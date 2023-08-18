Не працюватимуть картки і банкомати: "Приватбанк" попередив про перерву у роботі сервісів у ніч на суботу
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В ніч на суботу, 19 серпня, більшість сервісів державного "Приватбанку" не працюватимуть через проведення регламентних робіт.
Як повідомляє пресслужба банку, планові регламентні роботи потрібно провести, щоб підвищити якість та безпеку платежів.
"Під час проведення робіт у суботу 19 серпня з 00:30 до 7:30 тимчасово можуть бути недоступними операції з картками, "Приват24", також "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку", – йдеться у повідомленні.
У пресслужбі банку пояснили, що зазвичай такі роботи проводять вночі, коли більшість клієнтів відпочивають.
"Втім, якщо ви маєте здійснити важливі покупки та перекази о пізній порі, врахуйте інтервал проведення робіт", – попередили клієнтів у "Приватбанку".
Як повідомлялося, востаннє державний "Приватбанк" проведив планові регламентні роботи в ніч на 18 червня, тоді операції з картками були недоступні до 6 ранку.
Будь ласка, зачекайте...
Додаток Ощадбанку і зараз як у кам,яному віці і взагалі вссе обслуговування в Ощаді. Якщо якісь є питання щодо картки або інше щось, потрібно йти саме в те відділення, де вам видали цю картку. Обслуговування картки платне. Комісії переказів великі! Відверто трешовий банк.
І Приват роблять на зразок Ощаду. Прикро((
Так, банк із періоду Бєні виріс у обсягах витричі, якіть підтримки впала.
Але при Бєні, банк використовувся як пилосос наших грошей. І звісно шахраї дуже мило себе ведуть, колизбираютьс одібрати ваші гроші.
Про яких шахраїв ви говорите, не знаю, особисто мене ні на які гроші не оббіхували і нічого не зайвого не здирали.. Багато людей були на Приваті: пенсії,. зарплати, стипендії. Але зараз, коли банк став державним, якість обслуговування впала. Проценти на депозити низькі.
Але й додаток працює добре. І всі виплати проходять. Комісія піввідсотка від суми.
Це у вас стьоб такий ?
"Про яких шахраїв ви говорите, не знаю, особисто мене ні на які гроші не оббіхували і нічого не зайвого не здирали....."
Ви взагалі газети інколи читаєтє? Бо якщо не читаєте, можу коротко напомнити, держава, після того,як Приватбанк втратив ліквідність, прийняла рішення націоналізувати банк, купивши у Коломойського і Боголюбова за 1 гривню.
І після цього виявилось, що у банку відсутні реальні активи для погашення перед вкладниками на суму 5, 5 мільярда доларів. Не чули?
Так от, якби не тиск депутатів і великого бізнесу, що хотіли будь- що повернути свої вклади, держава могла поступити із Приватом як із іншим банками- відправити на ліквідацію
Вам розказати, що у такому випадку відбувається із поверненням коштів із ліквідуємого банку, тим біше, що дірка космічна - більше 5 мільярдів доларів.?
Хочете бути пожиттєво на Ощаді? Будьте! Як хочете.
Питань більше не маю.
Щасти !
Щасти
Я людям завжди рекомендую краще. Бо знайома з банківською системою. Маю депозити вгривні в деяких і також купую валюту на вклад, що зараз дозволено. Як долари,. так і євро.
В чоловіка Ощад. Туди нараховується зарплата. То комісія переказати гроші на Приват є. Комісія на переказ власних грошей на картки інші комерційні банків також є.
Чому доводиться знімати готівку у банкоматі Приватбанку із зарплатної карточки Ощадбанку щоби оплатити цією готівкою без процентів невеликий кредит у Приватбанку?
Де здоровий глузд?