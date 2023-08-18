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бензин (1020) Росія (11617) ціни (2968) дизпаливо (1227)

Кремлю не вдається стримати подорожчання пального: Ціни на бензин на Росії знову побили історичний рекорд

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бензин,цены,на

Оптові ціни на бензин марки "Преміум-95" у європейській частині Росії вперше в історії перевищили 70 тисяч рублів за тонну.

За підсумками торгів на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі 18 серпня тонна бензину марки "А-95" подорожчала до 70 123 рублів, повідомляє РБК.

За місяць біржова ціна цієї марки бензину зросла приблизно на 4,3%, а з початку літа – на 12,6%.

Водночас біржові ціни на бензин марки "А-92" 18 серпня дещо знизилися – на 0,6%, до 62 455 руб за тонну. Після історичного рекорду 24 липня (64 879 руб. за тонну) цей вид палива подешевшав приблизно на 3,7%.

Вартість літнього дизпалива за підсумками торгів 18 серпня вперше знизилася на 0,28% – до 67 658 рублів за тонну, раніше вона безупинно била рекорди з 28 липня, а загалом зростання з цього часу до 18 серпня становило 21%.

На певну стабілізацію цін на "А-92" та дизель вплинули дії російських регуляторів. Міненерго РФ підвищило мінімальні нормативи продажу бензину на біржі з 12% до 13%, для дизпалива – з 8,5% до 9,5%.

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Активне зростання оптових цін на бензин та дизпаливо у Росії почалося із середити травня на тлі планів Мінфіну РФ знизити вдвічі демпфер, який мав стримувати ціни на паливо на внутрішньому ринку у випадку різких коливань цін на нафту (компанії отримують компенсацію з бюджету, якщо внутрішньоросійські ціни на бензин нижчі, ніж при його експорті). Водночас за перші п'ять місяців 2023 року російські нафтові компанії збільшили експорт бензину на 37% – до 2,5 млн тонн.

Наприкінці квітня голова російського Мінфіну Антон Сілуанов запропонував знизити демпфер удвічі на рік з липня 2023 року до липня 2024 року, щоб зекономити 30 мільярдів рублів бюджетних видатків на місяць, а наприкінці липня Путін підписав відповідні поправки до Податкового кодексу.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+22
******* 1$=38 грн. Літр А95 = 53 грн ділемо на 36 = 1,4$
У кацапні теж А95=53 срубля. 1$=98 срублів, далі 53 срубля ділим на 98 = 0,54$
У кацапні бензин в три рази дешевше ніж у нас. В чому новина?
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18.08.2023 15:12
+6
а наша влада стмирала подорожання пального?
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18.08.2023 15:03
+5
У кацапні ціни на заправках теж 53 тільки срубля за літр.
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18.08.2023 15:07
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18.08.2023 15:00 Відповісти
а наша влада стмирала подорожання пального?
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18.08.2023 15:03 Відповісти
У кацапні ціни на заправках теж 53 тільки срубля за літр.
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18.08.2023 15:07 Відповісти
Мені по барабану скільки коштує тонна. Я тонами не купую. Для мене показник цінник на заправці.
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18.08.2023 20:12 Відповісти
63р
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19.08.2023 16:24 Відповісти
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18.08.2023 15:08 Відповісти
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18.08.2023 15:56 Відповісти
******* 1$=38 грн. Літр А95 = 53 грн ділемо на 36 = 1,4$
У кацапні теж А95=53 срубля. 1$=98 срублів, далі 53 срубля ділим на 98 = 0,54$
У кацапні бензин в три рази дешевше ніж у нас. В чому новина?
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18.08.2023 15:12 Відповісти
в нас в ціні пального сидять податки, акцизи на ремонт доріг.
а в кацапів пальне по суті нижче собівартості, бо субсидується державою. інакше дальні іпіня взагалі повиздихають...
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18.08.2023 18:15 Відповісти
Мы не добываем нефть, а с некоторых пор и не производим топливо
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18.08.2023 23:13 Відповісти
Как сказать, как сказать...
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19.08.2023 20:31 Відповісти
Ура! Ура! Ура!
Ось тільки у нас звиздець! Але ж ура! Кацапам гірше ніж було до того! Скажете самі в дупі? То по х... Головне кацапам погано!
Це сарказм якщо що.
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18.08.2023 15:33 Відповісти
зе - ****** впихивают в головы нарида бред сивой кАбылы , и нарид хлопает в ладошки , а то что у нас топливо в 3-4 раза дороже чем на паАраше им ***** , новости - поверчу , покручу , ******* вас всех хочу.
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18.08.2023 15:48 Відповісти
краще не ****** за ціни на паливо, будь ласка просто затуліт пельки! бакс не росте нафта не росте а ціни скачут як обнюханий янелох.
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18.08.2023 16:29 Відповісти
Троляки набігли...свинособаки...
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18.08.2023 16:30 Відповісти
Я сам не люблю ЗЕ-команду і рахую, що вони повинні відповісти за всі свої "діяння". Але "трішки збавте пару". Кацапстан - країна-БЕНЗОКОЛОНКА, а ми закупляємо пальне по всьому світу, то поясніть мені, будь-ласка, ЯКИМ ЧИНОМ В НАС ПАЛЬНЕ МОЖЕ БУТИ ТІЄЇ Ж ВАРТОСТІ, ЩО І В кацапстані? Я сам імпортер, то в цьому щось розумію. А Ви?
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18.08.2023 16:34 Відповісти
Ви, добродію правильно ВВАЖАЄТЕ.
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19.08.2023 10:23 Відповісти
 
 