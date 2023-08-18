Закупівля елітних овочерізок для укриттів: Київській чиновниці оголосили підозру

Начальниці відділу управління освіти Дніпровської РДА у місті Києві повідомили про підозру про підозру в закупівлі овочерізок для укриттів за ціною, завищеною майже на 300 тис. грн.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Зазначається, що дії жінки кваліфікували за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України – розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в умовах воєнного стану.

Підозрювана є уповноваженою особою, відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель та оприлюднення звітів про договори, укладені без використання електронної системи закупівель в управлінні освіти РДА.

"Зловживаючи службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби, посадовиця вчинила розтрату бюджетних коштів під час проведення процедури закупівлі "Обладнання для закладів громадського харчування" (комплекти обладнання для обробки продуктів харчування в укриттях)" (овочерізки з набором насадок)", – йдеться у повідомленні.

Вартість придбаного товару виявилася завищеною на майже 300 тис. грн. Цим чиновниця нанесла збитки управлінню освіти Дніпровської райдержадміністрації на зазначену суму.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.