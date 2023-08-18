Зеленський підписав закони про скасування податків при ввезенні тепловізорів і антидронових рушниць
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Президент Володимир Зеленський підписав закони про звільнення від оподаткування податком на додану вартість та ввізним митом оптичних приладів для спостереження та антидронових рушниць.
Як повідомляється на сайті Верховної Ради, відповідні законопроєкти №9467 та №9468 повернуто з підписом президента 18 серпня.
Парламент ухвалив їх у другому читанні ще 28 липня.
Цими законами від сплати ПДВ та мита звільнили імпорт тепловізійних монокулярів, оснащених інфрачервоним детектором з вбудованою функцією камери та бінокулярів з функцією далекоміра, а також антидронових рушниць.
Топ коментарі
+15 Богдан Сварга
показати весь коментар18.08.2023 16:28
+10 Дима Хрусталев fa672eef
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+9 Sergii Ustim
показати весь коментар18.08.2023 16:33
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Чи це піар перед виборами, чи узурпація влади?
- "Борт 1418", я "Земля"!! Потерял вас с экранов радаров, что с топливом и высотой? Если слышите меня, качните крылом!!! - Я "Борт 1418", слышу вас отлично, топливо на нуле, высота тоже. Уже целый час нахожусь в ангаре 2. Если слышите меня - качните вышкой.
А почему ?
В прошлом году слабо было закон подписать ?