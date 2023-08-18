Ізраїль продовжив дію медичної страховки для українських біженців до кінця року

Медичну страховку для біженців з України в Ізраїлі продовжено до кінця 2023 року.

Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський з посиланням на канцелярію прем'єр-міністра Ізраїлю, передає Інтерфакс-Україна.

Раніше посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук закликав офіційний Єрусалим відмовитись від намірів скасувати медичне страхування для українських біженців.

Згодом міністр закордонних справ Держави Ізраїль Елі Коен запевнив главу МЗС України Дмитра Кулебу, що проблему медичного страхування для українців буде вирішено найближчим часом.

Як повідомлялося, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук також заявляв, що на рівні вищого політичного керівництва Україна розглядає призупинення дії безвізого режиму з Ізраїлем через неможливість гарантувати безпеку паломникам до Умані та зростання кількості відмов для українців у в’їзді в Ізраїль.