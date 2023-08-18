Нацбанк зобов’язав валютні обмінники вказувати інформацію для скарг клієнтів

Національний банк з 19 серпня вносить зміни до порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті.

Відповідні зміни внесені постановою правління Національного банку №102 від 17 серпня, що набирає чинності з 19 серпня, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, розширено перелік інформації, яка повинна розміщуватися у касах банку або валютних обмінників у доступному для огляду клієнтами місці:

інформацією про юридичну особу – банк або небанківську установу, із зазначенням місцеперебування, номера телефону або номера телефону "гарячої лінії" (за наявності), адреси електронної пошти, посилання на інтернет-сторінку (за наявності) для подання звернень клієнтів до банку, небанківської установи;

контактною інформацією Національного банку із зазначенням місцеперебування, номера телефону універсальної "гарячої лінії", адреси електронної пошти, посилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва для подання звернень клієнтів банку, небанківської установи до Національного банку.

"Зазначені зміни сприятимуть кращому інформуванню клієнтів про контакти для звернень у разі виникнення спірних/конфліктних ситуацій або для інформування про порушення під час здійснення валютно-обмінних операцій", – пояснили у НБУ.

По-друге, фізичним особам-нерезидентам надано можливість отримувати на поточні рахунки в гривнях кошти, сплата яких передбачена умовами цивільно-правових договорів. Це пов'язано з відповідними змінами в законодавстві України.

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Нацбанк нагадує, що з 19 серпня у касі банку, небанківської установи, їх відокремлених підрозділів, пункту обміну валюти повинна розміщуватися наступна інформація:

копія наказу (розпорядження) про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют;

перелік валютно-обмінних операцій, які здійснює каса, пункт обміну;

повідомлення про обов’язковість здійснення касиром операції сторно в разі звернення клієнта з відмовою від здійсненої валютно-обмінної операції;

витяг із наказу про встановлення тарифів комісійної винагороди за здійснення операції з обміну готівки;

повідомлення про касира каси, який здійснює валютно-обмінні операції;

копія банківської ліцензії або ліцензії/витягу з реєстру осіб, яким видано ліцензію на здійснення валютних операцій;

місцезнаходження каси;

інформація про юридичну особу – банк або небанківську установу: місцезнаходження, номер телефону або номер телефону "гарячої лінії" (за наявності), адреса електронної пошти, посилання на інтернет-сторінку (за наявності) – додано;

контактна інформація Національного банку: місцезнаходження, номер телефону універсальної "гарячої лінії", адреса електронної пошти, посилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва – додано.

У випадку виникнення порушень під час здійснення валютно-обмінних операцій: