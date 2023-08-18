Одне з найбільших м’ясопереробних підприємств Харківщини планує переїхати на Волинь

Власники харківського підприємства "ВП Роганський м’ясокомбінат" планують релокувати свої виробничі потужності на територію Ківерцівської громади Волинської області.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко, інформує пресслужба обласної адміністрації.

"Це дуже добре, що до нашої області продовжують релокуватися підприємства. Адже нові інвестиції спряють розвитку регіону, створюють нові робочі місця та нові можливості", – зазначив очільник області.

Власник м'ясокомбінату Ігор Фельдштейн нагадав, що виробництво розміщувалося у Вовчанську Харківської області. Підприємство щорічно випускало 18 тис. тонн сиров'ялених, сирокопчених та твердокопчених ковбасних продуктів. Протягом 2019-2021 років на підприємстві було реконструйовано забійний цех, його ввели в експлуатацію за кілька місяців до початку повномасштабного російського вторгнення. З 24 лютого 2022 року підприємство опинилося під російською окупацією та було розграбовано.

"Після звільнення міста деяке обладнання ми вивезли. На жаль, російські ракетні атаки зруйнували виробництво, а обстріли продовжуються й до сьогодні. Тому ми вирішили припинити діяльність і переїхати в безпечніший регіон. З початку повномасштабного вторгнення велика кількість наших фахівців виїхала за кордон та інші області України, зокрема, на Волинь", – пояснив власник комбінату вибір Волинської області для релокації підприємства.

Згідно із повідомленням, сторони домовилися про співпрацю та допомогу з боку влади у реалізації проєкту.

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ТОВ "ВП "Роганський м'ясокомбінат" є одним з найбільших м'ясопереробних підприємств Харківщини. Кінцевими бенефіціарами підприємства є Ігор Фельдштейн та Ігор Грицак, кожному з яких належить по 50% акцій.

У 2022 році воно отримало 177,67 млн грн доходу, тоді як у 2020 році цей показник становив 407,64 млн грн, збиток досяг 42,14 млн грн порівняно з 9,45 млн грн прибутку у 2020 році.

Як повідомлялося, через війну український бізнес переносить потужності у західні регіони, а також за кордон.

Детальніше читайте у матеріалі: Який український бізнес переніс виробництво за кордон