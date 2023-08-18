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Не працюватимуть картки і банкомати: "Приватбанк" попередив про перерву у роботі сервісів у ніч на суботу

Новини БізнесЦензор Фінанси

приватбанк

В ніч на суботу, 19 серпня, більшість сервісів державного "Приватбанку" не працюватимуть через проведення регламентних робіт.

Як повідомляє пресслужба банку, планові регламентні роботи потрібно провести, щоб підвищити якість та безпеку платежів.

"Під час проведення робіт у суботу 19 серпня з 00:30 до 7:30 тимчасово можуть бути недоступними операції з картками, "Приват24", також "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку", – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі банку пояснили, що зазвичай такі роботи проводять вночі, коли більшість клієнтів відпочивають.

"Втім, якщо ви маєте здійснити важливі покупки та перекази о пізній порі, врахуйте інтервал проведення робіт", – попередили клієнтів у "Приватбанку".

Як повідомлялося, востаннє державний "Приватбанк" проведив планові регламентні роботи в ніч на 18 червня, тоді операції з картками були недоступні до 6 ранку.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+2
Я з росіянами нн розмовляю.
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18.08.2023 21:58
+1
Бо Приват тоді був приватним банком, а зараз державний. Була величезна прірва між обслуговуванням в Ощадбанку і Приватбанку. Додаток Привату супер!

Додаток Ощадбанку і зараз як у кам,яному віці і взагалі вссе обслуговування в Ощаді. Якщо якісь є питання щодо картки або інше щось, потрібно йти саме в те відділення, де вам видали цю картку. Обслуговування картки платне. Комісії переказів великі! Відверто трешовий банк.

І Приват роблять на зразок Ощаду. Прикро((
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18.08.2023 16:19
+1
У кожної технологічної організації є періоди апргейду. Ніякого відношення при ватність , чи державність до процесу немає.
Так, банк із періоду Бєні виріс у обсягах витричі, якіть підтримки впала.
Але при Бєні, банк використовувся як пилосос наших грошей. І звісно шахраї дуже мило себе ведуть, колизбираютьс одібрати ваші гроші.
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18.08.2023 18:53
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ПриватБанк перетворили на якусь шашличницю зі своїми правилами і законами.
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18.08.2023 15:48 Відповісти
Зайдіть на смартфоні у додатки "Privat24" і "оschad24". У додатку "Privat24" Вам відразу нададуться всі комунальні платежі, які за два кліки можна оплатити.
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19.08.2023 12:27 Відповісти
А от "оschad24" про ваші платежі ніфуя не знає і треба вводити дофуя цифр.
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19.08.2023 12:32 Відповісти
Мені банк не для комунальних платежів потрібен? До чого ми дійшли,що роботу банку визначаємо по функціоналу оплати комуналки.
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19.08.2023 14:44 Відповісти
Звичайно Бєня ще той поц. Але коли він був власником, Приватбанк працював як годинник. І персонал був ввічливий та охайний. А зараз бардак. І шахраїв стало дуже багато. Раніше цим страждав Ощад, а зараз вже й до Привата підараси добрались.
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18.08.2023 15:49 Відповісти
Бо Приват тоді був приватним банком, а зараз державний. Була величезна прірва між обслуговуванням в Ощадбанку і Приватбанку. Додаток Привату супер!

Додаток Ощадбанку і зараз як у кам,яному віці і взагалі вссе обслуговування в Ощаді. Якщо якісь є питання щодо картки або інше щось, потрібно йти саме в те відділення, де вам видали цю картку. Обслуговування картки платне. Комісії переказів великі! Відверто трешовий банк.

І Приват роблять на зразок Ощаду. Прикро((
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18.08.2023 16:19 Відповісти
У кожної технологічної організації є періоди апргейду. Ніякого відношення при ватність , чи державність до процесу немає.
Так, банк із періоду Бєні виріс у обсягах витричі, якіть підтримки впала.
Але при Бєні, банк використовувся як пилосос наших грошей. І звісно шахраї дуже мило себе ведуть, колизбираютьс одібрати ваші гроші.
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18.08.2023 18:53 Відповісти
Де, в якому місці, скажіть, я критикувала "періоди апгрейду" Приватбанка? Регламентні роботи ведуться в кожному банку. Про що заздалегідь попереджають. Це нормально.

Про яких шахраїв ви говорите, не знаю, особисто мене ні на які гроші не оббіхували і нічого не зайвого не здирали.. Багато людей були на Приваті: пенсії,. зарплати, стипендії. Але зараз, коли банк став державним, якість обслуговування впала. Проценти на депозити низькі.
Але й додаток працює добре. І всі виплати проходять. Комісія піввідсотка від суми.
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18.08.2023 23:50 Відповісти
Пані!
Це у вас стьоб такий ?
"Про яких шахраїв ви говорите, не знаю, особисто мене ні на які гроші не оббіхували і нічого не зайвого не здирали....."
Ви взагалі газети інколи читаєтє? Бо якщо не читаєте, можу коротко напомнити, держава, після того,як Приватбанк втратив ліквідність, прийняла рішення націоналізувати банк, купивши у Коломойського і Боголюбова за 1 гривню.
І після цього виявилось, що у банку відсутні реальні активи для погашення перед вкладниками на суму 5, 5 мільярда доларів. Не чули?
Так от, якби не тиск депутатів і великого бізнесу, що хотіли будь- що повернути свої вклади, держава могла поступити із Приватом як із іншим банками- відправити на ліквідацію
Вам розказати, що у такому випадку відбувається із поверненням коштів із ліквідуємого банку, тим біше, що дірка космічна - більше 5 мільярдів доларів.?
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19.08.2023 00:06 Відповісти
А це тут для чого? Це і так не тільки мені відомо. Особисто ніхто в мене нічого в Приваті, як раніше, так і зараз не вимагає. Що вам все не так?
Хочете бути пожиттєво на Ощаді? Будьте! Як хочете.
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19.08.2023 00:35 Відповісти
Я зрозумів.
Питань більше не маю.
Щасти !
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19.08.2023 00:46 Відповісти
То в якому місці в мене критика "апгрейду"? Які газети

Щасти
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19.08.2023 00:54 Відповісти
Навіщо так брехати? В мене кілька карток ощад. Обслуговування безкоштовне, комісії відсутні, більшість питань можна вирішити по телеіону з оператором, додаток працює нормально.
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18.08.2023 20:00 Відповісти
Если ощад - не отстой, то шо тада отстойный случай?
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18.08.2023 21:54 Відповісти
Я з росіянами нн розмовляю.
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18.08.2023 21:58 Відповісти
В мене була картка Ощад. Чи досі є. За те, що її обслуговує банк, потрібно сплатити гроші. Там якийсь "мінус". Прийшло повідомлення. Як на мене гіршого банку я не знаю. З чого б мені вам та взагалі людям брехати? Це мої висновки. Вам подобається, будьте клієнтом Ощадбанку. Хто проти?

Я людям завжди рекомендую краще. Бо знайома з банківською системою. Маю депозити вгривні в деяких і також купую валюту на вклад, що зараз дозволено. Як долари,. так і євро.

В чоловіка Ощад. Туди нараховується зарплата. То комісія переказати гроші на Приват є. Комісія на переказ власних грошей на картки інші комерційні банків також є.
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18.08.2023 23:59 Відповісти
В кожного банка є різні типи карток з різними послугами і різною абонплатою. В ощаді є і стандартні безкоштовні картки, тому нехер валити все в одну купу, а потім хвалитися, ніби з чимось знайомі, окрім свого дурного вибору. В декого просто особливість робити дорого і через жопу навіть те, що важко зіпсувати, а потім шукати винних. В додатку Ощад за хвилину створюється віртуальна картка, з якої нема комісії на перекази в інші банки. А на віртуальну картку, звісно, можна без комісії перекидати кошти з інших своїх ощадкарток. Але замість швиденько проконсультуватися з менеджером, недолугі терпіли надають перевагу нескінченному ниттю про свої дурні страждання по соцмережах.
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19.08.2023 00:19 Відповісти
Не спускайтеся до хамства!
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19.08.2023 00:30 Відповісти
Якщо не хочете чути правду, не займайтеся ексгібіціонізмом.
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19.08.2023 09:48 Відповісти
Хамство - ось ваша правда! 🤮
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19.08.2023 15:01 Відповісти
Мені Ощад не подобається. Так ясно? Я можу мати свох уподобання? Чи так,як якийсь дядько написав?
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19.08.2023 00:32 Відповісти
Та якось байдуже на ваші уподобання, аід слова похрін. ))
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19.08.2023 09:50 Відповісти
А мені на декілька віртуальних карток вашого відстійного банку! По фіг😝
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19.08.2023 15:03 Відповісти
Що заважає припинити "комісію", коли переводиш гроші з одного державного банку на рухунок іншого державного банку?
Чому доводиться знімати готівку у банкоматі Приватбанку із зарплатної карточки Ощадбанку щоби оплатити цією готівкою без процентів невеликий кредит у Приватбанку?
Де здоровий глузд?
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19.08.2023 12:09 Відповісти
 
 