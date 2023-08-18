Румунія визнаватиме документи українських біженців про освіту – підписано угоду

Україна та Румунія підписали міжурядову угоду про взаємне визнання документів про освіту.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками візиту до Румунії.

"Уряди України та Румунії підписали угоду про взаємне визнання документів про освіту. Це означає, що українці зможуть працювати за фахом, перебуваючи на території сусідньої країни", – написав Шмигаль.

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Як повідомлялося, з травня уряд Румунії обмежив виплати українським біженцям з метою їх інтеграції до румунського суспільства.

Зокрема, щомісячна одноразова допомога максимум на чотири місяці поспіль буде надаватися тільки в тому випадку, якщо її отримувач надасть докази працевлаштування або зарахування неповнолітніх до навчальних закладів.

За даними румунського уряду, в країні перебуває приблизно 110 тисяч українських біженців.