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Герасимов Артур (7) електронне декларування (413) Антикорупційний суд (550)

Сплив строк давності: Суд звільнив нардепа Герасимова від покарання за прихований особняк в Іспанії

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герасимов

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) визнала народного депутата Артура Герасимова ("Європейська солідарність") винуватим у недостовірному декларуванні, але звільнила його від покарання у зв’язку із закінченням строків давності у справі.

Як повідомляє пресслужба суду, депутата визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1. ст. 366-2 КК України ("недостовірне декларування").

Йому призначили покарання у вигляді штрафу у розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51 тис грн, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій представника влади в органах державної влади строком на 1 рік.

Водночас обвинуваченого звільнено від покарання на підставі п.1 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України у зв’язку із закінченням строків давності.

Цей вирок може бути оскаржений упродовж 30 днів з дня його проголошення, додали у ВАКС.

У пресслужбі суду не називають прізвища депутатат, але за даними видання "Слово і діло", йдеться про народного депутата Артура Герасимова.

Сам Герасимов заявив, що подасть апеляцію на це рішення, повідомили у пресслужбі партії "Європейська солідарність".

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Як повідомлялося, у січні народному депутату Артуру Герасимову повідомили про підозру у внесенні недостовірних відомостей до електронної декларації за 2020 рік в частині нерухомості за кордоном та коштів на банківських рахунках. Зокрема, депутат не вніс до декларації відомості про двоповерхове житлове приміщення і паркомісце, що належать йому та його дружині, які розташовані в Королівстві Іспанія, загальною вартістю 228 тисяч євро, а також про наявність грошових активів у розмірі $1657 доларів, розміщених на рахунку в одному з українських банків.

Розслідування цих фактів НАБУ і САП розпочали після публікацій журналістів програми "Схеми". Зокрема, у квітні 2021 року журналісти писали про те, що співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов не задекларував двоповерховий особняк в Іспанії, яким народний депутат та його дружина володіють із 2013 року.

Своєю чергою сам Герасимов казав, що нерухомість в Іспанії, про яку йдеться, була придбана до початку його політичної діяльності, до початку виборів і до обрання його народним депутатом. Він запевняв, що самостійно повідомив НАЗК про неточності у своїй декларації і зазначав, що у схожому випадку справу не передавали до суду, коли помилки у своїй декларації визнав президент Володимир Зеленський.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+4
У борисова, тож наверное истечёт срок давности...
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18.08.2023 13:32
+4
У зелених клептоманів , які постійно в зашкварах , набагато все
простіше , ніж у опозиціонера Герасімова 😠
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18.08.2023 14:24
+3
..зеля это линейное продолжение пети, поэтому, ни кто никого не посадит..договорняк однако..
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18.08.2023 20:02
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18.08.2023 13:31 Відповісти
У борисова, тож наверное истечёт срок давности...
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18.08.2023 13:32 Відповісти
У зелених клептоманів , які постійно в зашкварах , набагато все
простіше , ніж у опозиціонера Герасімова 😠
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18.08.2023 14:24 Відповісти
Хух а я переживав, що приховав особняк на вркадені кошти незаконно . Закон що дишло куди судя поверне і хто їх призначав тути і вийшло. Від сюди мораль байки така, що суди повинні бути присяжними, а суддів треба обирати прямим народним голосуванням, терміном на 1 рік, тоді це буде незалежна гілка влади від інших влад. Та й вибори депутатів і президента треба робити частіше хоча б як у США. раз в 4 роки - президента , раз на 2 роки - депутатів бо апетити не бачать берегів.
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18.08.2023 16:16 Відповісти
Колегія суддів визнала Герасимова винуватим...але невинуватим...Як це може бути?Строк давності?Це коли той строк сплив,коли до суду подавали чи коли суд рішення приймав?І що це за юридичне визначення - строк давності?Це получається суддя отримує справу,отримує хабар і плює в стелю,чекаючи коли пройде той самий строк...І ще є годувальниця для суддів - вилка в покаранні...Скажімо - від двох до семи...І суддя керується законом і власним переконанням.Закон - в сраку,а переконання...он вони,зеленого кольору,гріють кишеню...
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18.08.2023 17:19 Відповісти
Ві что король Боневтік Перший не може помилятись навіть в декларації, він же божий ставленик, божий з маленької бо його бог то путін *****.
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18.08.2023 17:31 Відповісти
друзі,а вам відомо,що у полум"яного порошенківця,патріота і євросолідариста ,щирого українця Гєрасімова, керівником охорони багато років був......Безлер (Бєс),відомий сепаратюга і херой русскай вєсни на Бамбасє,конкретно в Горлівці ??
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18.08.2023 17:48 Відповісти
Обожаю нашу судову систему. Можно спокойно ложить болт на законы. Главное занести подарок правильным людям
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18.08.2023 19:32 Відповісти
..зеля это линейное продолжение пети, поэтому, ни кто никого не посадит..договорняк однако..
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18.08.2023 20:02 Відповісти
Не треба зводити до особистостей недоліки олігархічно-корупційної системи. Хоч як ти ліжка в борделі не міняй...
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19.08.2023 10:06 Відповісти
Найважливіше, що тепер цей маєток вважається цілком законним. Відмили. Баба знову дівкою стала. Тепер петрові орли будуть обома руками голосувати за будь які ініціативи банкової, як і годиться справжнім опозиціонерам.
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18.08.2023 22:03 Відповісти
А що, так можна було? Треба тільки одягнути маску опозіціонера і вуаля, це вже не злочин, а політичне переслідування.
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19.08.2023 00:30 Відповісти
Що, навіть і не нагородять якимось орденом за це?
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19.08.2023 03:04 Відповісти
А сколько и где можно украсть простым рабочим и колхозникам зеленский и его судьи не подскажут?
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19.08.2023 05:34 Відповісти
Затримали браконьєра и виписали штраф на 23 263 грн за: карась ********** - 6 екз., лящ - 3 екз., щука - 2 екз. та краснопірка - 1 екз., а також один екземпляр червонокнижного карася золотого.
https://kh.depo.ua/ukr/kh/na-kharkivshchini-skhopili-brakonera-z-sitkami-ta-chervonoknizhnoyu-ribinoyu-202111021386005
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19.08.2023 09:00 Відповісти
тобто?
вибору у українців нема.
у черговий раз голосувати за менше гімно?
чи скажіть мені, яка різниця між крадієм від єрмака, та крадієм від пороха?
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19.08.2023 09:29 Відповісти
На жаль, ми так робимо постійно, голосуємо за олігархів та їх ставлеників. Хоча, був шанс голосувати за Кошулинського, але ж то "бєндєровец".
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19.08.2023 10:09 Відповісти
Я никогда не понимал, что такое срок давности, в наших законах. Есть факт совершения правонарушения, после того как пройдет время- этот факт исчезнет? Что через 2 года вор перестает быть вором, а убийца через 15 убийцей? Вся суть законов и есть в неотвратимости наказания.Это известная истина со времён Римской империи, и неотвратимость должна быть закреплена в Конституции, что бы никакая новая шобла, не могла отменить
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22.08.2023 12:28 Відповісти
 
 