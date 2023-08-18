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Зеленський підписав закони про скасування податків при ввезенні тепловізорів і антидронових рушниць

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тепловізор

Президент Володимир Зеленський підписав закони про звільнення від оподаткування податком на додану вартість та ввізним митом оптичних приладів для спостереження та антидронових рушниць.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, відповідні законопроєкти №9467 та №9468 повернуто з підписом президента 18 серпня.

Парламент ухвалив їх у другому читанні ще 28 липня.

Цими законами від сплати ПДВ та мита звільнили імпорт тепловізійних монокулярів, оснащених інфрачервоним детектором з вбудованою функцією камери та бінокулярів з функцією далекоміра, а також антидронових рушниць.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+15
Тягнув максимально скільки можливо. Випадково?..
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18.08.2023 16:28
+10
Прокинувся
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18.08.2023 16:19
+9
Головне що вчасно…
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18.08.2023 16:33
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Прокинувся
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18.08.2023 16:19 Відповісти
Від наркоти.
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18.08.2023 16:27 Відповісти
балдибілдер працює.
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18.08.2023 17:24 Відповісти
Тягнув максимально скільки можливо. Випадково?..
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18.08.2023 16:28 Відповісти
За відосиками часу не було!
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18.08.2023 17:30 Відповісти
не думаю))
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18.08.2023 17:47 Відповісти
Головне що вчасно…
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18.08.2023 16:33 Відповісти
Рада порнуху легалізує, все по плану.
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18.08.2023 16:34 Відповісти
Скасувати, як що це адресна допомога, з вказівкою отримувача.
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18.08.2023 16:38 Відповісти
А не кабмін повинен займатись оподаткуванням?
Чи це піар перед виборами, чи узурпація влади?
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18.08.2023 16:44 Відповісти
В голос с того, какой же ты тупой: https://biz.censor.net/news/3433954/rada_zvilnyla_vid_myta_ta_pdv_optychni_prylady_dlya_sposterejennya_ta_antydronovi_rushnytsi
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18.08.2023 17:05 Відповісти
А при чому тут Осел з підписом?
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18.08.2023 17:07 Відповісти
швидко так не пройшло і 1,5 тижня ! ой вибачаюсь РОКУ ...
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18.08.2023 16:52 Відповісти
Оце так працює! Коли ж він відпочиває?...
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18.08.2023 17:01 Відповісти
Афигеть как оперативно !
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18.08.2023 17:08 Відповісти
1,5 роки шукав чорнила?!!!
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18.08.2023 17:14 Відповісти
в ОПі дЄрмака так темно ж.
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18.08.2023 20:26 Відповісти
Невідкладний президентський закон з лютого 2022 року

- "Борт 1418", я "Земля"!! Потерял вас с экранов радаров, что с топливом и высотой? Если слышите меня, качните крылом!!! - Я "Борт 1418", слышу вас отлично, топливо на нуле, высота тоже. Уже целый час нахожусь в ангаре 2. Если слышите меня - качните вышкой.
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18.08.2023 17:23 Відповісти
Без Вови зеленського і пшениця не родить і сонце не світить і вітерець не віє і дощ на землю не йде, хвала йому 🤣
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18.08.2023 17:50 Відповісти
І скільки там від повномасштабного вторгнення московітів пройшло?
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18.08.2023 17:54 Відповісти
А що ж ти робив цілий місяць, бідолашний? Не на часі було, чи ручка не писала? Тоді хреновий в тебе завгосп, якщо навіть ручками забезпечити найвеличнішого не може...
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18.08.2023 18:08 Відповісти
Не пройшло і 4 років і 2 місяці свого царювання. Дуже оперативно. І навіть не поспориш, що допомагає армії, правда не своїй.
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18.08.2023 18:10 Відповісти
Зільоний рукавадітєль прокинувся нарешті...???
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18.08.2023 18:35 Відповісти
Геть ! манцев не обкакався від злості?
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18.08.2023 18:49 Відповісти
Все делаетсяя с большим опозданием !

А почему ?

В прошлом году слабо было закон подписать ?
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18.08.2023 20:38 Відповісти
 
 