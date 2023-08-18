Сплив строк давності: Суд звільнив нардепа Герасимова від покарання за прихований особняк в Іспанії

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) визнала народного депутата Артура Герасимова ("Європейська солідарність") винуватим у недостовірному декларуванні, але звільнила його від покарання у зв’язку із закінченням строків давності у справі.

Як повідомляє пресслужба суду, депутата визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1. ст. 366-2 КК України ("недостовірне декларування").

Йому призначили покарання у вигляді штрафу у розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51 тис грн, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій представника влади в органах державної влади строком на 1 рік.

Водночас обвинуваченого звільнено від покарання на підставі п.1 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України у зв’язку із закінченням строків давності.

Цей вирок може бути оскаржений упродовж 30 днів з дня його проголошення, додали у ВАКС.

У пресслужбі суду не називають прізвища депутатат, але за даними видання "Слово і діло", йдеться про народного депутата Артура Герасимова.

Сам Герасимов заявив, що подасть апеляцію на це рішення, повідомили у пресслужбі партії "Європейська солідарність".

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Як повідомлялося, у січні народному депутату Артуру Герасимову повідомили про підозру у внесенні недостовірних відомостей до електронної декларації за 2020 рік в частині нерухомості за кордоном та коштів на банківських рахунках. Зокрема, депутат не вніс до декларації відомості про двоповерхове житлове приміщення і паркомісце, що належать йому та його дружині, які розташовані в Королівстві Іспанія, загальною вартістю 228 тисяч євро, а також про наявність грошових активів у розмірі $1657 доларів, розміщених на рахунку в одному з українських банків.

Розслідування цих фактів НАБУ і САП розпочали після публікацій журналістів програми "Схеми". Зокрема, у квітні 2021 року журналісти писали про те, що співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов не задекларував двоповерховий особняк в Іспанії, яким народний депутат та його дружина володіють із 2013 року.

Своєю чергою сам Герасимов казав, що нерухомість в Іспанії, про яку йдеться, була придбана до початку його політичної діяльності, до початку виборів і до обрання його народним депутатом. Він запевняв, що самостійно повідомив НАЗК про неточності у своїй декларації і зазначав, що у схожому випадку справу не передавали до суду, коли помилки у своїй декларації визнав президент Володимир Зеленський.