БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1149 відвідувачів онлайн
Новини Влада
5 723 185
ВР (2527) порнографія (2)

У Раді зареєстрували законопроєкт про декриміналізацію порнобізнесу

Новини БізнесЦензор Влада

pornhub

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9623, який передбачає зміни до Кримінального кодексу для часткової декриміналізації порноіндустрії.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Тексту законопроєкту наразі немає.

Як повідомлялося, згідно з пояснювальною запискою, проєкт закону розроблено "з метою декриміналізації діянь, пов’язаних з порнографією в частині, що не становить суспільної небезпеки, а також створенням чи утримання місць розпусти і звідництвом, як таких, що не заподіюють істотної шкоди, що посилить захист від втручання в приватне життя".

Зокрема, кримінальна відповідальність залишиться виключно за: порно без згоди (порнопомста, deep fake); екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія) та порно з дітьми.

Крім того, ухвалення законопроєкту збільшить податкові надходження та виведе "з тіні" порнобізнес у тій частині, де відбудеться декриміналізація.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+14
А коли буде закон про заборону голосувати мешканцям Лугандона і Крима , коли звільнять ці территоріі

дивлюсь когось проститутки бентежать у Раді🤣🤣🤣
Назвить ФІО авторів , будь ласка
показати весь коментар
18.08.2023 12:27
+11
Легалізуите проституцію і буде менше прилипал
показати весь коментар
18.08.2023 12:28
+10
Трєпєщи, путін! Тепер тобі точно не здолати українців. Затр@хаєм до смерті
показати весь коментар
18.08.2023 12:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Отлично,в следующей верхзраде будут уже порнокороли заседать,может они порядок в этом органе наведут.
показати весь коментар
18.08.2023 12:39 Відповісти
Що, "Salvador Dali", твоя роССійська недоправославна душонка страждає?! На Московії (т.з. "роССії") он ГОЛОВНИЙ ПІДАР та педофіл )(уйло (він же путін) усіма править а його підпідараси хороводи водять, а ти тут сльози ллєш про те що те що найчастіше переглядають у інтернеті рашисти стане виродлятись офіційно і в Україні. Особисто я вважаю що саме це дійсно не на часі, та навіть підіграє роССійсько нацистській пропаганді, але не вважаю що це якось знижує планку моралі, бо ті, кому це не потрібно та кому це не подобається, просто не будуть це дивитись і тому ніяк не посприяє "падінню моралі"!!!
показати весь коментар
18.08.2023 12:55 Відповісти
Да я только за,нормальный бизнес,я недоволен моралью в верхзраде.
показати весь коментар
18.08.2023 13:21 Відповісти
Вона від цього не стане ані гіршою, ані кращою і ніяк не вплине на політичну проституцію!
показати весь коментар
18.08.2023 13:41 Відповісти
Да я ваше мнение по этому поводу не спрашивал,оставьте его при себе,будьте так любезны.
показати весь коментар
18.08.2023 18:07 Відповісти
ВСЕ

МУСОРА, ЯКІ КОРМИЛИСЬ З ЦІЄЇ ТЕМИ, - ПІДУТЬ САМІ СРАКАМИ ТОРГУВАТИ
показати весь коментар
18.08.2023 12:40 Відповісти
А більш злочинності не має, це була "єдина"?!
показати весь коментар
18.08.2023 12:56 Відповісти
вам відомий анекдот про посвячення в ментуру та відсутність безвухих у органах?
показати весь коментар
18.08.2023 15:31 Відповісти
Это самое актульное на сегодня
Впереди назначение послов
Дадим дорогу в высокую дипломатию
Людям из высокого порнобизнеса
Тем ,кто обслуживает высокую верхушку
Самую высокую.....
показати весь коментар
18.08.2023 12:40 Відповісти
Взагалі то робітники цього бізнесу не дуже рвуться, як правило, у політику, і єдиний відомий мені випадок подібного був у Італії котру тоді очолював померлий нині корешь )(уйла (він же путін) Берлусконі! А якщо ти "Галя" бажаєш то пропануй і їм прийти до влади, якщо це ТОБІ подобається, навіщо вирішувати за інших?!
показати весь коментар
18.08.2023 12:59 Відповісти
Ще один випадок був в росії. Бєркова балотувалась на мера.
показати весь коментар
18.08.2023 13:06 Відповісти
Дякую що нагадав. Дійсно, як же )(уйло (він же путін) не міг спробувати взяти приклад з друга Берлусконі, тим більше що саме італійський архітектор проектував та керував будівництвом і оздобленням його палацу на березі Чорного моря!
показати весь коментар
18.08.2023 13:13 Відповісти
А як же Чіччоліна?
показати весь коментар
18.08.2023 14:25 Відповісти
Вище прочитайте, де про Берлусконі, невже не зрозуміло і обов'язково треба вказувати прізвище?! Будьте уважні до чужих постів, можливо не буде потреби у деяких власних!
показати весь коментар
18.08.2023 14:59 Відповісти
Попри всі перешкоди та втому...Дякуємо рідненькі...Вся Україна та, особливо наші іноземні партнери, чекали на декриміналізацію порнобізнесу...Це тепер назавжди зажене ворога в глухий кут на довгі місяці. Все для перемоги!
показати весь коментар
18.08.2023 12:41 Відповісти
Не заздрі, просто там будуть демонструвати як саме Україна буде трахати Московію (т.з. "роССію") з використанням усього що рашисти ******* - насилля та батогів!
показати весь коментар
18.08.2023 13:15 Відповісти
Як сексуально стурбований під час пожежі. Дім горить, а він шукає кому присунути.
показати весь коментар
18.08.2023 12:41 Відповісти
Ні, продемонструвати що він зробить із підпалювачем після гасіння пожежі! Але я теж не згоден із поспіхом у цьому, бо навіщо радувати рашистів завчасно, був би сюрприз, а так вже буде не так цікаво!
показати весь коментар
18.08.2023 13:17 Відповісти
Всіх мусорів, які полювали за вебкам моделями - відправити на передок.
показати весь коментар
18.08.2023 12:42 Відповісти
А проституцію вже легалізували?! Поки ні, то ж роботи непочатий край!
показати весь коментар
18.08.2023 13:19 Відповісти
Вони й так "на передку" у моделей, що "слабі на передок".
показати весь коментар
18.08.2023 20:53 Відповісти
Собаці ***** робити, так вона яйця лиже.
показати весь коментар
18.08.2023 12:42 Відповісти
То собака хоч щось робить - а що роблять дорослі чоловіки дивлячись футбол на дивані ( а забув кричать "п****** сліпі і рукожопі як так можна грати ").
показати весь коментар
18.08.2023 13:10 Відповісти
Також можно і про жінок сказати, ну до чого тут чоловіки на дивані, коли у нас в ВР зрадники і виконувачі команд з офісу?
показати весь коментар
18.08.2023 14:27 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2023 12:44 Відповісти
Автор мабуть депутат від слуг урода, дехто іванісов, засуджений за групове згвалтування неповнолітньої групою осіб в неприродній спосіб
Ось тепер заживемо!!!!
показати весь коментар
18.08.2023 12:45 Відповісти
Це зайвий раз каже що при наборі поспіхом складу цієї недопартії "Слуга народу" не гребували нічим через брак часу, та вказує на те які НЕДОЛУГІ люди голосували за цей політичний проект Коломойського а зараз "не розуміють" чому відбувається те, що їм зовсім не подобається!!! Не дивлячись на плакати з написом "ДУМАЙ-те" саме думати 73% виборців і не стали!!!
показати весь коментар
18.08.2023 13:56 Відповісти
Дійсно, на самому початку чату людина вже написала: "Декриміналізувати порно в Україні взявся народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк. Підготовлений проєкт закону усуває кримінальну відповідальність за 301 та 302 статті."
показати весь коментар
18.08.2023 15:01 Відповісти
автор - Ярослав Железняк
показати весь коментар
18.08.2023 14:07 Відповісти
Давно пора перестати витрачати кошти на боротьбу з вітряками. Є ще декілька злочинів з якими треба перестати "боротись"...
показати весь коментар
18.08.2023 12:48 Відповісти
То це мабуть окрім хучі туєвої реклами, що лізе перед очі бузупинно, почнуть сунути рекламу порноканалів? Чи може хтось думає, що рекламщики не скористаються зайвим шансом зрубати бабла? Нахера воно оце все треба? Кому воно треба, уставшім ат вайни?
Я розумію привабливу еротику, приємно подивитись, а порно то для збочинців.
така моя думка, можете закидать мене тапками.
показати весь коментар
18.08.2023 12:52 Відповісти
Навіть знаю призвіща талановитих порноактора та порноактриси, які на жаль поки працюють не за призванням, знаннями та освітою
показати весь коментар
18.08.2023 12:53 Відповісти
Хух... Нарешті! Це саме те що треба, це саме нагальний та найпотрібніший закон, без якого нам буде важко поборювати *****! Слава Україні!
показати весь коментар
18.08.2023 12:59 Відповісти
Ооо Новина...
Це що Знов канал Рада буде Онлайн🤔🤔🤣🤣🤣
показати весь коментар
18.08.2023 13:03 Відповісти
Потом будут порно-пенсионерки и заслуженные ветераны порно. С трудовыми мозолями в области шмоньки и очка. Вот это и называется - рвать жопу на работе.
показати весь коментар
18.08.2023 13:10 Відповісти
Это что бы ничего не угрожало "главному" МАРАФОНУ?
показати весь коментар
18.08.2023 13:12 Відповісти
Світові кукловоди дебілізують і оскотинюють людей для того щоб перетворити на істот якими дуже легко управляти, маніпулювати і обдурювати.
показати весь коментар
18.08.2023 13:15 Відповісти
Давно потрібно було прийняти такий закон! Хоч щось зелені дійсно нагальне запропонували! Боротьба з людською природою закінчується завжди перемогою природи. Ми куди йдемо,в цивілізацію чи в світ диктатур? Так ось,доросле здорове порно заборонене тільки в країнах накшалт СРСР, КНДР та інших подібних. Так само і проституція. Хто не згідний,відкрийте статистику країн,що підтримують Україну у нашій справедливій війні,а потім поцікавтеся,в яких з них заборонене порно ( здорове,за участю виключно дорослих та добровільно). Можливо здивуєтеся: в жодній!!! І не потрібно нам "Особого пути" : - ним ідуть виключно людожери!
показати весь коментар
18.08.2023 13:30 Відповісти
Куди ви йдете нам вже давно відомо і ваша доля трагічна і катастрофічна.

2 И он закричал в сильном голосе, говоря: "Пала, пала Бабэль великая и сделалась жилищем демонов и тюрьмой всякого духа нечистого, и тюрьмой всякой нечистой и отвратительной птицы,
3 потому что от вина ярости блуда её напились все народы, и цари земли с ней соблудили, и торговцы земли от силы роскоши её разбогатели".
(Откр18:2,3)
показати весь коментар
18.08.2023 13:55 Відповісти
Чомусь у житті, ті хто вдають з себе найбільш віруючих виявляються найбільшими грішниками та негідниками!!!
показати весь коментар
18.08.2023 15:03 Відповісти
перечитайте його прізвище там криється підказка стурбованості.
показати весь коментар
18.08.2023 15:39 Відповісти
А я не вдаю, я такий і є.
показати весь коментар
18.08.2023 16:07 Відповісти
Ви є людожер теж, просто сорти лайна різні. Халдеї ви всі однакові людожери. Кажу вам це як християнин.
показати весь коментар
18.08.2023 13:58 Відповісти
а ведеш себе як кочіта, здрисни.
показати весь коментар
18.08.2023 19:48 Відповісти
Христиане не называют других говном))))
Ты обычный гордец и фарисей. По сути - чёрт.
показати весь коментар
19.08.2023 16:43 Відповісти
А хто тобі сказав, що ти людина? Пізнай себе! Ти збоченець!
показати весь коментар
18.08.2023 16:24 Відповісти
Від цього совкового дибілізму треба було очиститись ще років 30 тому.... Але ж вибирали завжди ідіотів які з однієї сторони "блюстітєлі облікоморале" а з другої сторони "зажигалі" по саунах с проститутками
показати весь коментар
18.08.2023 13:35 Відповісти
Лариса Немезида, саме так! Самі рішучі "бійці" з порнографією та проституцією це як раз найперші користувачі!
показати весь коментар
18.08.2023 13:45 Відповісти
Боротьба з порнографією та проституцією є завжди ознакою лицемірства та фінансовою зацікавленістю!
показати весь коментар
18.08.2023 13:48 Відповісти
Ціково що кришують всі ці "масажниє салони с дєвачками" мусорня, прокурори які по суті представляють узаконене злочинне угрупування...
показати весь коментар
18.08.2023 14:08 Відповісти
Сколько будет стоить организовать порностудию, я имею ввиду выпускать качественный контент с выходом на мировые рынки, а не сраный онлифанс или порнохаб с какимито аматерами ноунеймами?
показати весь коментар
18.08.2023 13:45 Відповісти
Верховна рада вирішила перестрахувати свою діяльність?
показати весь коментар
18.08.2023 13:45 Відповісти
І це правильно, у СБУ з'явиться більше часу, щоб забезпеченням безпеки України займатися.
показати весь коментар
18.08.2023 13:51 Відповісти
ага тепер замість повій переключаться на бабусь з петрушкою, що торгують у невстановлених місцях...
показати весь коментар
18.08.2023 14:11 Відповісти
А якщо бабусі з петрушкою стануть свої фото продавати?😄
показати весь коментар
18.08.2023 16:49 Відповісти
Коноплю легалізували, тепер порно бізнес, борделям приготуватись
показати весь коментар
18.08.2023 14:04 Відповісти
Ну тобі перейматись не варто, ти як дрочив так і дрочитемешь далі... Блюстітєль моралі *****))))
показати весь коментар
18.08.2023 14:16 Відповісти
Ларіска а ти хто з них - порномодель, проститутка чи драпом брижиш ? 🤣
показати весь коментар
18.08.2023 17:25 Відповісти
Чи ти зелена корабельна сосна 😂
показати весь коментар
18.08.2023 17:26 Відповісти
Ця війна керується з одного центру. Кому ще це не ясно? А людей дебілізують і везуть на бойню.
показати весь коментар
18.08.2023 14:05 Відповісти
Так, так! "Таємний світовий уряд" - у-у-у-у-у-у! Навіть вражає як люди спроможні вірити у таку хрінь, та й під статтею про декриміналізацію порно написати щось про війну та ще з психічно-неврівноваженими теоріями "світової змови" котрі так ********** розповсюджувати рашистські пропагандони!!!
показати весь коментар
18.08.2023 14:32 Відповісти
так рашистські пропогандони теж обслуговують цей уряд.
показати весь коментар
18.08.2023 14:46 Відповісти
в нас вже 1.5 року неголосовані закони для євроінтеграції
показати весь коментар
18.08.2023 14:10 Відповісти
Це не відповідає дійсності, вони теж приймаються, але повільніше ніж того б бажалося та надто часто із недолугостями котрі викривляють їх суть та сенс!!!
показати весь коментар
18.08.2023 14:34 Відповісти
Цей проект стане законом, а ті проекти, які цікаві військовим і далі не будуть виноситися на голосування.
показати весь коментар
18.08.2023 14:19 Відповісти
Проекту ще НЕ МАЄ (сказано ж у статті, що тексту ще не має), а є лише ідея - декриміналізувати, при цьому цей депутатішка від "Голосу" що при цьому ОБОВ'ЯЗКОВО треба прийняти закон який повинен регулювати цю сферу діяльності, інакше цим зможе займатись будь хто та будь як, без будь якої ліцензії та виконання якихось вимог до виробника, "акторів", розповсюджувачей!!!
показати весь коментар
18.08.2023 14:39 Відповісти
Найважливіши проблеми сьогодення....
Якась країна дурнів!
показати весь коментар
18.08.2023 14:25 Відповісти
Ініціює один, а лайно ллєш на усю країну?! Як це по Скабєєвські!
показати весь коментар
18.08.2023 14:40 Відповісти
Це що одиничний випадок? Важливі проблеми в країні не вирішуються,
а от порно чи ще якесь лайно, то будьласка!
показати весь коментар
18.08.2023 14:46 Відповісти
Без арахімії не обійшлось.
показати весь коментар
18.08.2023 14:48 Відповісти
Вам там у Раді дійсно немає чим зайнятись? Їдьте на фронт!!! Там вам буде і «porno", і «hub»!!!
показати весь коментар
18.08.2023 15:07 Відповісти
Якийсь провінційний актор хоче в майбутньому зіграти в порнофільмі?
показати весь коментар
18.08.2023 15:13 Відповісти
Рембо теж не одразу з'явився
показати весь коментар
18.08.2023 15:16 Відповісти
Тепер важче буди закривати план по розкриттям злочинів (як приймуть)
показати весь коментар
18.08.2023 15:15 Відповісти
Це жах. Верховній Раді більше нема чим зайнятися...
показати весь коментар
18.08.2023 15:26 Відповісти
Значит, Кадыров и барашек - это экстрим ? 🙈 💘🐐
показати весь коментар
18.08.2023 15:29 Відповісти
Та нехай буде. Хоча цим зараз не заробиш сильно. Було інтерв'ю з однією парою німців, які вже давно знімають такі фільми. Так вони кажуть, що не дивлячись на те, що виробництво не заборонено їм нормальні гроші заробити важко. Люди дивляться все безкоштовно в інтернеті і дуже рідко купують порнофільми, потім дуже багато податків в них. Поки все сплатять залишається грошей приблизно в межах середньої зарплати в них.
показати весь коментар
18.08.2023 15:57 Відповісти
Давно пора. Скільки ще повинен існувати цей дебілізм за продаж фото та відео своєї власної шмоньки коли за однією камхорою бігає цілий загін СБУ.
показати весь коментар
18.08.2023 16:47 Відповісти
Декриміналізація правильна, до чого тут кримінал? На ютубі купа відео, напр. з Джозефін Джексон - нашою п0рн0зірочкою. Приємна, адекватна дівчина, донатить на ЗСУ. Люди, вилазьте з середньовіччя, вже 21 століття))
показати весь коментар
18.08.2023 17:04 Відповісти
Зокрема, кримінальна відповідальність залишиться виключно за: порно без згоди Джерело: https://biz.censor.net/n3438228


Тобто насилувати в порнобізнесу не можна, ну що за дебіли, а ще юристи, о так і живемо коли в депутатів голова щоб їсти.
показати весь коментар
18.08.2023 17:06 Відповісти
Давно пора 301 ст. годівниця для лягавих, близько 85 тисяч відкритих справ, легше дівку чи підлітка притягнути за порно, чим ловити злочинців. Як правило 95% усіх відкритих справ ні про що чисто 300-1000 доларів за закриття. Такий випадок знайома поздоровила подругу з чимось звантажити з інтернету готову картину "пісяющий" хлопчик 4-5 років, цілком серйозно приєбались мусора ст 301 розповсюдження порно.
показати весь коментар
18.08.2023 17:16 Відповісти
То "Слуги..." собі електорат перед виборами набирають... Для кого шльондра, а для кого і виборець.
показати весь коментар
18.08.2023 20:56 Відповісти
шапіто продовжується
показати весь коментар
19.08.2023 22:03 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 