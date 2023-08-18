Британське Міноборони законтрактувало засоби ППО для України на $110 мільйонів

Міністерство оборони Великої Британії від імені Міжнародного фонду України (IFU) підписало три контракти на постачання засобів протиповітряної оборони для України на загальну суму понад 90 мільйонів фунтів (більш як $114 млн).

Як повідомив британський уряд, зокрема укладено контракт вартістю 56 мільйонів фунтів стерлінгів із норвезькою оборонною компанією Kongsberg на постачання антидронових систем, а також дві угоди щодо забезпечення додаткових можливостей ППО, передає Укрінформ.

Контракт із Kongsberg передбачатиме закупівлю встановлених на транспортних засобах систем протидії безпілотникам для виявлення, відстеження, знищення або виведення з ладу БПЛА.

"Система CORTEX Typhon розроблена для використання лише двома операторами. Її можна швидко розгортати та переміщувати для максимальної ефективності", – зазначили у Міноборони Британії.

Система може працювати окремо або як частина інтегрованої мережі для протидії дронам.

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"Ці системи протиповітряної оборони достатньо гнучкі для швидкого розгортання для захисту цивільного населення та інфраструктури України, або для використання на лінії фронту", – заявив очільник міністерства Бен Воллес.

Наголошується, що ці контракти є частиною пакетів закупівель, оголошених на початку цього року, для постачання в Україну засобів протиповітряної оборони, безпілотників, радарів і систем електронної боротьби.

Міжнародний фонд для України (IFU) був заснований Великою Британією та міжнародними партнерами для пошуку та закупівлі критично важливих засобів і швидкої доставки їх в Україну. Понад 770 мільйонів фунтів стерлінгів було зібрано через IFU завдяки внескам Великої Британії, Норвегії, Нідерландів, Данії, Швеції, Ісландії та Литви.