧОГО НЕ РОБИТЬ ДЛЯ УКРАЇНИ
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20.08.2023 16:35 Відповісти
Зав`яли помідори, курс на Розлучанськ ? 😁 У родині святого Боневтіка банальна радянщина ?😄
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20.08.2023 17:54 Відповісти
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20.08.2023 17:55 Відповісти
а МВФ не передбачив зарплату держслужбовцям з всіма доплатами не вище 150 тисяч????
бо якось куйово від 400к---500к---3м
та й пенсія судді 170к
чи це не на часі???
чи лиш військовим 42к, це багато???
на нолі112к багато
а тим, нормально???
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20.08.2023 21:46 Відповісти
 
 