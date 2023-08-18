У Раді зареєстрували законопроєкт про декриміналізацію порнобізнесу
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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9623, який передбачає зміни до Кримінального кодексу для часткової декриміналізації порноіндустрії.
Про це свідчать дані на сайті парламенту.
Тексту законопроєкту наразі немає.
Як повідомлялося, згідно з пояснювальною запискою, проєкт закону розроблено "з метою декриміналізації діянь, пов’язаних з порнографією в частині, що не становить суспільної небезпеки, а також створенням чи утримання місць розпусти і звідництвом, як таких, що не заподіюють істотної шкоди, що посилить захист від втручання в приватне життя".
Зокрема, кримінальна відповідальність залишиться виключно за: порно без згоди (порнопомста, deep fake); екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія) та порно з дітьми.
Крім того, ухвалення законопроєкту збільшить податкові надходження та виведе "з тіні" порнобізнес у тій частині, де відбудеться декриміналізація.
Будь ласка, зачекайте...
МУСОРА, ЯКІ КОРМИЛИСЬ З ЦІЄЇ ТЕМИ, - ПІДУТЬ САМІ СРАКАМИ ТОРГУВАТИ
Впереди назначение послов
Дадим дорогу в высокую дипломатию
Людям из высокого порнобизнеса
Тем ,кто обслуживает высокую верхушку
Самую высокую.....
Ось тепер заживемо!!!!
Я розумію привабливу еротику, приємно подивитись, а порно то для збочинців.
така моя думка, можете закидать мене тапками.
Це що Знов канал Рада буде Онлайн🤔🤔🤣🤣🤣
2 И он закричал в сильном голосе, говоря: "Пала, пала Бабэль великая и сделалась жилищем демонов и тюрьмой всякого духа нечистого, и тюрьмой всякой нечистой и отвратительной птицы,
3 потому что от вина ярости блуда её напились все народы, и цари земли с ней соблудили, и торговцы земли от силы роскоши её разбогатели".
(Откр18:2,3)
Ты обычный гордец и фарисей. По сути - чёрт.
Якась країна дурнів!
а от порно чи ще якесь лайно, то будьласка!
Тобто насилувати в порнобізнесу не можна, ну що за дебіли, а ще юристи, о так і живемо коли в депутатів голова щоб їсти.