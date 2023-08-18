У Туреччині почалося будівництво другого корвета для ВМС України. ФОТО

У Туреччині відбулась церемонія закладки другого корабля класу "корвет" типу "ADA" для потреб Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Урочистості з нагоди закладки кіля корабля типу "ADA" проходили на одному з суднобудівних підприємств у місті Стамбул, повідомляє пресслужба ВМС України.

У них взяла участь делегація Міністерства оборони України на чолі із заступником міністра оборони України Володимиром Гавриловим.

"Згідно з існуючими домовленостями, це вже другий корвет який будується Турецькою Республікою для потреб Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Слід зазначити, що всі роботи здійснюється вчасно відповідно графіків та укладених договорів", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, перший турецький корвет для України "Гетьман Іван Мазепа" був закладений у вересні 2021 року. Контракт на будівництво двох корветів Міністерство оборони України уклало з турецькими компаніями в грудні 2020 року.

Корвети ADA мають повну водотоннажність трохи більше 2400 тонн, максимальну швидкість – 29 вузлів, дальність плавання – 3500 миль, автономність – 21 день. Екіпаж складається із 106 осіб.

На кораблі встановлюється 8 протикорабельних ракет "Гарпун", торпедні апарати для 324 мм торпед Mk.32 або Mk.46, система захисту від торпед, артилерійська установка 76-мм Oto Melara Super Rapid, а також зенітно-ракетне озброєння у вигляді RIM 116 49 RAM.

Крім того, кораблі цього проекту оснащені сучасною системою бойового управління, навігацією, станцією радіолокації, гідролокатором для пошуку та виявлення підводних човнів, системою РЕБ тощо. На борту корвета є ангар для розміщення гелікоптера або безпілотного авіаційного комплексу.

Турецькі корвети типу ADA будуються на військово-морській верфі у Стамбулі з 2005 року. У складі ВМС Туреччини вже успішно виконують завдання чотири корвети цього проєкту.