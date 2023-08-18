Нацбанк оштрафував п’ять ломбардів

Національний банк застосував заходи впливу у вигляді накладення штрафів до двох фінансових компаній та п’яти ломбардів.

Як повідомляє пресслужба регулятора, причиною штрафу було несвоєчасне подання звітності за четвертий квартал 2022 року та перший квартал 2023 року.

Зокрема, штрафи накладено на:

ТОВ "Фінансова компанія "Київкепітал";

ТОВ "Диметра Фінанс";

ПТ "Ломбард "Мідас" ТОВ "РА" і Компанія";

ПТ "Ломбард "Союз ТОВ "Солідгруп", ТОВ "Солдікомпані";

ПТ "Ломбард "Реверс" ТОВ "Тамплієрія" і Компанія";

ПТ "Ломбард "Кредіт Віп-голд і Компанія";

ПТ "Ломбард "Швидка позика" ТОВ "Двір фінансів" і Компанія".

Зазначається, що рішення про застосування заходів впливу ухвалені за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг 18 серпня 2023 року і набирають чинності з 21 серпня 2023 року.

Сплатити штраф компанії повинні протягом семи робочих днів.