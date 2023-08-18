БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1202 відвідувача онлайн
Новини Фінанси
792 4
тварини (69) Росія (11617) ПАР (47)

Росія захотіла імпортувати слонів та жирафів з Лімпопо

Новини БізнесЦензор Фінанси

жираф

Влада РФ планує почати завозити в країну бегемотів, слонів, жирафів, зебр, антилоп і носорогів з Південно-Африканської республіки.

Про це повідомили у Россільгоспнагляді, передає The Moscow Times.

"Йдеться про імпорт на адресу російських зоопарків екзотичних тварин із мисливських заказників ПАР, розташованих у провінціях Лімпопо та Гаутенг", – зазначили у відомстві.

Обговорити це питання із південноафриканськими колегами розраховують найближчим часом.

Також Москва планує домовитися про імпорт м'ясної продукції та диких тварин з ПАР.

Провінція Лімпопо, звідки Росія хоче отримувати екзотичні тварини, розташована на півночі ПАР. Вона названа на честь однойменної річки, яка проходить у цих місцях.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапський цирк - в мацквє тепер будуть зебрятину продавати в супермаркетах
показати весь коментар
18.08.2023 14:11 Відповісти
з зебри будуть вирізати "біле" м'ясо, а "чорне" в лугандон
показати весь коментар
18.08.2023 17:30 Відповісти
Найкраще м'ясо для кацапів з дощового каліфорнійського черв'яка

Цікаво побачити як кацапи будуть обглодувати шию жирафа
показати весь коментар
18.08.2023 17:29 Відповісти
Особливо сподобалось: бегемотів, слонів, жирафів.... Та й клімат в Сибіру якраз для розведення слонів підходящий. І молока ріки будуть. Хоч і слонячого... А матеріалу для скульптур якутського скульптора....
показати весь коментар
19.08.2023 04:11 Відповісти
 
 