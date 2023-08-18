Росія захотіла імпортувати слонів та жирафів з Лімпопо

Влада РФ планує почати завозити в країну бегемотів, слонів, жирафів, зебр, антилоп і носорогів з Південно-Африканської республіки.

Про це повідомили у Россільгоспнагляді, передає The Moscow Times.



"Йдеться про імпорт на адресу російських зоопарків екзотичних тварин із мисливських заказників ПАР, розташованих у провінціях Лімпопо та Гаутенг", – зазначили у відомстві.



Обговорити це питання із південноафриканськими колегами розраховують найближчим часом.



Також Москва планує домовитися про імпорт м'ясної продукції та диких тварин з ПАР.

Провінція Лімпопо, звідки Росія хоче отримувати екзотичні тварини, розташована на півночі ПАР. Вона названа на честь однойменної річки, яка проходить у цих місцях.