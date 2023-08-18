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Програму обміну старих лампочок розширили на ОСББ. Як нею скористатися

Новини БізнесЦензор Енергетика

лампа

В Україні розширили програму обмінну старих ламп розжарювання на енергоощадні. Тепер послуга доступна для ОСББ, соціальних установ та закладів культури.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Масштабуємо програму –тепер обмін лампочок доступний для органів соцзахисту, ОСББ, бібліотек та музеїв, спортивних організацій тощо", – уточнили у відомстві.

Як обміняти лампочки в "Дії":

  • авторизуватися на порталі "Дія" з КЕПом юридичної особи;
  • перевірити інформацію щодо підприємства;
  • перейти у розділ "Послуги", обрати "Обмін лампочок" та заповнити заяву;
  • вказати площу, щоб побачити ліміт і вибрати необхідну кількість та тип ламп. Вказати місце розташування організації;
  • перевірити інформацію;
  • підписати запит.

Після цього із заявником мають зв’язатися працівники "Укрпошти", щоб розказати про подальші кроки.

Як повідомлялося, з 9 червня програма обміну ламп розжарювання на енергоощадні запрацювала для закладів освіти та медицини.

Для українців з 1 травня програма обміну старих ламп на енергоощадні доступна тільки в центральних відділеннях "Укрпошти" у 23 населених пунктах країни. Від початку старту програми 4 млн українців обміняли 20 млн лампочок.

Автор: Юлiя Недашківська
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Тю,якщо в будинку вже є ОССБ,то там всі лампочки давно поміняні,т.я. плата за ел-ю зі свого рахунку.
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18.08.2023 16:00 Відповісти
Ще й розцінку (хто не знає) сволочі встановили як юрліцу,типу фірма яка на чомусь заробляє.
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18.08.2023 16:17 Відповісти
Ну де вже ви ці лампочки знайдете?! Навіть по далеких селах у бабусь в кожному патроні лед-лампочки.
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18.08.2023 16:03 Відповісти
Шапіто...
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18.08.2023 16:40 Відповісти
І куди те гівно викручувати? Вони ж реально ледь світять.
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18.08.2023 16:42 Відповісти
Я те гівно в туалет вкрутив, після того як там нормальна лед-лампа на 12 Вт перегоріла.
Хоч на цій і написано 12 Вт, але там десь 6-7 Вт.
Добре хоч колір світла білий...
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18.08.2023 19:34 Відповісти
ОСББ вертіли на .............ю вашу ініціативу
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18.08.2023 17:59 Відповісти
В нашому ОСББ вже як 5 років переведено все на 12В LED освітлення. Також у дворі прожектора на діодах. Все це в маленькомі місті.
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18.08.2023 18:13 Відповісти
А для чого це все, якщо тарифи ДТЕКи все одно встановлюють зі стелі, і відключення роблять як їм заманеться!
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19.08.2023 02:06 Відповісти
 
 