СБУ викрила підприємців, які поставили військовим браковані міни на майже 270 мільйонів

Служба безпеки викрила підприємців, які поставили до Збройних сил України браковані артилерійські міни за контрактом на майже 270 млн грн.

Про це провідомляє пресцентр СБУ.

"Військові контррозвідники Служби безпеки викрили корупційну схему, яка призвела до зриву державного замовлення на виробництво великої партії боєприпасів для ЗСУ напередодні повномасштабного вторгнення РФ. Йдеться про виконання оборонного контракту на поставку українському війську артилерійських мін на загальну суму майже 270 млн грн", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, до оборудки причетні керівники трьох приватних компаній, які отримали відповідне замовлення від Міноборони.

Згідно з договорами, вони мали відвантажити бойові засоби ураження до лютого 2022 року.

Однак, до цього строку компанії поставили до Міноборони лише частину замовлених мін, які до того ж виявились бракованими через використання в них неякісного пороху.

"Такий технічний недолік унеможливлює застосування боєприпасів у бойових умовах і призводить до виведення з ладу самого артозброєння. Саме цей факт було викрито фахівцями оборонного відомства під час випробувань одержаних артилерійських мін", – уточнили в СБУ.

Після цього браковану партію засобів ураження повернули виробникам для виправлення виявлених недоліків.

Утім, підприємці досі не усунули технічні несправності військової продукції і, як наслідок, не поставили українським захисникам жодної одиниці боєприпасів згідно з держзамовленням.

Так, двом керівникам компаній повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.