Московський суд заочно арештував українського горілчаного магната Черняка

Хамовницький суд Москви заочно заарештував засновника холдингу Global Spirits Євгена Черняка.

Російська влада висунула проти нього звинувачення за статтею "фінансування тероризму" за фінансування Збройних Сил України, передає місцеве інформагентство РБК.

У картотеці справ Хамовницького суду також є інформація про арешт майна Черняка, рішення було винесене 11 серпня. Однак інші його подробиці не наводяться.

Як повідомлялося, у липні Росфінмоніторинг вніс бізнесмена до списку "терористів та екстремістів". Справу про "спонсорування тероризму" проти нього російська влада відкрила того ж місяця, його оголосили у розшук.

Слідчий комітет РФ вважає, що Черняк та "інші особи" вступили в змову та направили ЗСУ та іншим українським підрозділам 500 млн рублів. Крім того, у червні цього року бізнесмен нібито купив для українських військових "товари, призначені для ведення бойових дій", на суму 90 млн руб.

Євген Черняк – генеральний директор міжнародного алкогольного холдингу Global Spirits, якому належить горілчаний завод "Хортиця", Одеський коньячний завод. Global Spirits володіє брендами "Хортиця", "Мороша", Blagoff та іншими. Після початку бойових дій в Україні Global Spirits відкликала ліцензії на виробництво та дистрибуцію продукції на російському ринку.