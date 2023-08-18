Вимога МВФ: Зеленський підписав закон про обмеження змін до держбюджету

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення передбачуваності бюджетної політики та посилення боргової стійкості".

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, відповідний законопроєкт №9346-1д повернуто з підписом голови держави 18 серпня.

Парламент ухвалив його у другому читанні 27 липня.

Серед іншого, він передбачає:

відновлення передбачених статтею 52 Бюджетного кодексу умов внесення змін до закону про державний бюджет, залишивши лише необмежене право на перегляд видатків сектору безпеки і оборони в умовах воєнного стану;

необхідність позитивного висновку Мінфіну для внесення змін до закону про державний бюджет;

відновлення з 1 січня 2024 року середньострокового бюджетного планування (ухвалення Бюджетної декларації);

відновлення у 2023 році розробки Стратегії управління державним боргом,

передбачено, що у 2023-2028 роках граничний обсяг державних гарантій, які надаються за рішеннями Кабінету міністрів, не може перевищувати 3% планових доходів загального фонду державного бюджету, а граничний обсяг державних гарантій, які надаються на підставі міжнародних договорів, визначатиметься законом про державний бюджет.

Цей закон є одним із структурних маяків нової програми співпраці України з МВФ.