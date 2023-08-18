Росія захотіла імпортувати слонів та жирафів з Лімпопо
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Влада РФ планує почати завозити в країну бегемотів, слонів, жирафів, зебр, антилоп і носорогів з Південно-Африканської республіки.
Про це повідомили у Россільгоспнагляді, передає The Moscow Times.
"Йдеться про імпорт на адресу російських зоопарків екзотичних тварин із мисливських заказників ПАР, розташованих у провінціях Лімпопо та Гаутенг", – зазначили у відомстві.
Обговорити це питання із південноафриканськими колегами розраховують найближчим часом.
Також Москва планує домовитися про імпорт м'ясної продукції та диких тварин з ПАР.
Провінція Лімпопо, звідки Росія хоче отримувати екзотичні тварини, розташована на півночі ПАР. Вона названа на честь однойменної річки, яка проходить у цих місцях.
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